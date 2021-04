Savon Sanomat: Kymmeniätuhansia osakesäästötilejä tyhjillään

Osakesäästötilejä on avattu Suomessa yli 190 000, joista noin 65 000:lla ei ole osakkeita. Osalla tileistä on rahaa, mutta kymmenettuhannet tilit ovat kokonaan tyhjinä, selviää Savon Sanomien kyselystä (siirryt toiseen palveluun) pankeille.

Lehden sähköpostikyselyyn avattujen ja tyhjien tilien määristä vastasivat kaikki muut osakesäästötilejä tarjoavat pankit paitsi Ålandsbanken.

Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri arvioi Savon Sanomille, että tilejä on tyhjillään, koska joukossa on rauhallisia aloittajia sekä niitä, jotka odottavat sopivaa hetkeä. Tileistä yli 40 000 on avattu tänä vuonna, mikä voi Lounasmeren mukaan myös selittää tyhjien tilien määrää.

Pörssisijoittamiseen tarkoitetut osakesäästötilit otettiin käyttöön vuoden 2020 alussa.