Katso suorana kello 15.30: Nuorten harrastuksia avataan, koronavirus on voinut Pirkanmaalla tarttua naapurilta ulkona tai porraskäytävässä

Pirkanmaalla oli viime viikolla vajaat 160 uutta koronatartuntaa. Tämä on hieman vähemmän kuin aiemmilla viikoilla.

Pirkanmaa on edelleen koronaviruksen leviämisvaiheessa. Kahden viikon ilmaantuvuus oli viime viikon päättyessä 63 tartuntaa 100 000 asukasta kohden.

Pirkanmaa pandemiaohjausryhmä linjasi tiistaina, että alle 20-vuotiaiden ryhmäharrastukset voidaan tällä viikolla käynnistää turvaohjeita noudattaen. Myös vapaan sivistyksen opetustoiminta, taiteen perusopetus ja nuorisotilat voidaan avata nuorille ohjattuun ryhmätoimintaan maskisuositusta ja turvaohjeita noudattaen.

Pirkanmaan alueellinen pandemiaohjausryhmä linjasi viikko sitten, että vuonna 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien ryhmäharrastukset sisätiloissa ovat jälleen mahdollisia. Tiistaina selvisi, että koulujen lähiopetukseen siirtyminen ei ole näkynyt tartuntojen kasvuna. Alle 10-vuotiaiden tartunnat ovat jonkin verran vähentyneet.

Vappuaattona 6 hengen kokoontumisrajoitus

Ensi viikolla käsitellään muun muassa kirjastojen ja museoiden avaamista toukokuussa. Vappuaattoa vietetään Pirkanmaallakin vielä kuuden henkilön kokoontumisrajoituksen voimassa ollessa. Aluehallintovirasto tarkastelee toukokuun kokoontumisrajoitusta ensi viikolla.

Pirkanmaan pandemiaryhmä kertoo tiistaina kello 15.30 alkavassa infossa uusimmat tiedot koronatilanteesta, jäljitystyön tuloksista ja alueellisia suosituksista.

Ylen toimittajat Anu Leena Koskinen ja Elina Nieminen seuraavat tilannetta suorana.

Mediainfon asiantuntijoina ovat johtajaylilääkäri Juhani Sand, ylilääkäri Jaana Syrjänen ja apulaisylilääkäri Janne Laine TAYSista.

Samalla odotetaan lisätietoa tartuntatapauksien lähteistä. Suurin osa tartunnoista on tullut perhepiiristä tai ystäviltä, mutta epäilyjä on ollut, että virus on voinut tarttua myös lyhyissä kontakteissa.

TAYS kertoi viime viikolla (siirryt toiseen palveluun), että tuntemattomiksi jääneiden koronatartuntojen jälkianalyyseissä on tullut ilmi muutamia tapauksia, joissa todennäköisin tartunnanlähde on ollut kontakti vielä oireettoman sairastuneen kanssa. Kontakti on tapahtunut esimerkiksi ulkona tai porraskäytävässä. Selvityksen mukaan tartunnat saaneet ovat voineet asua lähekkäin.

Infossa odotetaan lisätietoa jäljitystyöstä.

Sairaalahoitoa tarvitsevien osuus ei ole pääsiäisestä merkittävästi laskenut. TAYSin osastoilla on edelleen toistakymmentä koronapotilasta. Koska tartuntojen määrä yli 50-vuotiailla on ollut ennallaan, sairaalahoidon tarpeen ennustetaan pysyvän lähiajankin nykytasolla.

Työpaikoilla ja asunnottomilla tartuntoja

Viime viikon aikana Pirkanmaalla todettiin 157 uutta koronatartuntaa. Niistä pystyttiin jäljittämään 128:n tapauksen eli 82 prosentin tartuntalähde.

Tartuntoja todettiin nyt työpaikoilla suhteellisesti enemmän kuin aiempina viikkoina. Päihteidenkäyttäjien sekä asunnottomien parissa oleva epidemia muodostaa puolestaan merkittävän osan viime viikon tartunnoista.

Viime viikolla todettiin 47 perheiden sisällä saatua tartuntaa ja 17 sukulaisten ja ystävien tapaamisista saatua tartuntaa. Tartuntoja todettiin seitsemällä eri työpaikalla yhteensä 18.

Hoito- tai hoivayksiköstä todettiin 14 tartuntaa, joista suurin osa oli asunnottomien asumispäivystyksessä.

Aikuisten sisäliikuntaharrastuksista tuli edelleen tartuntoja, viime viikolla yhteensä viisi tartuntaa. Ulkomailta saatiin neljä tartuntaa.

21:stä muusta tapauksesta kolmasosa todettiin päihteidenkäyttäjillä. Yksittäisiä tartuntoja todettiin myös liikennevälineessä ja yksityisissä juhlissa.

