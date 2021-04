Golfista kasvoi korona-ajan ennätyslaji eikä suosio näytä taittumisen merkkejä – toiminnanjohtaja: "Buumi kiihtyy entisestään"

Kevään tulo on saanut ihmiset kaivamaan talven yli varastossa pölyttyneet golfbägit esiin ja rynnimään sankoin joukoin viheriöille läpi maan.

Näin ovat tehneet myös ulvilalaiset Merja ja Harri Laaksonen. Liki 30 vuoden ajan lajia aktiivisesti harrastanut pariskunta on käynyt pelaamassa miltei joka päivä Porin Kalafornia Golfissa sen avauduttua 11. huhtikuuta.

Alla on jo lukuisia kierroksia vaikka kausi on vasta alussa.

– Pelasimme viime kesänä enemmän kuin aiempina vuosina ja sama näyttää jatkuvan. En tiedä, johtuiko se yksinomaan koronasta mutta vahvistettuja varauksia oli enemmän, vaikka ulkomaan golf-kierrokset jäivätkin pois, Merja Laaksonen kertoo.

Pariskunnalle lajin tarjoama ulkoilu ja kierroksilla kävely ovat tapa nauttia keleistä ja saada hyötyliikuntakiintiö täyteen pelin tuoksinassa.

Merja ja Harri Laaksonen kannustavat aloittamaan golfin jo nuorena eikä vasta keski-iän ylittäneenä. Kasper Heimolehto / Yle

– Olen sen verran laiska kävelijä, että en lähtisi kävelemään kahdeksi tunniksi mihinkään ilman mailaa, Laaksonen nauraa.

Ennennäkemätön menestystarina

Vuosi 2020 oli ennätyksellinen golfille. Lajin pariin tiensä löysi ennätysmäärä ihmisiä ja harrastajia on enemmän kuin koskaan aiemmin. Kierrosmäärät kasvoivat Suomessa huimat 40 prosenttia aiemmasta.

Suomen Golfliiton jäsenmäärä kasvoi koko maassa yli 6 prosenttia, 8 000 jäsenellä. Ennen vuotta 2020 kasvu oli vain 300–700 henkilön luokkaa vuodessa, eli kyse on ennennäkemättömästä noususta.

Alueellinen kasvu oli voimakkainta Uudellamaalla ja Lounais-Suomessa, molemmissa yli 7 prosenttia. Koko maan suurin kasvaja oli Kurk Golf Kirkkonummella, joka enemmän kuin tuplasi jäsenmääränsä lähes 4 000:een. Lounais-Suomen 18 seurasta useat saivat päälle parisataa uutta jäsentä.

Lajisuosion keskiössä on korona-ajan kasvanut ulkoliikuntabuumi, joka houkutteli yhä useampia lajin pariin. Suosiota tälle vuodelle on kasvattanut myös sisäharjoittelupaikkojen lisääntyminen ympäri Suomea, jotka ovat täyttyneet lajihuuman pyörteissä olevista pelaajista.

Tänä päivänä Suomessa on miltei 150 000 golfaajaa, enemmän kuin koskaan aiemmin, ja Golfliitto on maan suurin lajiliitto. Suomessa toimii 181 golf-kenttää ja 128 lajiseuraa.

Viime vuoden golfbuumi ei näytä hidastumisen merkkejä tänäkään vuonna, vaan kaikki merkit osoittavat saman trendin jatkuvan entistäkin suurempana.

Ennätyksiä on rikottu

Porin Kalafornian golfkentällä on ollut jo nähtävissä ennätyssuosion jatkuminen. Alkaneesta kaudesta näyttäisi tulevan vielä viime vuottakin kovempi ja vilkkaampi, arvioi toiminnanjohtaja Ville Tuovinen.

– Avajaispäivänä kysyntä oli ennätyssuurta, kun varauksia kierrokselle oli tuolloin tehty 400 kappaletta. Viikonlopuista odotetaan todella täysiä koko kaudeksi, kun taas arkisin määrä tulee olemaan maltillisempi, noin 150–200 varausta päivässä. Viime vuonna tämä oli normi, mutta ennen sitä ei tähän aikaan keväästä tällaisia lukuja saatu pöytään.

Kalafornia Golf sai viime vuonna toistasataa uutta jäsentä, kun aiempina vuosina jäsenistö on kasvanut muutaman kymmenen tulokkaan vuositahtia. Samalla pelikierrosten määrä kasvoi reilusti yli 40 prosenttia ja pelioikeusmyynti on jatkanut kasvua entisestään.

– Viime kauden päätyttyä uusia pelaajia on tullut jo 70, joka on todella kova tahti vaikka kausi on ollut Porissa käynnissä vasta noin viikon. Odotuksissa on todella vilkas kesä, Tuovinen selventää.

Ville Tuovisen mielestä golfin aloittaminen pitää tehdä mahdollisimman helpoksi. Lisäksi tarvitaan joustavuutta pelioikeusmalleihin, jotka sopivat jokaisen omiin tarpeisiin. Kasper Heimolehto / Yle

28 vuotta porilaisseuran johdossa toiminut Tuovinen arvioi, että yksi iso syy golfin suosion kasvuun on ollut lajin ulkoilmavetoisuus ja turvaväleistä huolehtimisen helppous pelatessa.

– Kasvussa on paljon mukana myös ihmisiä, jotka olivat jättäneet golfin taakseen, mutta innostus löytyi uudelleen poikkeusvuoden myötä. Näen, että golf-innostus kantaa varmasti vielä muutaman kauden ajan koska lajiin kiinnytään paremmin mitä enemmän sitä tulee pelattua.

Onnistunut kausi takana ja edessä

Raumalla golfin suosion vaikutukset ovat yllättäneet pienen, 750 hengen seuran positiivisesti.

Rauma Golfin toiminnanjohtaja Joni Ylen kertoo, että jäsenmäärä kasvoi viime kaudella totuttua enemmän. Uusi kausi starttasi Raumalla vasta viime lauantaina, mutta uusia jäseniä oli jo ennen tätä liittynyt neljäsosan verran koko viime vuoden kertymästä, mikä on todella poikkeuksellista.

Neljättä kautta Rauma Golfin toiminnanjohtajana vaikuttavan Ylenin mielestä jäsenten ja vieraspelaajien aktiivisuus on huomattavasti suurempaa kuin koskaan ennen. Siitä voi povata, että tasoa tullaan vielä nostamaan entisestään.

– Golfseuroissa läpi maan näyttää siltä, että tästä kaudesta tulee jopa viime kautta suositumpi ja buumi kiihtyy entisestään. Meilläkin kierroksien kasvu vuonna 2020 oli puolet edellisvuotta enemmän ja jos se siitä vielä nousee, ollaan todella hyvässä tilanteessa.

Nuoret ottaneet lajin omakseen

Erityisesti nuorten innostukseen lajia kohtaan on havahduttu monilla Suomen kentillä.

Golfliiton hallituksen puheenjohtaja Hanna Hartikainen kertoo, että vuonna 2020 uusista 8 000 pelaajasta yli puolet oli alle 30-vuotiaita. Samalla koko 2010-luvun jatkunut juniorikato kääntyi viimein nousuun.

Edellisen vuosikymmenen ajan harrastajien määrä polki paikoillaan 140 000 vaiheilla, suosio jopa hieman laski. Uusia harrastajia oli vaikea löytää lajin pariin, mutta golfin yhteiskunnallinen imago on parantunut 2010-luvun jälkeen.

Myös monien eturivin suomalaisten golfaajien menestys sekä julkkisten innostus pelaamiseen ja omien pelitarinoiden jakamiseen eri alustoilla ovat nostaneet lajia pinnalle kasvattaen sen media-arvoa.

Golfin muutaman vuoden takaisen sääntöuudistuksen tarkoituksena oli tehdä lajista entistä helpompaa. Esimerkiksi lippua ei tarvitse enää nostaa greenillä pelin nopeuttamiseksi. Kasper Heimolehto / Yle

Nuorten päätyminen lajin piiriin ei ole jäänyt golf-seuroilla huomaamatta.

Rauma Golfin Joni Ylen arvioi, että kolme neljäsosaa viime vuoden uusista jäsenistä oli juniori-ikäisiä ja alle 40-vuotiaita.

Myös kokeneet golf-harrastajat Merja ja Harri Laaksonen ovat havainneet ikähaarukan nuorentuneen viime aikoina.

– Väki on nuorentunut siitäkin kun me aloitimme vajaa 30 vuotta sitten sellaisina päälle nelikymppisinä, ja nyt aloittelijat on jo esikouluikäisiä, pariskunta naurahtaa.

Kasvun haasteena kapasiteetin rajat

Golf on ennen kaikkea yksilölaji ja jokainen voi pelata sitä omalla tavallaan. Toisille se tarkoittaa kävelyä ja rentoa pelailua, kun taas toisille kyse on kovasta kilpailusta. Eri motiiveja tulee tukea, jotta jäsenet haluavat jatkaa lajin parissa.

Suosion kasvun jatkuessa esiin nousevat haasteet kenttien kapasiteetista. Erityisesti peliaikojen riittämisestä kaikille halukkaille tulee vaikeaa.

Haastavinta on kaupungeissa, kuten Tampereella, jossa kenttiä on vähän väkilukuun suhteutettuna.

– Uhkana on, etteivät ihmiset löydä peliaikaa, vähän sama kuin maito loppuisi kaupasta ja sitä lähdetään hakemaan seuraavasta kaupasta tai kauempaa. Raumalla kapasiteettia riittää yhä mutta isoissa keskuksissa on kovasti ongelmia siinä, että lähimmän ajan saa vasta kahden viikon päähän, kertoo Joni Ylen Rauma Golfilta.

Viime kesä osoitti, että tietyillä kentillä kapasiteettia tulisi lisätä. Mutta golf-kentän laajentaminen ei ole mikään helppo homma.

Kalafornia Golfin Ville Tuovinen muistuttaa, että golfaajien olisi hyvä suunnitella pelipäiviään ajoissa, jotta haluttuna aikana on vapaata.

– Jos kasvu jatkuu näin, niin jossain vaiheessa täytyy miettiä lisäväylien rakentamista. Meillä on mahdollisuus vielä yhden 9-reikäisen radan rakennukseen mutta siihen ei vielä tänä vuonna ryhdytä. Tulevaisuudessa se voi kuitenkin olla välttämätöntä.

