Espanjan poliisi löysi laittoman asepajan, joka tuotti 3D-tulostettuja aseita

Espanjan poliisi sai vihiä laittomasta asepajasta löydettyään internetissä aseita ja räjähteitä kauppaavan henkilön.

Tutkimukset johtivat nettikauppiaan omistamaan pajaan Kanariansaarille Santa Cruziin. Ratsiassa löytyi pajasta parhaillaan toiminnassa oleva 3D-tulostin (siirryt toiseen palveluun), tekemässä aseen runkoa.

Pajasta löytyi toinenkin printteri, tulostettuja aseiden osia, rynnäkkökiväärin kopio, etälamauttimia ja teräaseita. Poliisi löysi myös terrorismia ja aseentekoa koskevaa kirjallisuutta sekä natsi-Saksaan liittyvää esineistöä.

Poliisin mukaan kyseessä on ensimmäinen kerta, kun poliisi löytää 3D-tulostuksella aseita valmistavan pajan.

Pajan omistajaa syytetään aseiden ja räjähteiden laittomasta hallussapidosta. Espanjalaisen El País -lehden mukaan (siirryt toiseen palveluun)omistaja on espanjalainen ja on työskennellyt paikallisen hoitokohdin virkamiehenä. Lehden mukaan 55-vuotias omistaja on selittänyt kiinnostuneensa aseista toimiessaan sotilaana Venezuelassa ja asuessaan kymmenen vuotta Yhdysvalloissa.

Ratsia tehtiin jo viime syyskuussa, mutta asia julkistettiin syyttäjäviranomaisten vaatimuksesta vasta nyt.

Lähteet: Reuters