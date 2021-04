Influenssatapaukset romahtaneet murto-osaan aiemmasta – lääkäri toivoo ahkeran käsienpesun jäävän yleiseksi tavaksi: "Tarttuvien tautien määrä laskenut huomattavasti"

Koronan takia on pesty käsiä ja yskitty hihaan entistä ahkerammin. Tämä on näkynyt myös muiden tautien, kuten kausi-influenssan ja noroviruksen aiheuttamien sairauksien vähenemisenä.

THL (siirryt toiseen palveluun):n mukaan influenssaepidemiasta ei Suomessa toistaiseksi ole merkkejä. Tänä vuonna influenssaa on todettu myös maailmanlaajuisesti vähemmän kuin vastaavana aikana aiempina vuosina.

Kun vuosi sitten influenssatapauksia tilastoitiin vielä viime vuonna tähän mennessä 12 000, on vastaava luku tänä vuonna samaan aikaan 62 tapausta. THL arvioi, että influenssatartuntoja ovat vähentäneet samat toimenpiteet, joilla koronaviruksen leviämistä on ehkäisty.

– Sama havainto on myös Kanta-Hämeessä. Kausi on ollut tavattoman hiljainen ja influenssatapauksia on ollut vain yksittäisiä. Tilanne on aivan toinen kuin kolme vuotta sitten, kun influenssakausi jatkui vielä toukokuulla, sanoo Hämeenlinnan kaupungin terveyspalveluiden apulaisylilääkäri Päivi Mali.

THL:n mukaan myöskään terveyskeskusten vastaanotoille ei influenssa-potilaita ole.

– Myös Kanta-Hämeen terveyskeskusten vastaanotoilla on ollut hiljaista, eikä esimerkiksi Vanajaveden sairaalassa ole tänä vuonna hoidettu ainuttakaan influenssapotilasta.

Käsihygienia vähentää myös vatsatautia

Koronan leviämistä ehkäisevät erilaiset rajoitustoimet kuten turvavälit ja hygienian lisääminen. Samat toimet ovat näkyneet myös muiden tartuntatautien kohdalla. Esimerkiksi noroviruksen aiheuttamien vatsatautien määrä on ollut aiempaa vähäisempää.

Terveydenhuolto tunnistaa kohdan, jossa kansalaisten normaalit toimet muuttuivat.

– Tämä on nähtävissä viime vuoden maaliskuusta alkaen, kun alkoi etätyösuositus ja käsienpesun merkitystä alettiin korostaa. Tarttuvien tautien määrä on laskenut huomattavasti, sanoo Mali.

Vuosi on havainnollistanut monelle hyvin sen, mikä merkitys omalla hygienialla on omaan terveyteen. Apulaisylilääkäri Päivi Mali on toiveikas sen suhteen, että käsienpesu jää tavaksi monelle myös sen jälkeen, kun koronavirus on selätetty.

– Tässä on opittu hyville tavoille. En usko, että nämä hyvät tavat enää tuosta vaan häviävät.

Kuuntele, mitä asiantuntija sanoo influenssarokotteen ja koronarokotteen ottamisesta. Kannattaako ottaa molemmat? Haastattelussa Hämeenlinnan kaupungin terveyspalveluiden apulaisylilääkäri Päivi Mali, toimittajana Kati Turtola.​

Influenssarokotteita annettiin syksyllä ennätysmäärä

Influenssarokotteita jaettiin viime syksynä ennätysmäärä. Valtakunnalliseen rokotusrekisteriin oli 6.2.2021 mennessä kirjautunut annetuksi noin 1,2 miljoonaa influenssarokoteannosta. Influenssarokotteen suosio näkyi alkutalvesta rokotepulana, ja paikoitellen rokotuksia jouduttiin keskeyttämään. Myös Kanta-Hämeessä rokotukseen oli tulijoita.

– Paikka paikoin rokotteista oli jopa pulaa. Rokotuskattavuus nousi korkeammaksi kuin aikaisempina vuosina, sanoo Päivi Mali.

Tänä vuonna rokotusten valokeilassa ovat koronarokotukset. Tähän mennessä Suomeen on saapunut jo yli 1,6 miljoonaa koronarokoteannosta.

Alueellisia eroja koronarokotteen saaneiden ihmisten määrissä kuitenkin on. Esimerkiksi Kanta-Hämeessä rokotukset ovat edenneet niin, että yli kolmannes yli 16-vuotiaista kantahämäläisistä on jo rokotettu. Koko Suomessa lähes neljännes on saanut rokotteen.

Lue lisää:

Käsienpesuohjeet helposti kyllästyville