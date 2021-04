Katso suorana kello 12:10: Miten kaupparyhmät perustelevat rahapelien säilyttämistä?

Lidlin päätös poistaa peliautomaatit on synnyttänyt paljon keskustelua rahapelien merkityksestä kaupoille ja peliriippuvaisille. Video: Yle

Lidl ilmoitti viime viikolla luopuvansa peliautomaateista myymälöissään ensi kesän aikana. Lidlin päätös poistaa peliautomaatit on herättänyt paljon keskustelua.

Veikkauksella on käytössään 10 500 peliautomaattia, joista Lidl- kauppaketjulla on niistä ollut 250. Veikkaus on kertonut Helsingin Sanomille (siirryt toiseen palveluun), että se jakaa jatkossa vuosittain provisioita pelikoneidensa pyörittäville toimijoille noin 40 miljoonaa euroa.

Rahapeliongelmaisia auttava Pelituki on tyytyväinen Lidlin päätökseen poistaa peliautomaatit.

– Hyvä, että löytyy kauppoja, joissa voi asioida törmäämättä pelikoneisiin. Päätöstä voidaan pitää merkkinä asenteiden muutoksesta, sanoo koordinaattori Jarkko Järvelin Pelituesta.

Samoin entinen peliriippuvainen, Happeen pelaaja Peter Kotilainen iloitsee peliautomaattien vähenemisestä.

– Jos kaikki kaupat poistaisivat tiloistaan peliautomaatit, se auttaisi erittäin paljon peliriippuvaisia. Se olisi yksi tärkeimmistä asioista, sanoo Kotilainen.

Kotilainen kiinnostui peleistä jo 8-vuotiaana. Täysi-ikäistyttyään hän siirtyi nettipeleihin ja panokset kasvoivat. Lopulta hän ajautui isoihin taloudellisiin vaikeuksiin.

– Mutta näistä se lähti, Kotilainen viittaa viereisiin peliautomaatteihin.

Suurimmat kauppaketjut eivät aio poistaa pelikoneita

K-ryhmä ja S-ryhmä ovat kertoneet julkisuudessa säilyttävänsä peliautomaatit jatkossakin.

– Näemme Veikkauksen pelit, niin Loton kuin peliautomaatitkin osana meidän palvelukokonaisuutta, jota meidän asiakkaat meiltä odottavat, sanoo K- marketketjun operatiivinen johtaja Teemu Naumanen.

Naumanen ei halua lähteä avaamaan rahapeleistä saatavien tulojen summia, vaan kertoo sen olevan Veikkauksen kauppojen välinen sopimusasia.

– Erityisesti pienille huoltamoille ja kaupoille, joiden tulovirta koostuu monista eri puroista Veikkauksen peleistä saatava tulo on merkittävä, kertoo Naumanen.

Naumasen mukaan Kesko kuitenkin seuraa rahapeleistä käytävää keskustelua tarkasti ja tunnistaa, että aihe kiinnostaa.

– Peliautomaatteja on vähennetty myymälöissämme yli 40 prosenttia viimeisen vuoden aikana. Pelien täystunnistautuminen, joka on otettu vuoden alusta käyttöön on ollut hyvä asia. Haluamme olla mukana tukemassa vastuullista pelaamista, sanoo Naumanen.

Keskimaan toimitusjohtaja Antti Määttä perustelee päätöstä säilyttää peliautomaatit S-ryhmän myymälöissä suorassa lähetyksessä.

