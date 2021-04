Uskoisitko? Kyläkauppa porskuttaa puolen tunnin ajomatkan päässä yrityssaneeraukseen ajautuneesta Stockmannista – vetonaulana kauppiaan itse Espanjasta tuoma viini

Sami Kurikan ja Marika Lähteen mukaan korona-aika on lisännyt paikallisten palvelujen kysyntää Långvikissä selvästi.

Sami Kurikan ja Marika Lähteen mukaan korona-aika on lisännyt paikallisten palvelujen kysyntää Långvikissä selvästi. Ronnie Holmberg / Yle

Kirkkonummella sijaitsevan Långvikin kyläkaupan toinen omistaja Sami Kurikka kantaa vikkelästi keittolautasia kaupan terassille. Långvikissä kuusitoista vuotta asunut Kurikka on pitänyt kyläkauppaa yhdessä puolisonsa Marika Lähteen kanssa kahdeksan vuotta.

Molemmilla on yrittäjätausta, mutta kyläkauppiaiksi he ryhtyivät sattumalta.

– Tässä sitä nyt ollaan, kauppiaat naurahtavat.

Kirkkonummella sijaitseva Långvikin kyläkauppa on auki vuoden jokaisena päivänä. Ronnie Holmberg / Yle

Pariskunta huomasi ilmoituksen, että paikallisen elintarvikekioskin omistaja on jäämässä eläkkeelle ja liiketoiminnalle etsittiin jatkajaa. Kyläkauppa työllistää vakituisesti Kurikan ja hänen puolisonsa.

Rakennusta ja liiketoimintaa on nykyisten yrittäjien aikana laajennettu jo kolmeen otteeseen.

Kauppias Sami Kurikan mukaan toive uudesta lisälaajentamisesta toteutuu nopeasti, jos Långvikin kyläkauppa saa tänä vuonna kyläkauppatukea. Viime vuonna Långvikin kyläkauppa ei tukea onnistunut saamaan.

– Se olisi tervetullut vetoapu, jotta kyläläisille voitaisiin tarjota entistä parempia palveluja.

Maan hallitus pyrkii nyt vahvistamaan paikallisia palveluita eri puolilla Suomea. Hallitus päätti, että viime vuonna alkunsa saanut kyläkauppatuki kaksinkertaistuu tänä vuonna.

Lisäksi muuttuvien ehtojen myötä tukea saavien myymälöiden joukko voi kasvaa.

Etätyö toi kyläkaupalle lisää asiakkaita

Kirkkonummelaisen yrittäjäpariskunnan mukaan korona-aika on lisännyt paikallisten palvelujen kysyntää Långvikissä selvästi.

– Paljon on tullut ihmisiä etätöihin ja käyttänyt meidän palveluja. Tämä näkyy positiivisesti meillä, Sami Kurikka sanoo.

Hänen mukaansa kesäasukkaatkin ovat tulleet Långvikin maisemiin ja saaristoon tavanomaista kevättä aikaisemmin.

Kauppias Sami Kurikka tarjoilee lohikeittoa Rasmus ja Robin Holmbergille Långvikin kyläkaupan terassilla. Ronnie Holmberg / Yle

Samaan aikaan korona on kurittanut esimerkiksi Helsingin ydinkeskustan liikkeitä. Päivittäistavarakaupalla on mennyt hyvin korona-aikana, mutta ei keskustassa, koska siellä ei ole ollut ihmisiä. He ovat asioineet korostetusti lähikeskuksissaan.

Legendaarisen kauppajätti Stockmannin yrityssaneerauksesta kerrottiin huhtikuussa.

Vuoden jokaisena päivänä auki oleva kyläkauppa on suosittu kyläläisten keskuudessa. Kirkkonummelainen Rasmus Holmberg sanoo, että kyläkaupalla on suuri sosiaalinen merkitys kylän asukkaille.

Tällä kertaa Holmberg nautti lohikeiton poikansa Robin Holmbergin kanssa.

– Tänne on mukava tulla tapaamaan kyläläisiä ja tästä saa kätevästi päivittäistavaroita läheltä.

Kauppa on kyläläisille tärkeä kohtaamispaikka. Ronnie Holmberg / Yle

Kyläkauppatuki kaksinkertaistuu tänä vuonna

Kyläkauppojen määrä on Suomessa laskenut vuosi toisensa perään. Tällä hetkellä kyläkauppoja on vähän yli kaksisataa eri puolilla maata.

Kyläkauppa on usein kylän viimeisiä palveluita, ja varsinkin myymäläauto on elinehto monen autottoman maaseudulla asumiselle.

Kirkkonummelainen Rasmus Holmberg kiittelee Långvikin kyläkaupan tarjontaa.

– Kauppaan on viitisen kilometriä, kun muuten olisi seitsemäntoista kilometriä lähimpään kauppaan. Aikaa ja vaivaa säästyy, kun kaikkea ei tarvitse hakea kauempaa. Tärkeää on myös ihmisten kohtaaminen.

Hyllystä löytyy vain sellaisia tuotteita, joilla on menekkiä, koska tilaa ei ole paljon. Ronnie Holmberg / Yle

Valtio myönsi viime vuonna ensimäistä kertaa erityistä kyläkauppatukea. Ruotsissa vastaavanlainen tuki on ollut käytössä jo viitisen vuotta.

Suurin osa Suomen kyläkaupoista haki tukea viime vuonna, mutta vain osa kauppiaista onnistui saamaan uutta tukea.

Vetonaulana kauppiaan itse Espanjasta tuoma viini

Kauppias Sami Kurikka kertoo, että aiemmin elintarvikekioskina toiminut rakennus on tilaihme, johon mahtuu kaikki tarpeellinen.

– Tarjolla on tuotteita, joilla on menekkiä. Meillä ei ole lukuisia eri sinappeja, vaan sitä jota kysytään.

Kyläkaupan chateaubriand eli lihapiirakka kahdella Långvikin nakilla. Ronnie Holmberg / Yle

Keittolounas on tarjolla joka arkipäivä. Kaupalla myös leivotaan suolaisia piirakoita ja tarjolla on edelleen legendaarinen lihapiirakka kahdella Långvikin nakilla.

– Mitä ei hyllystä löydy, niin se toimitetaan asiakkaalle.

Tulevana kesänä kauppias savustaa taas itse lohta ja tiedossa on koronan salliessa myös live-musiikkia trubaduurin muodossa.

Lähimpään ravintolaan on 20 kilometriä, joten kaupan terassille tullaan viettämän aikaa.

– Monet tulevat ihan vain vaihtamaan kuulumisia tuttujen kanssa.

Kaupalla on tarjolla Marika Lähteen loihtimia leivonnaisia ja suolapalaa. Ronnie Holmberg / Yle

Kaupalla on alkoho­li­oi­keudet mietoihin alkoho­li­juomiin, viineihin ja likööreihin.

Paikan vetonaula on kauppiaan itse Espanjasta maahan tuoma viini. Kurikka vietti nuoruudessaan paljon aikaa Espanjassa ja toimitussopimus espanjalaisen viinitilan kanssa tehtiin viime tammikuussa.

– Tätä ei muualta Suomesta löydy, Kurikka kehaisee.

Kauppiaan mukaan viiniä on tullut Espanjasta tähän mennessä kolme erää. Isäntä on tarkka myös juoman säilytyksestä.

– Viinikellarin ulkoista kivetystä viimeistellään, mutta viini on jo holvin suojissa.

Kauppias Sami Kurikan Espanjasta itse tuoma kyläkaupan viini säilytetään viinikellarissa. Ronnie Holmberg / Yle

Kyläkaupoilla on sijansa kaupan murroksesta huolimatta

Ruokavirasto myönsi viime vuonna tuen 85 kaupalle. Kukin sai kertaluontoisena tukena noin 11 000 euroa. Yksi, myös myymäläautopalveluja tarjoava kyläkauppa sai vajaan 15 000 euron tuen. Eniten tukia myönnettiin Lappiin.

Hakemusten hylkäämisen perusteena oli useimmiten se, että tukea hakenut kauppa ei sijaitse Suomen ympäristökeskuksen luokituksen mukaisella harvaan asutulla maaseudulla.

Päivittäistavarakauppa ry:n johtajan Ilkka Niemisen mukaan kyläkauppatuen ehtoja ollaan nyt tältä osin hölläämässä.

– Edellinen hakukierros suunnattiin harvaan asutulle maaseudulle. Nyt myös muut maaseututyypit ovat tuen piirissä. Laajasti ottaen pienet maaseudun kaupat voivat tukea hakea, Nieminen sanoo.

Nieminen selventää, että ollakseen ylipäätään kyläkauppa, liikkeen pitää sijaita taajaman ulkopuolella tai pienessä taajamassa.

Niemisen mukaan kyläkaupoilla on yhä sijansa, vaikka kaupan kentässä on nähty viime vuosina historiallinen murros. Aukioloaikojen vapauduttua osa suurista marketeista on auki kellon ympäri.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän (kesk.) mukaan kyläkauppojen tukiraha tuplataan, ja sitä on tällä kertaa jaossa kaksi miljoonaa euroa.

– Tämä mahdollistaa tuen kohdentamisen myös muualle kuin harvaan asutulle maaseudulle, Leppä sanoo.

Lepän mukaan tuen ehtona on, että kyläkaupan on sijaittava seitsemän kilometrin päässä lähimmästä toisesta kaupasta.

– Pidetään maaseutu elinvoimisena ja tämä on yksi toimenpide, Leppä sanoo.

Kauppias Sami Kurikan mukaan tukihakemus kaupan tulevien investointien varmistamiseksi pannaan postiin heti, kun tuki tulee haettavaksi.

–Kysynnän kasvaessa meidänkin pitää parantaa juoksuamme ja kehittää toimintaa.

Millaisia kokemuksia sinulla on kyläkaupoista? Voit keskustella aiheesta torstaihin kello 23 asti.

Lue myös:

Lähes kaikki maaseudun kyläkaupat innostuivat uudesta tuesta: "Ehkä puolet hakijoista täyttää kriteerit"