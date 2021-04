Afrikassa rokotukset ovat lähteneet hitaasti käyntiin – Jakeluongelmien vuoksi vanhaksi menneitä rokotteita joudutaan tuhoamaan

Afrikan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus Africa CDC varoittaa, että Maailman terveysjärjestön WHO:n Covax-ohjelman kautta maanosaan toimitetut rokotteet eivät riitä hillitsemään pandemiaa, kertoo Saksan yleisradion ulkomaanpalvelu Deutsche Welle (siirryt toiseen palveluun).

WHO:n mukaan Afrikassa on annettu toistaiseksi alle kaksi prosenttia koko maailman rokotuksista, joita on tähän mennessä annettu noin 750 miljoonaa annosta. Mantereella asuu noin 16 prosenttia kaikista maailman asukkaista.

Helmikuussa käynnistetty Covax-ohjelma pyrkii toimittamaan 600 miljoonaa koronavirusrokotetta Afrikkaan. Tavoite on saada rokotettua ainakin viidesosa Afrikan asukkaista.

Kuva Afrikan vaivihkaa laajentuneesta koronaepidemiasta on alkanut tarkentua eri maissa tehtyjen vasta-ainetutkimusten ansiosta.

Koronavirus on pyyhkinyt yli koko mantereen ja tartuttanut ehkä jopa satoja miljoonia ihmisiä – vaikka maanosan virallisissa tilastoissa näkyy vain kolme miljoonaa tartunnan saanutta.

Koko Afrikan tilanne on ollut maailmanlaajuisesti pandemian suurimpia arvoituksia. Virallisten tilastojen mukaan koronatartuntoja on erittäin vähän ja kuolleitakin on tilastoitu vain noin 80 000.

Esimerkiksi Euroopassa sekä vahvistettuja tartuntoja että kuolleita on raportoitu yli kymmenen kertaa enemmän kuin Afrikassa, vaikka Afrikassa on lähes kaksi kertaa enemmän ihmisiä kuin Euroopassa.

"Rokotenationalismi" voi vahvistaa rokotevastaisuutta

Nairobilaisen tutkimuskeskuksen African Population and Health Research Centerin johtaja Catherine Kyobutungi kertoo Deutche Wellelle, että Afrikan mantereen heikkoon rokotetilanteeseen on monia syitä. Rikkaiden maiden "rokotenationalismin" lisäksi viivästymistä rokotuksissa aiheuttavat muun muassa rokotteiden toimitus- ja jakeluongelmat, tehoton rokotustyön johtaminen ja epäselvyydet rokotusaikatauluissa.

– Näiden lisäksi tilannetta pahentavat raportit mahdollisista rokotteiden sivuvaikutuksista sekä internetin disinformaatiokampanjat, Kyobutungi sanoo.

Kun rikkaat maat ovat jättäneet käyttämättä Astra Zenecan rokotteita mahdollisten veritulppariskien vuoksi, Afrikan mantereen maille on jäänyt se, mitä on annettu. Tämä voi Kyobutungin mukaan vahvistaa rokotevastaisuutta.

WHO on kehottanut Afrikan maita jatkamaan Astra Zenecan rokotusten antamista. BBC (siirryt toiseen palveluun):n mukaan vain Tsad ja Zimbabwe ovat kieltäytyneet käyttämästä kyseistä rokotetta.

Mikä on COVAX? Kyse on 190 maan yhteisestä ohjelmasta, joka pyrkii tehostamaan COVID-19-rokotteiden ja muun muassa testien tuotantoa ja oikeudenmukaista jakelua.

COVAX tähtää siihen, että sen kautta jaetaan tänä vuonna kaksi miljardia koronarokotetta, josta 1,3 miljoonaa köyhimpiin 92 maahan. Kaikissa maissa tähdätään vähintään 20 prosentin rokotusasteeseen vuoden aikana.

COVAXia johtaa kolme järjestöä: YK:n alainen Maailman terveysjärjestö. CEPI, joka on valtioilta ja yksityisiltä lahjoittajilta varoja keräävä säätiö. Kolmas mukana oleva taho on GAVI-rokoteliittoutuma. Kyseinen vuonna 2000 perustettu liittoutuma yhdistää yksityisiä ja julkisia tahoja, jotka avustavat köyhien maiden rokoteohjelmia. Siinä on valtioiden ohella mukana YK:n alaisia järjestöjä sekä yksityisiä lahjoittajia.

BBC kertoi perjantaina, että Covaxin kautta on toimitettu rokotteita 36:een maahan Afrikassa. WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus kuitenkin sanoi, että suurimmalla osalla Afrikan maista ei ole läheskään tarpeeksi rokotteita turvaamaan terveydenhoitoalan työntekijät tai kaikki riskiryhmäläiset.

Rokotteita menee vanhaksi ja ne tuhotaan

Afrikan maat ovat yleisesti ottaen rokoteaikataulussa jäljessä. Syitä on monia, ja kaikilla mailla on omat ongelmansa. Yksi suurimmista ongelmista on kuitenkin Kyobutungin mukaan se, että köyhimmillä mailla on huonompi mahdollisuus päästä edes käsiksi rokotteisiin.

Samoin rokotteiden jakelussa on ollut pahasti ongelmia. Rokotetoimistusten onnistumisen kannalta tärkeät kylmäketjut katkeillevat ja huono infrastruktuuri hankaloittaa muutenkin jakelua. Esimerkiksi Malawin terveysministeri Charles Mwansambo kertoi tällä viikolla, että yli 16 000 rokotetta oli ehtinyt mennä vanhaksi, ja ne joudutaan tuhoamaan.

Kyobutungi uskoo, että ongelmat logistiikan ja kylmäketjujen varmistamisen suhteen tulevat jatkumaan. Hänen mukaansa on hyvin mahdollista, että kahden kuukauden kuluttua kuulemme uutisia, että 200 000 annosta on mennyt vanhaksi, koska niitä ei ole saatu toimitettua harvaan asutuille alueille.

Lue lisää:

Yle selvitti, miten rokotuskampanja etenee maailmalla: Suomi yksi parhaista, monessa maassa ei ole annettu vielä yhtään koronapiikkiä(13.4.)

Etelä-Afrikan raju toinen aalto hiipui osittain siksi, että niin merkittävä osa väestöstä sai koronatartunnan(13.4.)

Korona on voinut tartuttaa Afrikassa sata kertaa enemmän ihmisiä kuin tilastot kertovat – miksi tauti on isompi ongelma meille kuin heille?(22.3.)

Uusimmat tiedot koronaviruksesta