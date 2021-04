Alle kolmikymppiset ryntäsivät golfkentille, eikä loppua näy – "En arvannut, kuinka usein pallo pitää hakea metsästä", sanoo Aksu Kantonen, 25

Golfkausi on aluillaan Keski-Suomessa. Pohjoisessa kentille pääsyä pitää vielä odotella muutama viikko.

Aurinko paistaa pilvettömältä taivaalta ja lämpötila kipuaa lähes viiteentoista asteeseen.

Jyväskyläläinen opiskelija Aksu Kantonen, 25, suuntaa kavereineen golfkentälle lauantaipäivän viettoon.

– Golf on tällä hetkellä erittäin trendaava laji ainakin amatöörin silmin, hän sanoo.

Kantosen kaveriporukassa innostus golfiin on nyt kovaa ja iso osa lajiin perehtymättömistä on juuri aloittanut tai aloittamassa harrastuksen.

"Lyöjiä on ollut joka matolla jatkuvasti"

Golfinnostus kasvoi kohisten viime vuonna, ja trendi näyttää jatkuvan. Uusia pelaajia on heti alkukaudesta ollut viime vuotista enemmän, kertoo Suomen Golfliiton toiminnanjohtaja Juha Korhonen.

– Tilastosta ei voi tehdä ihan suoraa johtopäätöstä, mutta myös golfyteisöissä on kova pöhinä. Hyvältä näyttää.

Golfkentät ovat jo laajasti auki tai juuri aukeamassa Etelä-Suomessa. Pohjoisessa kauden alkua saadaan vielä odotella muutama viikko, Korhonen arvioi.

Keski-Suomessa kausi on juuri aluillaan. Jyväs-Golfin ja Muurame Golfin ranget eli harjoituslyöntialueet ovat olleet avoinna vajaan viikon. Kentät aukeavat näillä näkymin vappuun mennessä.

Jyväs-Golfin harjoituspaikat ovat olleet aikalailla täynnä etenkin iltaisin. Päivisinkin kävijöitä on riittänyt.

– Käyttöaste on ollut tosi kova ja lyöjiä on ollut tänä keväänä poikkeuksellisen paljon. Golfbuumi on aika kova tällä hetkellä, sanoo Jyväs-Golfin toiminnanjohtaja Tapani Gadd.

Innostus näkyy myös Muuramessa, jossa toukokuun green card -kurssit on myyty loppuun.

– Lyöjiä on ollut joka matolla jatkuvasti, sanoo Muurame Golfin toimitusjohtaja Joonas Nieminen.

Molemmilla kentillä odotetaan, että viimevuotinen golfbuumi jatkuu.

– Näyttää siltä, että golfbuumi ei ainakaan laimene muutaman seuraavan vuoden aikana, Gadd sanoo

Golfliiton Juha Korhonen arvelee, että halutuimmista peliajoista joudutaan pian kisaamaan.

Myös jyväskyläläinen harrastaja Aksu Kantonen pohtii, että kelien lämmetessä porukka viheriöillä varmasti lisääntyy. Silloin pitää miettiä, milloin on vähiten ruuhkaa, että pääsee varmasti lyömään.

– Eiköhän tuonne mahdu vielä tällä viikolla ainakin.

Laji nuorentuu koko ajan

Erityisesti nuoret innostuivat golfista viime vuonna. Uusia harrastajia tuli lajin pariin 8 000, ja nyt heitä on yhteensä 148 000.

Suurin aloittajaryhmä olivat 20–30-vuotiaat. Kasvua kertyi reippaasti myös alle 20 vuotiaissa. Alle kolmikymppisiä on nyt noin 20–30 prosenttia harrastajista, arvioi Juha Korhonen. Harrastajien keski-ikä on silti yhä 47-vuotta.

– Lajin imago on parantunut. Jatkuvuuden kannalta on hyvä, että laji nuorentuu koko ajan, Korhonen iloitsee.

Alle kolmikymppisten innostus on pistetty merkille myös Jyväskylässä ja Muuramessa.

Jyväs-Golfin jäsemäärä nousi viime kaudella kymmenellä prosentilla ja alkeiskurssit olivat täynnä. Kierroksia pelattiin 36 000, kun edellisvuonna luku oli 26 000. Muurame Golfissa kierrosmäärä nousi noin 32 000:sta lähelle 42 000.

– Kasvu oli valtavaa viime vuonna. Kenttä oli aivan täynnä heti avaamisesta asti, Joonas Nieminen kertoo.

Kaverit ja lajin haasteellisuus houkuttelivat Aksu Kantosen golfin pariin. Arttu Suoranta

Golfiin uppoaa rahaa, joten opiskelijana Aksu Kantosen piti suunnitella omaa rahankäyttöään viime kesänä. Monet kaverit hankkivat edullisia mailoja ja muita varusteita Facebookin kirppisryhmistä.

– Sieltä saa varmasti suhteellisen hyvään hintaan varusteita, eikä tarvitse ostaa uusia mailoja monilla sadoilla euroilla. Jos pelaa tosi paljon, myös nuorisoalennus voi auttaa jossain päin Suomea, Kantonen miettii.

Buumi orasti jo ennen koronaa

Uusia harrastajia houkuttelivat lajin pariin luonto, ulkoilu ja terveys, selviää Golfliiton kyselystä. Juha Korhonen arvelee, että lajissa kiinnostaa myös sosiaalisuus.

Korona-aika ja poikkeusolot ruokkivat golfbuumia. Ulkoilma ja helposti säilyvät turvavälit tekevät lajista koronaystävällisen.

– Kun oli ollut jonkin aikaa eristyksissä kotona, golf tuntui hyvältä vaihtoehdolta. Siinä pääsee pienellä porukalla ulkona kiertämään kenttää, Aksu Kantonen miettii.

Golfbuumi orasti jo ennen koronaa, sanoo Tapani Gadd.

– Nuoret rupesivat pelaamaan, jolloin heidän kaverinsakin innostuivat. Myös suomalaisten menestys maailmalla ruokki innostusta. Lisäksi JVG, Mikael Gabriel ja muut golflähettiläät tuovat uudenlaista kulmaa lajiin, Gadd pohtii.

Vanhaa kilpaurheilijaakin jännitti

Jyväskyläläinen Aksu Kantonen on tuore golfari. Hän suoritti green cardin toissakesänä ja aloitti pelaamisen kunnolla viime vuonna. Golfin pariin innostivat kaverit ja lajin haasteellisuus.

– Laji on erittäin vaikea, ja halusin ottaa haasteesta koppia. Kiinnostus kasvaa heti, kun huomaa pientäkin kehitystä.

Haasteita on riittänyt. Lapsesta saakka koripalloa pelannut Kantonen osasi odottaa niitä, mutta silti lajin vaikeus yllätti.

– Vanhaa kilpaurheilijaakin alkoi vähän jännittää, kun siirryin harjoituslyöntialueelta kentälle. Olin aika hukassa. En arvannut, kuinka usein pallo pitää hakea pellolta tai metsästä takaisin kentälle.

