Herätys: Tuontipuun tuholaisia torjutaan, suomalaiset syrjivät Petsamon saamelaisia, Kaija Koo kantaa raskasta viittaa

Poltettavan biomassan tuonti kasvussa – tuleeko mukana tuhohyönteisiä?

Turpeen polton vähetessä moni voimayhtiö saattaa joutua turvautumaan ulkomailta tuotavaan hakkeeseen. Perinteisesti haketta on tuotu Venäjältä, ja tätä tuontia myös kasvintuhoajien seurannasta vastaava Ruokavirasto valvoo. EU:n alueelta tuonti on kuitenkin vapaampaa. Jos tuontipuussa piileskelee tuholaisia, voivat torjuntatoimet kestää vuosia.

Tutkijat: Suomalaiset syrjivät Petsamon saamelaisia

Suomalainen ja kolttasaamelainen työntekijä vuonna 1930 otetussa kuvassa. Miehet osallistuivat Petsamontien rakentamiseen. Valto Pernu / Lapin maakuntamuseon kokoelmat

Suomi-neito sai sata vuotta sitten vasemman käsivarren, kun Petsamo liitettiin osaksi Suomea. Alueelle alkoi ryntäys, jossa suomalaiset käyttäytyivät paikallisia kolttasaamelaisia kohtaan osin samaan tapaan kuin monet eurooppalaisvaltiot siirtomaissaan tuohon aikaan, arvioivat uutta tutkimusta Petsamon historiasta tekevät tutkijat.

Afrikassa rokotukset ovat lähteneet hitaasti käyntiin

Ihmisiä istui bussipysäkillä Lagosissa kyltin edessä, jossa luki "mask up Lagos". Akintunde Akinleye / EPA

Afrikan mantereella on annettu toistaiseksi alle kaksi prosenttia koko maailman koronavirusrokotuksista, vaikka mantereella asuu noin 16 prosenttia kaikista maailman asukkaista. Vaikka Afrikan viralliset tilastot sanovat muuta, koronavirus on pyyhkinyt koko mantereen yli ja tartuttanut ehkä jopa satoja miljoonia ihmisiä.

Kaija Koo tuo esiin seksuaalisuutta, ja se voi olla liikaa nuorille miehille

Kulttuurivieras Kaija Koo ei pelkää näyttää seksuaalisuuttaan, mutta se voi olla nuorille miehille liikaa. Antti Haanpää / Yle

Kulttuurivieras Kaija Koo on saavuttanut 58-vuotiaana aseman, jossa hän saa tehdä mitä vain. Artisti on tullut tunnetuksi yleisön voimaannuttajana, ja se rooli on korostunut jälleen korona-aikana, vaikka keikat on peruttu. Laulaja on tuonut uransa aikana esiin myös seksuaalisuutta, mikä voi hänen omien sanojensa mukaan olla vaikea pala nuoremmille miehille.

Kevään lämpöennätys voi mennä taas rikki

Lämmin ja aurinkoinen sää jatkuu sunnuntaina. Ilmatieteen laitos

Laaja korkeapaine on muodostunut Pohjois-Euroopan ylle ja sen myötä sää on laajalti aurinkoinen ja lämmin. Sää myös lämpenee sunnuntaita kohti. Öisin on kuitenkin laajalti edelleen pakkasta.

Lauantaina mitattiin kevään korkein lämpötila kun Kaarinassa oli 18 astetta lämmintä. Laajalti lämpötila oli etelässä yli 17 astetta. Yhtä lämmintä tai mahdollisesti vielä lämpimämpää on sunnuntaina ja maanantaina.

Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.