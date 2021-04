MOT:n testi löysi vian oliiviöljystä – maailman suurimpiin kuuluva tuottaja veti kymmeniä tuhansia litroja markkinoilta

MOT:n testaamaa viallista oliiviöljyä on myyty S-ryhmän myymälöissä ympäri Suomea. Öljystä löytynyt vika ei aiheuta terveyshaittaa.

Ylen MOT-toimitus selvitti maaliskuussa elintarvikepetoksia Suomessa. Osana selvitystä MOT vei laukullisen suomalaisista kaupoista hankittuja elintarvikkeita laboratorioanalyysiin. Lue aiheesta lisää täältä.

Yhdestä elintarvikkeesta paljastui vika. Vika koski oliiviöljyä, joka ei täyttänyt pullossa ilmoitetun ekstraneitsyt-luokan tiukkoja vaatimuksia.

Ilmoitimme asiasta öljyn suomalaiselle kauppiaalle sekä öljyn valmistajalle. Ilmoitus johti lopulta kymmenien tuhansien pullojen takaisinvetoon.

Vika koski kymmeniä tuhansia pulloja

Viallinen oliiviöljypullo oli S-ryhmän Rainbow-tuotemerkin ekstraneitsytoliiviöljyä. Öljyn valmistaja on espanjalainen Acesur, joka on maailman suurimpia oliiviöljyn valmistajia.

MOT:n ilmoitettua havainnosta S-ryhmälle kauppaketju alkoi selvittää ongelman syytä Acesurin kanssa.

Viallinen pullo oli peräisin loppuvuonna 2020 pullotetusta oliiviöljyerästä. Erän koko oli Acesurin mukaan 72 000 pulloa, eli 36 000 litraa.

Määrä on Acesurin kaltaiselle öljyjätille hyvin pieni, sanoo Acesurin vientijohtaja Ignacio Gavilán.

– Viime vuonna veimme ulkomaihin 70 miljoonaa kiloa öljyä.

Viallisen pullon sisältänyt öljyerä on siitä huolimatta yritykselle nyt vakava ongelma. Jos öljy myydään ekstraneitsytlaatuisena, sen pitää EU-lainsäädännön mukaan myös olla sitä.

– Tavoitteemme on olla johtava yritys alalla, joten tällaisia asioita ei saa tapahtua. Meidän on löydettävä tälle selitys asiakkaidemme, ja myös itsemme vuoksi, Gavilán sanoo.

Mikä öljyssä siis oli vikana?

Öljyn ongelma oli laboratoriotestissä havaitut etyyliesterit.

Vika ei ole terveydelle vaarallinen vaan kyseessä on mahdollinen makuhaitta. Etyyliestereitä pidetään merkkinä siitä, että öljy on alkanut käydä. Siksi etyyliestereiden määrä ei voi ylittää tiettyä raja-arvoa korkeimman laatuluokan oliiviöljyssä.

Acesur on vienyt viallisen pullon sisältänyttä öljyerää Suomen lisäksi useisiin Euroopan maihin. Acesur on pysäyttänyt öljyerän myynnin ja on ottanut näytteitä eri maihin lähetetyistä pulloista, jotta ongelma paikannetaan.

– Voimme valvoa öljyä portillemme saakka, sitten emme hallitse mitä öljylle tapahtuu. Jos öljy esimerkiksi altistuu kontissa pitkäksi ajaksi auringolle, tämä voi vaikuttaa laatuun, Gavilán sanoo.

Toistaiseksi Acesur ei kuitenkaan ole saanut selville ongelman perimmäistä syytä.

Acesurin vientijohtaja Gavilánin mukaan vuonna 2020 sadonkorjuu oli myöhästynyt, minkä vuoksi pullotuksessa oli käytetty edellisen kauden öljyä. Viallinen pullo löytyi juuri tästä erästä.

Oliiviöljy on parhaimmillaan juuri puristettuna, mutta vanhemmastakin öljystä voi valmistaa ekstraneitsytöljyä.

Öljy oli joka tapauksessa Gavilánin mukaan tarkistettu pullotettaessa. Silloin kaikki oli kunnossa.

– Öljy oli pullotettaessa ekstraneitsyt-luokkaa. Jotain on tapahtunut erälle pullottamisen jälkeen ja sitä nyt tutkimme.

S-ryhmä veti öljypullot hyllyiltä – kuluttajille ei kerrottu

Suurin osa 76 000 pullosta – noin 41 000 – päätyi Suomeen.

MOT:n ilmoitettua viallisesta pullosta S-ryhmä teetti omia laboratoriotestejä erän muille pulloille. Niistä todettiin sama vika kuin MOT:n teettämässä laboratoriotestissä.

Tämän vuoksi Suomeen saapuneet pullot vedettiin hyllyiltä takaisinvedolla. Takaisinveto koski tosin vain noin tuhatta pulloa, sillä suurin osa öljystä oli ehditty myydä.

Ongelmasta ei ilmoitettu kuluttajille. Tätä S-ryhmä perustelee sillä, että havaittu vika ei ollut terveydelle vaarallinen.

– Kyseessä ei ollut terveyteen vaikuttava virhe, vaan laatukriteerin poikkeama. Siksi asiaa ei uloteta julkiseksi, sanoo S-ryhmän ryhmäpäällikkö Sari Ristaniemi.

S-ryhmä teki viime vuonna 212 takaisinvetoa elintarvikkeille. Suurin osa takaisinvedoista tehdään terveydelle vaarattoman vian vuoksi, joten niistä ei tiedoteta julkisesti kaupan tai Ruokaviraston toimesta.

Ei merkkejä tahallisesta ruokahuijauksesta

Keskilaatuisen oliiviöljyn tietoinen myyminen ekstraneitsytöljynä on maailman yleisimpiä ruokaväärennöksiä. Ruokaan liittyvät petokset ovat niin tuottoisaa toimintaa, että järjestäytynyt rikollisuus on ujuttanut näppinsä syvälle elintarviketeollisuuteen.

Mikään ei kuitenkaan viittaa siihen, että MOT:n havaitseman öljyvian syynä olisi keskilaatuisen öljyn tahallinen väärentäminen parempilaatuiseksi.

Acesurin Gavilán huomauttaa, että maailman johtavaksi öljytuottajaksi pyrkivälle yritykselle tietoinen huijaaminen olisi katastrofaalinen liiketoimintamalli.

– Kuluttajat ovat hyvin tarkkoja öljyn laadusta, ja niin myös öljyä myyvät kauppaketjut. Tällä alalla voit toimia epärehellisesti vain kerran, jos tiedät mitä tarkoitan.

