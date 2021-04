Yli vuosikymmenen aivan Helsingin kantakaupungin edustalla tyhjillään seisonut Hylkysaari myytiin seitsemällä miljoonalla uudelle omistajalle

Hylkysaari on monelle tuttu näky. Harvalle tuttu paikka.

Hilma Toivonen / Yle

Hylkysaari on ollut tyhjillään paraatipaikalla Helsingissä yli vuosikymmenen. Nyt se on löytänyt uuden omistajan.

Senaatti-kiinteistöt on myynyt Helsingin edustalla sijaitsevan Hylkysaaren sijoitusyhtiö Valo Investmentsin tytäryhtiölle Hylkysaari Oy:lle. Kauppahinta oli 7 miljoonaa euroa.

Saari sijaitsee Helsingin edustalla aivan Korkeasaaren kupeessa ja on osa Helsingin merellistä historiaa. Luotsiasema toimi saarella 1900-luvun alusta vuoteen 1962, jonka jälkeen Suomen Merimuseo toimi saaressa vuosina 1973–2007. Sen jälkeen elämä saarella on vaiennut ja vanha luotsikasarmi autioitunut.

Hylkysaari on kaavoitettu virkistysalueeksi, ja sen tärkeimmät rakennukset on suojeltu asemakaavalla. Saaren pinta-ala on 3,7 hehtaaria.

Hylkysaari Oy suunnittelee saareen virkistysliiketoimintaa.

– Kesän 2022 suunnitelmissa on avata julkinen sauna ja kesäkahvila, kertoo Hylkysaari Oy:n hallituksen jäsen Taru Lehtonen tiedotteessa.

