Avin määräys pikaisesti käytäntöön: satojen työntekijöiden koronatestaus aloitetaan Länsi-Suomen tuulivoimatyömailla heti alkuviikosta

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto määräsi perjantaina 16.4.2021 pakollisen terveystarkastuksen Vestas Oy:n tuulivoimatyöntekijöille. Tavoitteena on estää koronatartunnat, jotka ovat äityneet jo tartuntaketjuiksi.

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä LLKY:n tartuntataudeista vastaava lääkäri Kirsti Kähärän mukaan testaus tapahtuu todennäköisesti osittain työmailla ja osittain normaaleilla testauspisteillä.

Käytännön toteutus on tarkoitus lyödä lukkoon maanantaina 19.4.

Testausurakassa ovat Kähärän mukaan mukana Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän lisäksi Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Seinäjoen keskussairaala, Terveystalon Seinäjoen toimipiste ja Porin perusturva.

Työntekijöiden todellinen määrä?

Koronavirus on levinnyt tuulivoimatyömailla ulkomaisen henkilöstön keskuudessa. Alueelle on tullut työvoimaa muun muassa Puolasta, Slovakiasta, Unkarista ja Portugalista eli maista, joiden koronatilanne on huomattavasti Suomea pahempi.

Työmailla on rikottu karanteenimääräyksiä.

Kirsti Kähärän mukaan ensimmäisinä haasteina on saada käsitys koko länsirannikon tuulivoimatyömaiden henkilöstöjen kokonaisuudesta. Samat työntekijät saattavat kulkea työmailta toisille, joka lisää merkittävästi koronariskiä.

Tavoitteena on päästä jokaisen tuulivoimatyömailla työskentelevän jäljille.

– Kokonaisuuden selvittäminen on haastavaa, kun on pääurakoitsija, aliurakointia ja aliurakoinnin aliurakointia, Kähärä toteaa.

Ulkomailta Suomeen tulevalla työntekijällä täytyy olla maahan tullessaan tuore negatiivinen testitulos. Sen jälkeen hänen on oltava karanteenissa, ja noin 72 tunnin jälkeen tehdään uusi koronatesti.

Jokainen työntekijä seurantaan

Kähärä laskeskelee, että testejä on jo ennen avin päätöstä tehty noin sata.

– Nyt pitäisi saada firmojen kanssa niin aukoton yhteys, ettei ulkomailta pääse tulemaan tulijoita ilman, ettei meillä olisi seurantatietoa.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston määräys on voimassa huhtikuun loppuun saakka. Virasto päätyi pakollisiin terveystarkastuksiin Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän pyynnöstä. Paikalliset terveysviranomaiset ovat tehneet jo toista kuukautta töitä tartuntojen hillitsemiseksi.

– Tartuntatautiviranomaiset ovat arvioineet, että kyseisillä työmailla todetut koronatartunnat aiheuttavat tartuntojen leviämisen riskin, eikä tilannetta nyt käytössä olevin keinoin saada hallintaan, aluehallintovirasto kertoo tiedotteessaan.

