Herätys: Hyvinvointierot suuria metroradan varrella, Saksan kristillisdemokraattien kansleriehdokas selvillä, etätyö helpottanut suoliongelmia

Suomalaisten hyvinvointi on keskittynyt pääkaupunkiseudulle ja suurten kaupunkien ympäryskuntiin

Suomessa suurimmat hyvinvointierot löytyvät Helsingin metroradan varrelta, kertoo Kalevi Sorsa -säätiön toiminnanjohtaja Pauli Rautiainen. Säätiön raportin mukaan hyvinvointia on eniten pääkaupunkiseudulla, suurten kaupunkien naapurikunnissa ja ruotsinkielisellä Pohjanmaalla. Valtaosa Suomen kunnista sijoittuu keskiverto-Suomeen tai heikomman hyvinvoinnin alueille. Näillä kunnilla on vaikeuksia tarjota asukkailleen edes peruspalveluja.

Saksan kristillisdemokraattien kansleriehdokas on Armin Laschet

Saksan kristillisdemokraattisen CDU-puolueen johtaja Armin Laschet. Filip Singer / EPA

Saksan kristillisdemokraattinen puolue CDU on valinnut puheenjohtajansa Armin Laschetin liittokansleriehdokkaakseen. Saksassa järjestetään syyskuussa liittopäivävaalit, jolloin valitaan myös seuraaja maata vuodesta 2005 johtaneelle Angela Merkelille. CDU:n kesken vallitsi ankara kiista, kenet puolue asettaa ehdolle. Laschetin vastaehdokkaana oli CDU:n sisarpuolueen, baijerilaisen CSU:n puheenjohtaja Markus Söder.

Korona-ajan etäily on vähentänyt monien suolisto-ongelmia

– Kotona voi olla rennosti ja vapaasti eikä tarvitse käyttäytyä yleisten käytöstapojen mukaisesti. Voi olla suoli suorana, Laura Karjalainen naurahtaa. Janne Körkkö / Yle

Moni pystyy etänä työskennellessään tai opiskellessaan käymään vessassa useammin, tauottamaan työtään ja päästelemään ilmavaivoja ulos, kun tarve tulee. Haavaista koliittia sairastava Laura Karjalainen kokee, että etätyö on helpottanut hänen vatsaoireitaan. Kela-korvattavuuden avulla arvioituna Suomessa on tällä hetkellä yhteensä noin 55 000 IBD:tä eli Crohnin tautia ja haavaista paksusuolentulehdusta sairastavaa henkilöä.

Afrikan valtavat heinäsirkkaparvet kutistuvat tänä vuonna – lisätienestejä ei tule sirkkojen keräämisestä

Liselott Lindström / Yle

Itä-Afrikassa levisi viime vuonna valtavia sirkkaparvia, jotka tuhosivat satoja usean maan alueella. The Bug Picture -yritys keksi markkinaraon. Siivekkäitä kerätään, murskataan, kuivataan ja jauhetaan proteiinijauheeksi, jota voidaan jalostaa rehuksi vaikkapa kanoille. Sirkkojen keräämisessä on omat niksinsä, ja sätkivien otusten käsittely ei ole miellyttävää, mutta noin 40 sentin kilohinta on mukava lisäraha köyhille maaseudun asukkaille. Tulevana vuonna parvet tosin kutistuvat, koska tänä keväänä ei odoteta runsaita sateita.

Tänään on vielä aurinkoista

Suomen yllä oleva laaja korkeapaine väistyy hitaasti itään. Päivä on tänään vielä poutainen ja laajalti aurinkoinen. Sää viilenee vähitellen, kun idästä virtaa kylmempää ilmaa. Päivälämpötila on tiistaina jo maanantaita viileämpi.

