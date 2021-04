Venäjä karkottaa 20 tšekkiläistä diplomaattia vastatoimena Tšekin ilmoittamille venäläisten karkotuksille

Venäjän ulkoministeriö ilmoitti sunnuntaina, että maa karkottaa 20 tšekkiläistä diplomaattia. Heidän pitää poistua Venäjältä runsaan 24 tunnin sisällä.

Uutistoimisto Tassin mukaan karkotettavat ovat Tšekin Moskovan suurlähetystön työntekijöitä.

Kyseessä on Venäjän vastatoimi sille, että Tšekki ilmoitti lauantaina karkottavansa 18 Venäjän suurlähetystön työntekijää, joiden se epäilee olevan Venäjän tiedustelupalvelujen virkailijoita.

Tšekki epäilee, että Venäjän tiedustelu oli sekaantunut Tšekin asevoimien ammusvarastolla vuonna 2014 tapahtuneeseen suureen räjähdykseen.

Tšekin poliisi kertoo etsivänsä kahta venäläismiestä, jotka käyttävät passeissaan nimiä Aleksandr Petrov ja Ruslan Boširov. Britannia epäilee samoilla nimillä esiintyneitä miehiä Salisburyn myrkyttäjiksi.

Tšekin poliisin mukaan kaksikkoa epäillään osallisuudesta vakavaan rikolliseen toimintaan, ja he olivat Tšekissä päiviä ennen asevoimien ammusvarastolla tapahtunutta räjähdystä vuonna 2014.

Venäjä esillä EU-ministerien keskustelussa maanantaina

EU vahvisti sunnuntaina, että Tšekin ja Venäjän välistä tilannetta käsitellään maanantaina unionin ulkoministerien videoneuvottelussa.

Venäjä on ennakkotietojen mukaan muutenkin esillä EU-ministerien maanantaisessa keskustelussa. Suomen ulkoministeriö on kertonut, että keskustelun pääaiheisiin lukeutuu Ukrainan tilanne, joka on kiristynyt Venäjän lisättyä sotilasjoukkojaan sodan lähialueilla.

Saksa puolestaan haluaa nostaa esille oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyin heikkenevän terveydentilan, uutistoimisto AFP kertoi sunnuntaina.

Euroopan unionin 27 maata julkaisivat sunnuntaina yhteisen kannanoton, jossa ne ilmaisivat huolensa Navalnyin tilanteesta.

Lähteet: AFP, Reuters, Tass, STT