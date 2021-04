Raisa Omaheimon kolumni: En halua lukea enää yhtäkään selvitystä maalittamisen vaarallisuudesta, haluan toimenpiteitä

Vihapuhe on viestintää, joka lietsoo vihaa ihmistä tai ihmisryhmää vastaan, (siirryt toiseen palveluun) ja osa siitä on kielletty rikoslaissa. Vihapuhe on ongelma, sen myöntää moni taho. Vihapuhe nousee teemana esiin vuodesta toiseen. Joka kerta lopputulos on, että tämä on tärkeä asia, jota pitää selvittää.

Euroopan rasismin ja suvaitsemattomuuden vastainen komissio ECRI lausui jo 2019, että "Suomen viranomaisten tulisi vahvistaa viharikostutkintaansa ja yhdenvertaisuusvaltuutetun saada oikeus nostaa oikeuskanteita omasta aloitteestaan. Sisäministeriön työryhmä toivoi 2019 (siirryt toiseen palveluun) seuraavalta hallitukselta linjauksia vihapuheen kitkemiseksi: toimintaohjelmaa, osaamiskeskusta ja lainsäädännön muutoksia. Oikeusministeri aloitti selvityksen (siirryt toiseen palveluun) siitä, mitä vihapuheelle ja maalittamiselle voidaan tehdä, ja kertoi, että asia oli vakava, vihapuhe uhkaa demokratiaa.

Ulkopuolelta seurattuna tuntuu, että hetkittäin tapahtuu jotakin konkreettista, mutta kehitys vihapuheen suitsimisessa on poukkoilevaa. Esimerkiksi vuonna 2017 palkattiin 25 uutta poliisia mm. netin sananvapausrikosten tutkintaan. Korvamerkittyä rahoitusta ei kuitenkaan jatkettu, ja jo vuonna 2018 ryhmän kokoa pienennettiin. Samoihin aikoihin lelujen sukupuolittuneisuudesta blogannut Emmi Nuorgam koki, että poliisi vähätteli hänen saamiaan uhkauksia. Noihin aikoihin myös MV-lehteä vastaan kampanjoineen Hanna Huumosen raiskausuhkauksien tutkinta keskeytettiin kustannusperusteella.

Vuonna 2019 rangaistavan vihapuheen ja maalittamisen tutkimiseen varattiin Helsingin poliisilaitoksella kaksi henkilötyövuotta. Muualla maassa netin vihapuhetta tutkittiin oman työn ohella paikallisesti kussakin poliisin paikallisyksikössä. Sittemmin vihapuheen vastainen ryhmä on lakkautettu (siirryt toiseen palveluun).

Vihapuhe on sukupuolittunutta. Naispoliitikkoihin kohdistuva vihakampanjointi nousi esiin myös sotilasliitto Naton tutkimuslaitos Stratcomin (siirryt toiseen palveluun) tutkimuksessa alkuvuodesta.

Kun naisen kunnia on vähempiarvoinen, ei myöskään naisen hengen uhkaaminen johda välttämättä toimenpiteisiin.

Sukupuolittunutta on myös se, miten oikeusjärjestelmä reagoi näihin tekoihin. Helsingin Sanomien artikkeli kävi läpi 867 kunnianloukkaus­tapausta (siirryt toiseen palveluun) ja ilmeni, että mitä pitemmälle oikeusprosessissa edettiin, sitä miesvaltaisemmaksi uhrien joukko muuttuu.

Naisen kunnian loukkaamisesta tehtiin siis syyttämättäjättämispäätös herkemmin. Kun naisen kunnia on vähempiarvoinen, ei myöskään naisen hengen uhkaaminen johda välttämättä toimenpiteisiin. Tosi-tv-ohjelmaan osallistunut Mira Ahola kertoi huhtikuussa, miten hänen saamansa tappouhkaukset eivät johtaneet tutkintaan. Viime vuonna Cult Cunthin feministiaktivistien vastaanottamilla uhkailuviesteillä (siirryt toiseen palveluun) oli sama kohtalo.

Vielä vihapuhetta viheliäisempaa on maalittaminen, joka on vihapuheen järjestäytynyt ja vaarallisempi muoto. Sen tarkoituksena on hiljentää kohde järjestäytyneellä hyökkäyksellä, tuottaa ahdistusta ja pelkoa. Maalittamisen keinovalikoima on monipuolinen, aina yksityiselämän tietojen paljastamisesta keksittyihin uutisiin. Maalittaminen on tehokasta, pahimmillaan sen pelkokin hiljentää.

Tahdon oikeusistuimille toimittajiin ja tutkijoihin kohdistuvan häirintäilmiön syvällistä ja ajantasaista ymmärrystä.

Sama viesti tulee joka puolelta: maalittaminen on uhka yhteiskunnalle ja demokratialle. Se vaikuttaa journalistien aihevalintoihin, aktivistien jaksamiseen, siihen, kuka hakeutuu ehdokkaaksi vaaleihin (siirryt toiseen palveluun), tutkijoiden haluun kertoa tutkimustuloksistaan julkisesti ja jopa tutkimuskohteiden valintaan.

Minä en käsitä, miten tämä voi olla vieläkin liian vaikea asia poliisin ja oikeuslaitoksen tartuttavaksi. Lopullisesti meni kuppi nurin, kun seurasin Twitterissä, miten uusnatsit ja uusnatsisivustot maalittivat alaikäistä aktivistia.

En halua enää yhtäkään selvitystä, en yhtäkään raporttia. Tahdon poliisille kykyä tunnistaa vihapuheen ja maalittamisen sekä työvoimaa käymään tapauksia läpi. Tahdon oikeusistuimille toimittajiin ja tutkijoihin kohdistuvan häirintäilmiön syvällistä (siirryt toiseen palveluun) ja ajantasaista ymmärrystä.

Sananvapaus takaa kaikille oikeuden sanoa mielipiteensä ilman ennakkosensuuria. Vihapuheesta osa on säädetty rangaistavaksi ja jälleen yhden, tällä kertaa valtioneuvoston pyytämän selvityksen mukaan mukaan maalittamiseen olisi jo keinoja puuttua (siirryt toiseen palveluun) nykyisen lainsäädännön puitteissa. Kun mitään ei vieläkään konkreettisesti tapahdu, se kertoo, että vihapuhetta saa viljellä ja maalittamista jatkaa.

Kun sananvapauden käyttäminen vihapuheeseen ja maalittamiseen jää rangaistuksetta, on se vahva viesti taktiikan toimivuudesta. Kohteille se kertoo pahimmillaan, että ei kannata olla julkisesti mitään mieltä, jos ei ole valmis kestämään hyökkäyksiä.

Raisa Omaheimo

Kirjoittaja on helsinkiläinen kirjailija, joka on opetellut jättämään kommenttipalstat lukematta

