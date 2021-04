Miguel Díaz-Canel valittiin Kuuban kommunistipuolueen pääsihteeriksi – ensi kertaa yli 60 vuoteen Kuuban tärkeimmässä tehtävässä on muu kuin Castro-niminen mies

Miguel Díaz-Canel on toiminut tähän saakka Kuuban presidenttinä.

Kuubaa johtava kommunistinen puolue on valinnut pääsihteerikseen Miguel Díaz-Canelin. Virkaa tähän saakka hoitanut 89-vuotias Raúl Castro astuu syrjään.

Kommunistisen puolueen pääsihteerin virka on Kuuban vaikutusvaltaisin. Díaz-Canelin nousu tehtävään on historiallinen, koska se päättää Castrojen veljesten aikakauden Kuuban johdossa.

Pääsihteerinä työskenteli ennen Raúl Castroa hänen legendaarinen isoveljensä Fidel Castro, joka toimi maan johtajana ja diktaattorina aina Kuuban vallankumouksesta 1950-lopulta lähtien.

Miguel Díaz-Canel on toiminut vuodesta 2019 lähtien Kuuban presidenttinä. Tässäkin tehtävässä hänen edeltäjänsä oli Raúl Castro.

Vuonna 1960 syntyneen Díaz-Canelin nousu maan osoittaa, että Kuuba on jättämässä taakseen vallankumousaikansa valtiomiehet. Hän on myös ensimmäinen Kuuban kommunistijohtaja, jolla ei ole sotilastaustaa.

Johtajan vaihtumisen ei odoteta vaikuttavan kovin paljon Kuuban poliittiseen suuntaan. Yhdysvallat on asettanut Kuuballe pakotteita ja maa kärsii ankarasta talouskriisistä. Perushyödykkeistä on pulaa ja inflaatio on korkea.

Jäähyväispuheessaan Raúl Castro kuitenkin vakuutti, että Kuuba on valmis dialogiin ja rakentamaan uudenlaisen suhteen Yhdysvaltain kanssa. Hän tosin toisti, ettei maa ole valmis luopumaan vallankumouksen periaatteista ja sosialismista.

Lähteet: AFP, Reuters