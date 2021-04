Sää pysyy vielä hetken upean aurinkoisena, mutta torstaina tulevat sateet

Huhtikuun kaikkien aikojen lämpöennätys on 25,5 astetta Jyväskylässä vuonna 1921. Helsingin Hernesaaressa pelattiin padelia aurinkoisessa säässä eilen.

Huhtikuun kaikkien aikojen lämpöennätys on 25,5 astetta Jyväskylässä vuonna 1921. Helsingin Hernesaaressa pelattiin padelia aurinkoisessa säässä eilen. Markku Ulander / Lehtikuva

Sää on vielä tänään ja huomenna tiistaina upean aurinkoinen, mutta torstaina matalapaine rantautuu Suomeen ja sää muuttuu sateisemmaksi. Vesisateet voivat tässä tilanteessa olla kuitenkin varsin hyvä asia.

– Vesisateet ovat siinä mielessä tervetulleita, että ne puhdistavat ilmaa ja kosteuttavat luontoa. Kun saadaan vähän vettä, voisi luontokin alkaa vähän jopa vihertää, tuumii Ylen meteorologi Anniina Valtonen.

Ilmanlaatu on tällä hetkellä Suomessa monin paikoin välttävä tai tyydyttävä. Joillain mittauspaikoilla ilmanlaatu on jopa huono (siirryt toiseen palveluun). Ilmassa on nyt paljon katupölyä ja siitepölyä. Myös auringonlaskut ja -nousut ovat viime päivinä hehkuneet punaisina ilmassa olevan pölyn vuoksi.

Lisäksi luonto on tällä hetkellä hyvin kuiva, minkä vuoksi ruohikkopalovaroitus on voimassa monin paikoin (siirryt toiseen palveluun).

Ennusteet ovat vielä epävarmoja sen suhteen, missä olomuodossa sateet lopulta tulevat maan pinnalle torstaina. Luminen olomuoto on Valtosen mukaan todennäköisempi Vaasa–Jyväskylä–Joensuu-akselin pohjoispuolella.

Sää ollut tavanomaista lämpimämpi, mutta ennätyksistä ollaan yhä kaukana

Aurinko on hellinyt Suomea viime viikosta alkaen, ja kuluvan kevään lämpöennätyskin on ehtinyt rikkoutua jo kahdesti. Elohopea kipusi lauantaina Kaarinassa 18 asteeseen.

Ennätyskeleistä ei silti voi puhua. Huhtikuun kaikkien aikojen lämpöennätys, 25,5 astetta, mitattiin vuonna 1921 Jyväskylässä.

Nyt noin reilun viikon kestänyt lämpöjakso on kuitenkin ollut tavanomaista lämpimämpi. Tyypillisesti päivän ylimmät lämpötilat ovat tähän aikaan vuodesta maan etelä- ja keskiosissa 10 asteen tietämillä. Pohjoisen lukemien kuuluisi olla noin 2 ja 5 asteen välillä.

