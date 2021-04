Yhdysvaltain presidentti Joe Biden Navalnyin tilanteesta: "Se on todella, todella epäreilua"

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on ottanut kantaa Venäjällä vangitun ja heikkenevästä terveydentilasta kärsivän oppositiovaikuttaja Aleksei Navalnyin puolesta.

Biden kommentoi pitävänsä Navalnyin tilannetta epäreiluna.

– Se on todella, todella epäreilua, Biden vastasi toimittajille näiden kysyessä Navalnyin heikkenevästä terveydentilasta.

Lääkäreiden mukaan terveydentilan nopean heikkenemisen takia Navalnyia uhkaa sydämenpysähdys. Lääkärit ovat varoittaneet, että nälkälakossa olevan Navalnyin sydän voi pysähtyä hetkenä minä hyvänsä. Navalnyin henkilökohtainen lääkäri Anastasia Vasiljeva ja kolme muuta lääkäriä ovat pyytäneet vankilaviranomaisilta pääsyä tapaamaan Navalnyia.

Vasiljeva sanoo Twitterissä, että Navalnyin veren kaliumpitoisuus on saavuttanut kriittisen tason. Jos veren kaliumpitoisuus on yli 6 millimoolia litrassa tarvitaan tavallisesti välitöntä hoitoa. Lääkäreiden mukaan Navalnyilla pitoisuus oli 7.1. Navalnyi on ollut yli kaksi viikkoa syömälakossa ja vaatinut kunnollista lääkärinhoitoa selkäkipuihin sekä raajojen tunnottomuuteen.

Navalnyi kärsii tuomiotaan Pokrovin rangaistussiirtolassa

Navalnyi pidätettiin tammikuussa, kun hän palasi Venäjälle Saksasta, missä hän oli saanut hoitoa viimekesäisen myrkytyksensä jälkeen. Navalnyi on syyttänyt myrkytyksestä Venäjän hallintoa. Helmikuussa Navalnyi tuomittiin reiluksi kahdeksi ja puoleksi vuodeksi vankilaan, kun hänen vanha kavallustuomionsa muutettiin ehdottomaksi.

Navalnyin tuomiota on pidetty poliittisena. Navalnyi kärsii vankeusrangaistustaan kovasta kuristaan tunnetussa Pokrovin rangaistussiirtolassa runsaan sadan kilometrin päässä Moskovasta.

