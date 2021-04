Väkivalta toimittajia kohtaan on lisääntynyt koronapandemian aikana – “Edes Suomessa toimittajat eivät ole turvassa”

Sosiaalisen median vihapuheen ja valeuutisten vuoksi luottamus perinteiseen, eettisiä periaatteita noudattavaan journalismiin on heikentynyt kaikkialla maailmassa. Kuvassa kuvaajia sote-uudistuksen tiedotustilaisuudessa lokakuussa 2020.

Maailmanlaajuinen lehdistönvapausindeksi julkaistiin tänään. Sen mukaan väkivalta toimittajia kohtaan on jopa kaksinkertaistunut Euroopassa.

Toimittajien kohtaama väkivalta on lisääntynyt koronapandemian aikana, kertoo kansainvälinen Toimittajat ilman rajoja -järjestö. Asia käy ilmi järjestön vuosittain laatimasta maailmanlaajuisesta lehdistönvapausindeksistä, joka julkaistiin tänään.

Vaikka Pohjoismaat pitävät edelleen indeksin kärkisijaa, on suurin muutos huonompaan tapahtunut juuri Euroopassa. Euroopan sananvapaustilanne on yhä maailmanlaajuisesti paras, mutta harhatiedon leviäminen ja sen kielteiset seuraukset toimittajia kohtaan ovat lisääntyneet hälyttävästi.

Indeksi jaottelee maat viiteen ryhmään sen perusteella, kuinka hyvä tai huono lehdistönvapauden tilanne maassa on. Parhaaseen ryhmään kuuluu enää 12 maata, mikä on vähemmän kuin koskaan aiemmin. Vielä vuonna 2020 (siirryt toiseen palveluun) tässä ryhmässä oli 14 maata.

Esimerkiksi Saksa ei enää kuulu parhaiden maiden joukkoon. Sen sijoitus putosi toimittajiin pandemian aikana kohdistuneiden toistuvien väkivaltaisten hyökkäysten vuoksi. Kymmenet toimittajat ovat joutuneet Saksassa hyökkäysten kohteiksi.

Vakavia ongelmia on ollut Saksan lisäksi myös Kreikassa, Italiassa ja Ranskassa.

– Hälytyskellojen pitäisi kaikua myös EU:ssa. Yhtenäisistä maantieteellisistä alueista tilanne on hyvä vain Pohjoismaissa. Maailmanlaajuisessa vertailussa ei EU:n suhteellisen hyvään tilanteeseen pidä tuudittautua. Harhatietoon uskotaan EU-maissa yhä laajemmin, ja lisäksi Unkarin ja Puolan kaltaiset maat ovat suoranaisesti hyödyntäneet pandemiaa kiristääkseen otettaan medioista, vetoaa Toimittajat ilman rajoja -järjestön Suomen-osaston puheenjohtaja Jarmo Mäkelä tiedotteessa.

– Edes Suomessa toimittajat eivät ole turvassa, vaikka olemmekin listan kakkosena, Mäkelä sanoo.

Suomessa keskustelua lehdistönvapauden tilasta heräsi esimerkiksi kesällä 2020, kun Ilmajoki-lehden päätoimittajana toimineen Terhi Pirilä-Porvarin irtisanoutui tehtävästään. Pirilä-Porvari lähti kertoi lähteneneensä paikallislehden päätoimittajan paikalta, koska lehden hallitus oli pyrkinyt vaikuttamaan lehdessä julkaistaviin sisältöihin.

Pinnalla on ollut yhä myös toimittaja Johanna Vehkoon saama kunnianloukkaustuomio. Vehkoo on sitemmin saanut asiassa valitusluvan korkeimpaan oikeuteen.

Afrikassa kehitystä parempaan

Ongelmia on myös Euroopan rajojen ulkopuolella. Brasilia putosi indeksin toiseksi huonoimpaan kategoriaan, jossa sille pitävät seuraa esimerkiksi Venäjä ja Valko-Venäjä.

Suurvalloista Kiina kuuluu edelleen indeksin huonoimpaan kategoriaan.

Negatiivisten kehityskulkujen ohella indeksissä on tapahtunut myös positiviisia muutoksia. Afrikan tilanne on parantunut oleellisella tavalla. Burundi on noussut 13 sijaa ylöspäin, Sierra Leone 10 sijaa ja Mali 9 sijaa.

Toimittajat ilman rajoja -järjestön maailmanlaajuinen lehdistönvapausindeksi mittaa lehdistönvapautta 180 maassa ja alueella. Se mittaa moniarvoisuutta, median itsenäisyyttä, mediaympäristöä ja itsesensuuria, oikeudellisia puitteita, läpinäkyvyyttä sekä uutisia ja informaatiota tuottavan infrastruktuurin laatua. Lisäksi indeksi mittaa toimittajiin kohdistuvan häiriköinnin ja väkivallan määrää. Indeksi ei arvioi hallitusten politiikkaa.

