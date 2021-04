24-vuotias puukotettiin kuoliaaksi Helsingin päärautatieasemalla – Ylen tapahtumapaikalla haastattelemat kaupunkilaiset toivovat alueelle lisää poliiseja

Helsingin päärautatieasemalla oli ollut noin kymmenen, pääosin ulkomaalaistaustaisen henkilön välinen tappelu maanantaina 19.4. Yhtä puukotettiin. Toimittaja Jaakko Oleander-Turja kertoo nopeasti, mitä sun pitää tietää asiasta nyt.

Helsingin päärautatieasemalla tapahtui maanantaina illalla joukkotappelu, jonka yhteydessä puukotettiin kuoliaaksi 24-vuotias henkilö. Poliisi epäilee taposta alaikäisiä henkilöitä.

Puukotus tapahtui aseman tunnelin suuaukon kohdalla katutasossa raiteiden 1 ja 2 välillä Kaisaniemen puoleisessa päädyssä.

Helsinkiläinen Eva Sundgren kertoo olevansa sitä mieltä, että aseman seutu ei ole miellyttävä paikka.

– En ole sellainen tyyppi, joka kauheasti pelkää. Olen tottunut liikkumaan yksinkin yötä myöten, mutta tämä on mielestäni paikka, joka on ahdistava.

Sundgren on havainnut aseman alueella päiväsaikaankin levottomuutta.

Eva Sundgren toivoo, että poliisit jalkautuisivat asema-alueelle. Kristiina Lehto / Yle

– Näkyy päihdeporukkaa, sekä nuoria että vanhempia. Ei minua haittaa jos joku juo kaljaa jossain, mutta jos pidetään älämölöä ja ollaan agressiivisia ja sotketaan, niin se on häiritsevää. Esimerkiksi naisena jos kävelen ohi, ja paikalla on lössi miehiä jotka ryypiskelevät ja mesoavat, niin ei tule hyvä fiilis.

Hän kertoo asuneensa Helsingissä vuodesta 1995.

– Silloin poliisit partioivat täällä ja olivat läsnä. Se olisi mielestäni toivottavaa.

Hän uskoo, että jalkautumisella on rikoksia ennaltaehkäisevä vaikutus.

– Nykyään on totuttu siihen, että kamerat näkevät kaiken, mutta ne eivät ennaltaehkäise. Ne helpottavat rikoksen selvittämistä, mutta se on liian myöhäistä silloin, jos joku on kuollut tai vammautunut pysyvästi.

Jouko Tuovista ei pelota liikkua rautatieasemalla, vaikka hän kokeekin alueen hieman rauhattomaksi. Kristiina Lehto / Yle

"Valvontaa pitäisi lisätä näkyvästi"

Marko Mykel kertoo liikkuvansa aseman tuntumassa paljon, sillä kaupungilla sijaitsee useita hänen työmaitaan.

– Minua ei pelota liikkua täällä, mutta minulla on pieniä lapsia, jotka liikkuvat kaupungilla ja Kaisaniemen puistossa. Siellä huudellaan ja tarjotaan erilaista tavaraa. Ei näin saisi olla, hän sanoo.

Myrkelin mielestä alueelle tarvittaisiin jalkautuvia poliiseja.

– Sellaisia, jotka kävelevät täällä eivätkä ajele autolla pitkin kaupunkia. Muuten tämä lähtee käsistä, se on nähty monessa paikassa.

Arja Seitsonen pitää maanantain puukotusta surullisena. Hän kertoo rohkenevansa liikkua asema-alueella päiväsaikaan, mutta välttävänsä siellä liikkumista illalla ja valitsevansa mieluummin jonkin toisen reitin.

– Tämä on hyvin keskeinen paikka, missä ihmisiä liikkuu. Tämän pitäisi olla turvallinen päivällä ja illalla.

Arja Seitsonen ei mielellään liiku asema-alueella iltaisin. Kristiina Lehto / Yle

Myrkelin tapaan myös Seitsonen toivoo, että valvontaa lisättäisiin.

– En tiedä, onko täällä kameroita, mutta valvontaa varmaan pitäisi lisätä näkyvästi.

Jouko Tuovinen puolestaan kertoo kokevansa aseman seudun hieman rauhattomaksi, mutta kohtalaisen turvalliseksi.

– Täällä on selkeästi vartiointia jonkin verran ja poliisien läsnäoloa. Koen, että tänne voi tulla melkein ympäri vuorokauden, enkä yleensä lähde kiertämään paikkaa.