Herätys: Moni ravintola pitää yhä ovensa kiinni, vuokrien nousu pysähtyi useassa kaupungissa, pandemia pahensi päiväkotien sijaispulaa

Ravintolat voisivat aueta tänään, mutta kaikki eivät tartu tilaisuuteen

Kuusi viikkoa kestänyt ravintolasulku on päättymässä tänään monin paikoin. Ravintolat saavat jälleen avata ovensa, mutta asiakaspaikkojen määrä on rajoitettu puoleen. HOK-Elannon ravintoloista yli puolet pitääkin ovensa yhä kiinni. Kannattavuutta syö asiakaspaikkojen rajoittamisen lisäksi alkoholimyynnin rajoittaminen. Valomerkki on annettava jo viideltä iltapäivällä.

Kaksioita vuokrataan vähemmän, kun etätyöahtaudesta halutaan isompiin asuntoihin

Kiinteistönvälittäjä Tero Tupamäki katselee maisemaa sijoitusasuntonsa ikkunasta. Niko Mannonen / Yle

Tuoreen markkinakatsauksen mukaan vuokralaisten saaminen asuntoihin on pitkittynyt ja opiskelijakaupungeissa asuntoja on tyhjillään. Suurissa kaupungeissa vuokrakehitys on hieman hidastunut. Vuokrat eivät ole nousseet vuoden aikana esimerkiksi Lahdessa, Jyväskylässä, Joensuussa, Seinäjoella ja Porissa. Kolmioita ja isompia vuokra-asuntoja on etsitty aiempaa enemmän. Samalla kaksioiden vuokraus on vaikeutunut.

Päiväkotien sijaisista on ollut pulaa jo vuosia, sitten pandemia kärjisti tilanteen

Päiväkotien työntekijöiden kuormitus on kova ja sijaisista on pulaa. Jorge Gonzalez / Yle

Päiväkodeissa pandemia on tarkoittanut työvoimapulaa. Mitä pahempi tautitilanne, sitä kovempi pula sijaisista. Syitä on monia. Keväällä 2020 koronapandemian alkaessa päiväkodit pantiin kiinni ja osa työntekijöistä lomautettiin. Kevään sulun jälkeen päiväkotien työntekijät ovat olleet lasten kanssa päiväkodeissa.

Kenestä Merkelin seuraaja? Kanslerikisan loppusuora käynnistyy

Markus Söder ja Annalena Baerbock saattavat nousta puolueidensa kansleriehdokkaiksi, koska he edustavat tyyliltään Merkelin vastakohtaa. Clemens Bilan / EPA

Saksassa mielipidemittausten suurimmat puolueet, kristillisdemokraatit ja vihreät, nimittävät tällä viikolla liittokansleriehdokkaansa syyskuun vaaleihin. Vihreät kertovat ehdokkaansa tänään maanantaina ja kristillisdemokraattinen CDU/CSU arvioiden mukaan viimeistään tiistaina. Kummassakin puolueessa suosikkiehdokas poikkeaa tyyliltään täysin hillitystä Angela Merkelistä.

Aurinko paistaa monin paikoin

Yle

Pohjois-Euroopan korkeapaine lämmittää sään, ja aurinkoistakin on laajalti. Lämpöasteita on 10–18.

Öisin on vielä paljolti pakkasta.

Viikon keskivaiheilla viilenee, ja loppuviikosta on luvassa sateita.

