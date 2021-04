Ahvenanmaa haluaa lisää matkailijoita Manner-Suomesta – korona vei saarelta ruotsalaisturistit viime vuonna

Korona-aika on kurittanut matkailusta elävää saarimaakuntaa. Ensi kesä on monen yrityksen kannalta ratkaiseva.

Huhtikuinen Ahvenanmaa ei ole vielä mikään turistirysä, ja kevät näyttää kehnolta matkailuyritysten kannalta. Luokkaretkeilijät ja kokousmatkailijat puuttuvat niin kuin ovat puuttuneet koko korona-ajan.

Viime vuonna osa suomalaisturisteista löysi Ahvenanmaan, kun matkailu muutenkin suuntautui vain kotimaahan. Silti vain heinäkuussa matkailijoita oli Ahvenanmaalla enemmän. Ruotsalaisturistit puuttuivat miltei kokonaan, ja tämä iski ison loven matkailuyritysten tuloksiin.

Myös Ahvenanmaan työttömyys on kasvanut risteily- ja matkustusalusten seisoessa satamissa ilman matkustajia.

M/S Birka pysähtyi Maarianhaminan satamaan yli vuosi sitten, kun yhtiö lopetti toimintansa. Kymmeniä ahvenanmaalaisia jäi työttömäksi. Markku Sandell / Yle

Matkailujohtaja Lotta Berner Sjölund odottaa parempaa käännettä kesäksi. Kesällä käynnistyy Ahvenanmaan itsehallinnon satavuotisjuhlavuoden vietto, ja heinäkuussa vuorossa on suurten purjelaivojen regatta.

Molempien uskotaan kiinnostavan matkailijoita, jos vain koronatilanne pysyy rauhallisena eikä uusia tartuntaryppäitä synny rajoittamaan liikkumista.

Matkailututkimus kertoo kotimaankohteiden kiinnostuksesta

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi alkuvuodesta raportin (siirryt toiseen palveluun) suomalaisten matkailusta. (Kotimaanmatkailun nykytila ja potentiaali – selvitys kohderyhmistä ja kehittämistoimista)

Sen mukaan suomalaisten suosikkimaakunnat tulevana kesänä ovat Uusimaa, Lappi, Pirkanmaa ja Varsinais-Suomi. Ahvenanmaa sijoittuu kauas näiden jälkeen, mutta on kohentanut sijoitustaan huomattavasti. Aiemmin se oli listan hännänhuippu.

Uusimaa on suomalaisten suosikkikohde kotimaanmatkailussa. Tulokset saatiin viime marraskuussa tehdystä kyselytutkimuksesta. Jyrki Lyytikkä / Yle

Visit Ålandin toimitusjohtaja Lotta Berner Sjölund kertoo kiinnostuksen nousseen parin viime vuoden aikana kolminkertaiseksi.

Selvityksen laatineen Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin johtaja Antti Honkanen uskoo syynä olevan korona-ajan trendi, jossa kotimaan kohteiden suosio on noussut. Ahvenanmaata on myös markkinoitu entistä enemmän suomalaisille.

– Nyt hyvä kysymys on, että mitä tapahtuu koronan toivottavasti laantuessa. Ensi kesä on vielä enemmän tai vähemmän mysteeri, mutta näyttäisi, että ulkomaanmatkoja on varattu maltillisesti. Tällöin voidaan olettaa, että kiinnostus Ahvenmaata kohtaan jatkuu samanlaisena kuin viime kesänä, ehkä jopa suurempana ainakin alkukesästä, Honkanen arvioi.

Epidemian jälkeen nähdään, säilyykö Ahvenanmaan kasvanut vetovoima. Markku Sandell / Yle

Korona-ajan jälkeen nähdään, jääkö kotimaanmatkailun suosio pysyväksi vai palataanko entiseen ulkomaanmatkailun määrään. Antti Honkasen mukaan kotimaan matkailun yrityksillä on nyt tuhannen taalan paikka.

– Kun kiinnostus Ahvenanmaata kohtaan on noussut korona-aikoina, oikeilla markkinointitoimenpiteillä sitä on mahdollista ylläpitää ainakin jossain määrin. Aika paljon riippuu siitä, miten matkailutoimijat huomioivat suomalaiset matkailijat markkinointiponnisteluissaan jatkossa, vai haluavatko he palata vanhaan.

Ahvenanmaan matkailujohtaja Lotta Berner Sjölundin mukaan matkailun rajoituksia voitaisiin jo avata. Markku Sandell / Yle

Matkavaraukset tehdään viime tipassa

Nyt kun matkailua ja ihmisten liikkumista on eri tavoin rajoitettu tai suositeltu rajoitettavan, niin matkailuyrittäjille tämä tarkoittaa sopeutumista viime hetken varauksiin.

Tulevalta kesältä odotetaan paljon, sillä matkailu on Ahvenanmaalle yhtä tärkeä kuin esimerkiksi Espanjalle.

Konkurssiaaltoa ei ole toistaiseksi nähty. Yritykset ovat leikanneet kustannuksiaan ja sinnitelleet tukien varassa.

Saaristo ja luonto kiinnostavat Ahvenanmaalle matkaavia. Markku Sandell / Yle

– Varaukset tulevat kovin, kovin myöhään ja toinen seikka mikä vaikuttaa, ovat poliitikkojen lausunnot mediassa. Ne vaikuttavat vahvasti varaustilanteeseen, Lotta Berner Sjölund sanoo.

Saman on huomannut isoa matkailuyritystä Länsi-Ahvenanmaalla pyörittävä Hubertus von Frenckell. Käringsund (siirryt toiseen palveluun)Resort & Conference -yhtiöllä on 60 mökkiä, 400 vuodepaikkaa, ohjelmapalveluita ja muita ulkoilma-aktiviteetteja.

– Varaukset tulevat tosi myöhään. Nyt uistelijat ovat jo saapuneet kuten aina keväisin. Perheistä ei vielä tiedä, von Frenckell sanoo.

Monen matkailuyrityksen liikevaihto romahti viime vuonna eikä kevät lupaa parempaa. Näin kävi myös eckeröläiselle Hubertus von Frenckellin isolle matkailubisnekselle. Markku Sandell / Yle

Markkinointia on suunnattu erityisesti Manner-Suomeen, jotta täkäläiset matkailijat löytäisivät myös Länsi-Ahvenanmaan Maarianhaminan lisäksi.

Von Frenckellin yrityksessä ruotsalaisturistien osuus on ollut yleensä 75 prosenttia kävijöistä. Viime vuonna heitä oli vain viitisen prosenttia. Liikevaihto putosi vuonna 2020 kolmannekseen normaaliin vuoteen verrattuna. Majoitustuloja oli noin 20% ja ravintolatuloja noin 60% normaalista.

Hubertus von Frenckell toivoo muiden matkailuihmisten tapaan rajojen avautuvan ja turvallisen matkustamisen alkavan. Tärkeintä on hänen mukaansa, että kaikki sellaiset työkalut otetaan käyttöön, jotka voivat nyt elvyttää palvelu- ja kulttuurituotteiden kulutusta.

Matkailijoiden rokotus- ja lääkärintodistukset tarvitaan, että rajat ja palvelut voivat aueta turvallisesti.

– En näe mitään perusteluita, miksi raja olisi suljettu terveiltä ja rokotetuilta ruotsalaisturisteilta, von Frenckell sanoo.

Maarianhaminan itäsatama on huhtikuussa vielä hiljainen. Kesällä se on monen veneilijän etappi. Markku Sandell / Yle

Koronatartuntojen pelätään leviävän maakunnan ulkopuolelta

Viime vuonna Ahvenanmaalla vieraili 66 000 matkailijaa. Koronatapauksia oli 120 ja kaikki sairastuneet olivat ahvenanmaalaisia. Turistien mukana tartuntoja ei tullut.

Saarimaakunnan terveyden ja sairaanhoidon johtava lääkäri Olli-Pekka Lehtonen on kuitenkin hieman huolissaan terveysturvallisuudesta.

Liikenne Ruotsiin on jatkunut, koska monella ahvenanmaalaisella on työpaikka länsinaapurissa. Myös Ruotsissa asuvilla ahvenanmaalaisilla on vapaa kulku saarimaakuntaan, jos he omistavat siellä esimerkiksi vapaa-ajanasunnon.

– Nyt matkustajia on vähän. Tartunnat ovat päässeet leviämään ja jäljityksen täytyy pysyä perässä, Lehtonen kertoo.

Ahvenanmaan terveys- ja sosiaalitoimen johtava lääkäri Olli-Pekka Lehtosen mukaan koronatilanne on saarimaakunnassa tällä hetkellä hallinnassa. Markku Sandell / Yle

Koronatartuntaketjut on saatu jäljitettyä kohtuullisen hyvin. Saarimaakunnan 30 000 ihmisen väestöstä 1,2 prosenttia on sairastanut COVID-19-taudin. Lehtosen mukaan rajaliikennettä ei tällä hetkellä valvota tartuntojen suhteen.

– Tilannehan on se, että nämä paljon puhutut pakkotestaukset ja niihin liittyvät pakolliset terveystarkastukset edelleen puuttuvat rajoilta Ahvenanmaan kohdalla.

Ålands landskapsregering eli Ahvenanmaan maakuntahallitus, joka vastaa aluehallintovirastoa, ei ole tehnyt päätöstä rajoilla tehtävistä terveystarkastuksista.

Matkailijoita ohjeistetaan koronasuosituksista heti satamassa. Markku Sandell / Yle

Matkailujohtaja Lotta Berner Sjölundin mukaan nyt käytössä oleviin suojaustoimiin laivoilla ja muualla panostettu erittäin paljon, jotta turvallinen matkustaminen olisi mahdollista.

Ensi kesä on joka tapauksessa ratkaiseva monen matkailuyrityksen tulevaisuuden kannalta Ahvenanmaalla.

