Suomen toiseksi isoin ammattioppilaitos sai laista uutta selkänojaa vaatia maskeja opiskelijoilta: kieltäytyjät voidaan ohjata etäopiskeluun

Tampereen seudun ammattiopisto sai viranomaisilta ohjeen, että maskien käyttöä on valvottava.

Suomen toiseksi suurin ammatillisen koulutuksen järjestäjä, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu vaatii nyt entistä voimakkaammin opiskelijoita käyttämään maskia.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue antoi Tredulle viime viikolla ohjeensa hengityssuojainten tai kasvomaskien käytön valvontaan.

– Aluehallintoviraston tuore ohjeistus vetoaa työturvallisuuslakiin ja rinnastaa Tredun työnantajaan myös opiskelijoiden osalta. Työnantaja on vastuussa opiskelijoiden ja henkilökunnan turvallisuudesta ja työskentelyn terveellisyydestä, ammatillisen koulutuksen johtaja Outi Kallioinen sanoo.

Tämän perusteella oppilaitos kertoo voivansa edellyttää maskia.

Uusi ohje koskee suurta määrää opiskelijoita, sillä Tredussa opiskelee vuosittain noin 17 000 nuorta ja aikuista opiskelijaa. Oppilaitos toimii 14 toimipisteessä Tampereella, Ylöjärvellä, Nokialla, Kangasalla, Lempäälässä, Orivedellä, Virroilla ja Pirkkalassa. Toimipisteissä on ollut lukuisia koronatartuntoja ja laajoja altistuksia.

Entistä vahvempi maskisuositus

Tredun turvallisuuspäällikkö, työsuojelupäällikkö Eerik Laulajainen sanoo, että uusi ohje tuo lisää selkänojaa valvontaan.

– Meillä on vahva maskisuositus, tämä vahventaa sitä entisestään.

Käytännössä maskipakosta ei kuitenkin puhuta, koska Tredu ei vaadi esimerkiksi lääkärintodistusta, jos maskia ei voi pitää terveyssyistä. Käyttämättömyydestä ei tule Laulajaisen mukaan varsinaista sanktiota. Edellytys koskee erityisesti tilanteita, joissa opiskelijat oppivat ammattiasioita.

– Työturvallisuuslain soveltamisalan kohdalla opiskelijoiden työssä ollessa, työsaleissa ja työn opetuksessa maskien käyttö on pakollista mutta siitä ei varsinaisesti sanktioida erikseen, Laulajainen kertoo.

Laulajaisen tuoreessa muistissa on, millainen meteli syntyi Turun ammattikorkean maskipakosta viime syksynä. Sanaa maskipakko ei Tredussa käytetä.

Suurin osa opiskelijoista käyttää maskia ja sen käyttö on Laulajaisen mukaan lisääntynyt. Yksittäistapauksissa maskin käytöstä on kuitenkin kieltäydytty. Uusi ohje on niin tuore, ettei siitä ole vielä tullut kiistoja tai epäselvyyttä opiskelijoille.

Tarvittaessa etäopiskeluun

Tredu on varannut henkilösuojaimet opiskelijoiden ja henkilöstön käyttöön ja huolehtii niiden käytön perehdyttämisestä.

Tarvittaessa biologisten vaarojen ja haittojen torjunnassa on ryhdyttävä aluehallintoviraston antaman ohjeen mukaan poikkeusjärjestelyihin.

Arkistokuva Tredun Koivistonkylän toimipisteestä Tampereelta. Marko Melto / Yle

Käytännössä tämä tarkoittaa Tredun mukaan sitä, että maskista kieltäytyvä opiskelija voidaan tarvittaessa ohjata etäopetukseen.

Tredun viestintä- ja markkinointipäällikkö Tarja Luukko sanoo, että tässä käytetään tilannekohtaista kokonaisharkintaa. Eri opiskelualoilla opiskelu voidaan järjestää eri tavalla.

– Valitettavasti tässäkään tapauksessa käytössämme ei ole suoraviivaisia ratkaisuja. Toivomme, että maskien käyttäminen tapahtuisi hyvässä yhteisymmärryksessä, Luukko sanoo.

Työantaja voi vaatia maskin käyttöä

Työterveyslaitoksen erityisasiantuntija Kristiina Kulha vahvistaa, että työnantajalla on tekemänsä riskinarvioinnin perusteella oikeus vaatia suojainten ja myös maskin käyttöä työssä, jos työ ja työolosuhteet sitä edellyttävät.

Työntekijän on käytettävä suojainta, jos työhön liittyvää vaaraa ei voida poistaa teknisillä ratkaisuilla tai työjärjestelyillä.

Kasvomaskeja voidaan tarvita Työterveyslaitoksen mukaan (siirryt toiseen palveluun) tilanteissa, joissa turvavälejä ei voida noudattaa, lähikontaktit kestävät yli 15 minuuttia ja on tarve suojata muita henkilöitä maskin käyttäjän hengitystie-eritteiltä.

– Jos työnantajasi velvoittaa käyttämään kasvomaskia, suu-nenäsuojainta, hengityksensuojainta tai muita suojaimia, sinulla on lakisääteinen velvollisuus käyttää niitä ja työnantaja tarjoaa ne käyttöösi, Työterveyslaitos ohjeistaa (siirryt toiseen palveluun) myös sivuillaan.

Suomessa ei tiettävästi ole ennakkoratkaisua oikeudesta, mitä tapahtuu, jos työntekijä kieltäytyy maskin käytöstä.