Moni haluaisi kissalleen ulkotarhan, mutta naapurit pelkäävät sen olevan rumilus – katso, millaiselta näyttää kissojen näköalatorni

Ulkoilutarha on yhä useamman kissanomistajan haave. Lemmikkien tarhoja myyvistä yrityksistä kysytään ulkoiluhäkkejä etenkin rivitalojen pihoille, mutta myös kerrostalojen parvekkeille ja omakotitaloihin.

Asuipa missä vain, kissan ulkoilutarha voi vaatia luvat taloyhtiöltä ja rakennusvalvonnasta.

1. Hanki hyvät havainnekuvat

Kiinteistöliiton lakimies Kristel Pynnösen mukaan riitely vapaana kulkevista kissoista on vähentynyt taloyhtiöissä. Tilalle on tullut keskustelu kissojen ulkoilutarhoista.

– Aika moni pohtii tarhan esteettisyyttä. Kissan häkki tehdään verkosta, ne ovat korkeita ja niissä voi olla katto. Tarha voi vaikuttaa talon julkisivuun, Pynnönen kertoo.

Mitä erikoisempi tarha on, sitä suuremmalla syyllä kannattaa tarkistaa, tarvitseeko se luvan rakennusvalvonnasta. Kuvassa savonlinnalaisen Ari Koskisen kissojen näköalatorni. Esa Huuhko/Yle

Taloyhtiön hallitukselle kannattaa toimittaa hyvät havainnekuvat siitä, miltä tarha tulee näyttämään. Yhtiölle on tehtävä kirjallinen muutosilmoitus.

Asian voi ottaa esille myös yhtiökokouksessa.

Rivitaloissa osakkeenomistajan hallinnassa oleva alue päättyy yleensä terassiin ja pihan nurmialue on yhtiön. Silloin yhtiö voi kieltää nurmelle ulottuvan tarhan sen kummemmin perustelematta.

Terassille tai parvekkeelle rakentamisen voi kieltää, mutta silloin yhtiön pitää perustella päätös. Kieltämiselle on yleensä riittävät perusteet, jos lopputulos vaikuttaa yhtiön julkisivuun.

Koskisen 24 neliömetrin suuruisen tarhan rakennuspiirustukset toimenpidelupaa varten näyttävät tältä. Näköalatorni tehtiin vasta myöhemmin. Esa Huuhko/Yle

2. Juttele naapureiden kanssa

Tarhan vaikutuksia kannattaa miettiä jo etukäteen naapureiden näkökulmasta, ja jutella heidän kanssaan projektista.

Korkea tarha voi langettaa varjon naapurin terassille. Naapureita saattaa pohdituttaa kissanpissan ja -kakan haju. Jos kissoja on monta, ne voivat aiheuttaa ääniä. Naapureille voi myös kertoa, miksi ulkoilutarha on kissoille tärkeä.

Ei ole tavatonta, että kissanomistaja kerää tarhaa puoltavilta naapureilta jopa nimilistan hallituksen kokousta varten.

3. Selvitä, tarvitsetko tarhalle luvan rakennusvalvonnasta

Kuntien rakennusjärjestykset määräävät, millaiselle rakennelmalle tarvitaan lupa. Luvan voi tarvita asuipa rivi-, kerros- tai omakotitalossa. Säännöt vaihtelevat kunnittain, ja lupien hinnoissa on isoja eroja.

– Pieniin verkkoaitauksiin tarvitsee luvan harvoin, sanoo Mikkelin kaupungin rakennustarkastaja Jussi Törrönen sanoo.

Ari Koskinen rakensi tarhansa järeämmistä tarvikkeista kuin olisi ollut tarpeen. "Mieluummin liian kestävä," hän sanoo. Esa Huuhko/Yle

Lupaa edellytetään usein jos tarhassa on katto, se on yli 15 neliömetrin suuruinen, siinä on kiinteä seinä tai se muuttaa rakennuksen julkisivua. Parvekkeen lasittaminenkin saattaa vaatia luvan, jos talon muita parvekkeita ei ole lasitettu.

Oman kunnan verkkosivuilta löytyvä rakennusjärjestys kertoo, millaisia lupia kunta vaatii. Esimerkiksi Jyväskylässä kissatarhat on mainittu erikseen rakennusjärjestyksessä, mutta Mikkelissä ei.

– Jos yhtään mietityttää, kannattaa olla yhteydessä ja kysyä, Törrönen sanoo.