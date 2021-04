Saksan kanslerikisassa tilausta hillityn Merkelin vastakohdalle – ehdokkaiksi saattavat nousta ärhäkkä baijerilainen ja historiallisen nuori vihreä

Markus Söder ja Annalena Baerbock saattavat nousta puolueidensa kansleriehdokkaiksi, koska he edustavat tyyliltään Merkelin vastakohtaa.

MünchenPolitiikantoimittaja Anna Clauss alkaa etsiä kännykkäänsä levottomana, kun haastattelua on kulunut vartti. Saksan politiikka on tilanteessa, jossa ratkaiseva uutinen saattaa tulla minä hetkenä hyvänsä.

Saksassa kanslerikilpailun loppusuora on aukeamassa.

Lähipäivinä kaksi suosituinta puoluetta nimittävät omat ehdokkaansa Saksan johtajaksi Angela Merkelin jälkeen.

Mielipidemittausten kakkosena olevat vihreät kertovat oman kansleriehdokkaansa tänään maanantaina. Merkelin omat joukot, eli valtapuolue kristillisdemokraattinen CDU ja sen baijerilainen sisarpuolue CSU, arvioiden mukaan viimeistään tiistaina.

Demarit ovat kaukana takamatkalla, eli kovin kilpailu Saksan johtajuudesta käydään syyskuun vaaleissa vihreiden ja nykyisen valtapuolueen välillä.

Münchenin keskustassa sijaitsevan toimiston seinällä roikkuu kuva, jossa Anna Clauss on yhdessä Baijerin johtajan Markus Söderin kanssa. Clauss on vuosikymmenen ajan seurannut työkseen Baijerin politiikkaa ja erityisesti baijerilaisen CSU-valtapuolueen johtajaa Söderiä.

Clauss on nyt yksi saksalaiskanavien kysytyimmistä kommentaattoreista. Söder on haastanut isosiskopuolueen CDU:n ennennäkemättömällä tavalla. Hän haluaa Saksan seuraavaksi johtajaksi, vaikka se on tarkoittanut repivää valtataistelua konservatiivien kesken.

Nyky-Saksan historian mahtavin ja vakaimpana pidetty vallan linnake eli CDU:n ja CSU:n liittouma on viimeisen viikon vääntänyt kulisseista siitä, nouseeko kristillisdemokraattien yhteisehdokkaaksi CDU:n puheenjohtaja Armin Laschet, 60, vaiko haastaja Söder, 54.

Laschetilla on takanaan sisarpuolueista suurempi, Söderillä murskaava gallupsuosio.

– Markus Söderin näkökulmasta hän on se, joka pelastaa unionin kaaokselta, Clauss sanoo Ylen haastattelussa.

Angela Merkel on pessyt kätensä ehdokasasettelusta täysin sen jälkeen, kun hänen oma suosikkinsa Annegret Kramp-Karrenbauer epäonnistui ja luopui puolueen puheenjohtajuudesta.

Valtapuolue jäi tuuliajolle johtajavalinnan kanssa.

Angela Merkel on edelleen yksi Saksan suosituimmista poliitikoista. Clauss arvelee, että saksalaiset ovat silti alkaneet kaivata nyt uudenlaista johtajuutta haalean ja virkamiesmäisen Merkelin seuraajaksi.

Pandemia on suistanut Saksan keskelle poliittista kaaosta ja epävarmuuden aikaan. Keskellä sekavuutta halutaan selkeä johtaja.

– Saksassa tuntuu olevan nyt tilausta miespoliitikolle, joka saa asioita aikaan, politiikantoimittaja Clauss sanoo.

Baijerin johtaja Markus Söder vastaa tähän tähän tilaukseen ja on siksi gallupsuosikki.

Söder tunnetaan sanavalmiina johtajana, joka osaa kerätä poliittisista voitoista kunnian itselleen. Hän on ideologisesti joustava valtapeluri, joka kääntyy kannattamaan eri aatteita sen mukaan, mihin suuntaan kansansuosio ohjautuu.

Vuonna 2018 Söder liehitteli vielä laitaoikeistoa määräämällä krusifiksit virastojen seinille. Yleisen ilmastoheräämisen myötä Söder on kääntynyt ajamaan vihreää politiikkaa.

Claussin mukaan Söderin vastustajien mukaan ideologinen joustavuus voi olla heikkous – varsinkin, jos se tarkoittaa joustamista esimeriksi Venäjän suuntaan.

Claussin arvion mukaan valtataistelu Laschetin ja Söderin välillä hyödyttää eniten Söderiä, koska hän on kaksikosta haastaja.

Saksan vihreät saattaa silti olla konservatiivien keskinäisen taistelun suurin voittaja. Puolue on noussut gallupeissa hätistelemään CDU/CSU:n vankkaa valta-asemaa.

Saksa saattaa syyskuun vaaleissa saada historian ensimmäisen vihreän kanslerin.

Saksan vihreilläon kaksi puoluejohtajaa, 51-vuotias Robert Habeck ja 40-vuotias Annalena Baerbock. Puolue kertoo tänään maanantaina, kumpi heistä on vihreiden ehdokas seuraavaksi kansleriksi.

Ennakkosuosikki on Annalena Baerbock. Hän on puolueen sisällä puheenjohtajista suositumpi ja vihreän puolueen perinteen mukaisesti naisehdokkaalla on etuajo-oikeus.

Jos Baerbock niin haluaa, hänestä tulee vihreiden kansleriehdokas.

Vihreiden päätös tehdään suljettujen ovien takana. Rivit ovat pysyneet ojennuksessa, sillä päätösprosessista ei ole valunut mitään tietoja julkisuuteen. Valtapuolueen repivän riidan rinnalla vihreät näyttävät nyt vakaalta ja hallitulta.

Baerbock on Saksan huippupoliitikoksi nuori, mutta hänet tunnetaan vahvasta asiaosaamisesta ja suoralinjaisesta esiintymisestä. Hänellä on kaksi pientä lasta eikä päivääkään hallituskokemusta. Perinteisesti yhdistelmä olisi este kansleriksi nousulle. Habeck on puolestaan istunut osavaltiohallituksessa.

– Saksassa monelle on tärkeää, ettei kukaan nouse huipulle salamannopeasti vaan etenee urallaan sääntöjen mukaisesti, politiikantoimittaja Clauss sanoo.

Mutta Saksassakin on herätty maailman muuttumiseen. Naapurimassa Itävallassa Sebastian Kurz nousi liittokansleriksi vain 31-vuotiaana. Claussin mukaan myös Suomen nuori pääministeri Sanna Marin on huomioitu.

Toimittaja Anna Clauss seuraa työkseen Baijerin politiikkaa ja erityisesti osavaltion valtapuolue CSU:ta. Julia Rebecca Rotter

Vihreiden puheenjohtajista juuri Annalena Baerbock on ärhäkämpi, suorapuheisempi ja nopeampi ottamaan kantaa. Habeck puolestaan punnitsee sanojaan pidempään ja saattaa jäädä jaarittelemaan.

Koska Saksassa on nyt tilausta Merkelin vastakohdalle, saattaa Baerbock Claussin mukaan hyvinkin olla aikaan sopiva ehdokas.

–Uskon, että myös Saksassa puhaltavat uudet tuulet, Clauss sanoo.

