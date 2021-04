Lenkkeilijä kuvasi videon sudesta, joka kierteli hänen ja koiran ympärillä – asiantuntijat eri mieltä siitä, halusiko se tehdä tuttavuutta vai tappaa

Viime viikonloppuna koettiin harvinainen tilanne, kun susi kierteli lenkkeilijän ja koiran ympärillä keskellä asutusta.

Tapaus sattui Haminan Salmenkylässä vain parin kilometrin päässä kaupungin keskustasta.

Koiranulkoiluttaja kuvasi lauantaiaamuna, kun susi lähestyi parivaljakkoa ja kierteli heidän ympärillään muutaman metrin päässä.

Videolla kuuluu, kun koira murisee sudelle ja mies hätistelee sutta pois ääntelemällä vihaisesti. Lopulta susi lähtee kävelemään tietä pitkin pois paikalta.

Video levisi viikonlopun aikana sosiaalisessa mediassa. Tapauksesta kertoi muun muassa MTV (siirryt toiseen palveluun).

Useita havaintoja

Petoyhdyshenkilö Seppo Kallio Vehkalahden-Haminan riistanhoitoyhdistyksestä kertoo, että susi lähti Salmenkylästä kohti vanhaa ratapohjaa, josta on aiemmin purettu junarata.

– Sitä ratapohjaa pitkin se ilmeisesti suunnisti metsään päin. Näin ainakin tulkitsimme, Seppo Kallio kertoo.

Myöhemmin samana päivänä riistanhoitoyhdistys sai havaintoepäilyn sudesta Haminan Sivatin kuntoradalta. Havaintoa ei kuitenkaan pystytty varmistamaan. Seuraavaksi susi nähtiin Haminan naapurikunnassa Virolahdella.

– Sieltä se oli Virolahden keskustasta lampsinut läpi Hämeenkylään, Seppo Kallio kertoo.

Hämeenkylä sijaitsee Virolahdella lähellä itärajaa. Viimeinen havainto sudesta tehtiin noin 200 metrin päässä ennen Venäjän rajaa. Seppo Kallio uskoo, että susi on päätynyt Venäjälle.

Harrastajakuvaaja Seppo Rintelä kuvasi nuoren urossuden Virolahden Vilkkilänturalla sunnuntaiaamuna. Seppo Rintelä

Kallion mukaan Haminassa suden tavannut koiranulkoiluttaja toimi mallikkaasti tilanteessa.

– Onhan se järkyttävää ollut koiranulkoiluttajalle ja varmaan koiralle, mutta molemmat hoitivat oman osuutensa siinä tilanteessa mallikkaasti. Maltti säilyi kummallakin.

Susihavaintoja on tehty aiemmin huhtikuussa myös pääkaupunkiseudulla. Seppo Kallion mukaan Haminassa tavattu susi oli kuitenkin eri yksilö.

– Se on selvää, että tämä on eri yksilö, koska väritys on erilainen.

Päättömästi harhailevat sudet

Suomen riistakeskuksen asiantuntija arvioi sunnuntaina MTV:lle, että Haminassa kuvattu susi oli utelias eikä hyökkäävä.

– Se haluaa ottaa selkoa tilanteesta ja varsinkin tästä koirasta. Suden elekieli on sellaista, että häntä on koipien välissä ja korvat ovat päätä myöten, ja se yrittää lähestyä kierrellen ja kaarrellen, Suomen riistakeskuksen erikoissuunnittelija Mari Tikkunen sanoi MTV:lle.

Tikkusen mukaan susi ei lähestynyt lenkkeilijää aggressiivisesti, vaan halusi vain tehdä tuttavuutta koiran kanssa.

Petoyhdyshenkilö Seppo Kallio on toista mieltä. Hän vertaa Haminassa sattunutta tilannetta Youtubessa (siirryt toiseen palveluun) jaettuun videoon, jossa susi lähestyy ketjussa olevaa karhukoiraa ja lopulta tappaa sen.

Valvontakameran video on kuvattu tiettävästi Venäjällä.

– Susi tulee häntä koipien välissä ihan samalla tavalla kuin tässä videossa ja pääsee metrin etäisyydelle. Koira katselee ihmeissään, että kuka tämä kaveri on, kun se tuolla tavalla luimistelee, eikä kerkeä tekemään yhtään mitään, kun susi hyppää kurkkuun kiinni, Seppo Kallio sanoo.

Hän pitää Haminassa kuvattua tilannetta vastaavanlaisena.

– Löydän selkeät yhtäläisyydet: näyttää siltä kuin sieltä tulisi arka kaveri tekemään tuttavuutta. Toinen päästää siihen lähelle, ja lopputuloksena on henki pois.

Haminassa tilanne päättyi kuitenkin onnellisesti, kun susi lähti pois.

Kallion mukaan susia voi liikkua varsinkin keväisin, koska ylimääräiset nuoret yksilöt karkotetaan laumoista.

– Tietenkin pitää paikkansa, että ne vähän päättömästi hortoilevat, kun etsivät omaa reviiriään, Seppo Kallio sanoo.

Jännittävä ensitapaaminen

Myös virolahtelainen harrastajakuvaaja Seppo Rintelä havaitsi nuoren urossuden viikonloppuna. Tämä tapahtui sunnuntaiaamuna lähellä kirkonkylää Vilkkilänturalla, jossa Rintelä oli kuvaamassa lintuja.

Tässä vaiheessa ei ole varmuutta siitä, oliko kyseessä sama yksilö kuin Haminassa.

– Olin jo pois lähdössä, kun linnut rupesivat ilmoittelemaan, että jotain erikoista siellä on. Katsoin ojan suuntaan, niin sieltä nousi sellainen karvaturri, Rintelä kertoo.

Seppo Rintelä kuvailee sutta surkean näköiseksi, koska se oli märkä uituaan ojan yli. Susi oli pörhistellyt vähän aikaa ja jatkanut sitten matkaansa. Rintelä arvioi, että susi oli reilun parin sadan metrin päässä hänestä.

– Yhdessä vaiheessa näytti, että se suuntaa minua kohti. Olin ihan innoissani, mutta ilmeisesti se tiesi, että olen siellä. Se muutti sitten suuntaa.

Rintelä epäilee, että suden kääntymiseen vaikutti myös se, että paikalla oli kurkipariskunta.

Seppo Rintelä on aiemminkin kuvannut eläimiä. Hän on esimerkiksi päässyt ikuistamaan hirven synnytyksen. Viime kesänä Rintelän toive toteutui, kun hän sai kuvattua karhun.

Suteen hän ei ole koskaan aiemmin törmännyt. Rintelä kuvailee ensitapaamista jännittäväksi.

– Kyllä siinä voi ensimmäisenä sanoa, että jes, nyt minä sen näin. Sain kuvia siitä. On se kunnoitettava otus.

