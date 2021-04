Koirien vanhenemisoireiden hoidosta ollaan valmiita maksamaan aiempaa enemmän – myös koirat potevat dementiaa ja saattavat unohtaa jopa omistajansa

Koirat eivät puhu, mutta voivat kertoa voinnistaan käytöksellään. On siis tärkeää erottaa, mikä ei ole normaalia vanhenemista. Kuvituskuva.

Koirat eivät puhu, mutta voivat kertoa voinnistaan käytöksellään. On siis tärkeää erottaa, mikä ei ole normaalia vanhenemista. Kuvituskuva. Antti Haanpää / Yle

Kuvittele vanha ihminen ja vanha koira iltalenkillä. Askelet voivat olla jo hitaat ja liikkuminen vaivalloista. Korvat eivät ehkä enää kuule kuin ennen ja ilman silmälaseja kotiin olisi vaikea löytää.

Pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri Jenni Sukuran mukaan koirien vanhenemiseen pätevät pitkälti samat lainalaisuudet kuin ihmistenkin.

Kuten ihmisten, on myös koirien eliniänodote kasvanut vuosi vuodelta. Tietämys hyvästä huolenpidosta on kasvanut ja eläinlääketiede on kehittynyt kehittymistään.

Muutosta on Sukuran mukaan tapahtunut myös asenneilmapiirissä. Lemmikin asema perheenjäsenenä on vahvistunut entisestään, kuten myös arvostus karvaista tai karvatonta kaveria kohtaan.

– Tuntuu siltä, että lemmikistä välitetään aiempaa enemmän yksilönä, joka ei ole korvattavissa uudella lemmikillä. Koirien kanssa harrastetaan, ja ne ovat osa omistajan elämäntapaa.

Aktiivinen elämä tekee hyvää lemmikille. Tämä koira pääsi uimareissulle Raippaluodon sillan kupeeseen kesällä 2017. Yle/Jukka Tyni

Yhä useampi lemmikinomistaja onkin valmis maksamaan toisinaan hyvinkin kalliista hoidoista, jos niillä voidaan parantaa vanhan eläimen elämänlaatua.

– Suurin muutos on tapahtunut viimeisten viiden vuoden aikana. Tietoisuus yhä paremmista hoitokeinoista on lisännyt kiinnostusta erilaisia hoitoja kohtaan, Sukura arvioi.

Muutoksesta kertoo se, että omistajat tuovat vanhoja koiria vaikkapa fysioterapiaan Yliopistolliseen eläinsairaalaan. Myös muut hoidot, joilla halutaan helpottaa vanhan lemmikin eloa, ovat kasvattaneet suosiotaan.

– Esimerkiksi solunsalpaajahoitojen avulla voidaan tarjota vuosia lisää laadukasta elinaikaa. Ne ovat sellaisia hoitoja, joissa mennään hyvin vahvasti elämänlaatu edellä.

Vanhoilla lemmikeillä onkin usein kroonisia, parantumattomia sairauksia, mutta myös niitä voidaan hoitaa niin, että kokonaisvaltainen elämänlaatu pysyy hyvänä.

Vierivät vuodet voivat vaikuttaa myös aivonystyröiden virkeyteen

Joskus vanhan koiran käyttäytyminen muuttuu siten, että omistaja kuvailee lemmikkinsä hieman höperöityneen.

Koira voi vaellella päämäärättömästi, törmäillä seiniin ja jäädä jumiin, olla levoton ja hermostunut tai nukkua päivät ja valvoa yöt.

Oireet voivat viitata kognitiiviseen dysfunktioon, koirien Alzheimerin tautiin.

Helsingin yliopiston apulaisprofessori Tarja Pääkkönen tuntee oireenkuvan hyvin. Hän on neurologiaan erikoistunut eläinlääkäri.

Pääkkösen mukaan oireet alkavat yleensä yli kahdeksan vuoden iässä ja etenevät hitaasti. Tilanne voi äityä niinkin vaikeaksi, että koira unohtaa opitut taidot tai tutut ihmiset ja lajitoverit – joskus jopa omistajansa.

Koirien ja ihmisten dementiassa on paljon yhteistä, ja aihe onkin suuren tutkimusmielenkiinnon kohde maailmalla. Koirien aivoja tutkimalla voimme oppia ymmärtämään omiamme.

Aivojen magneettikuvauksella voidaan havaita sairaudelle tyypillisiä muutoksia sekä sulkea pois muut vastaavia oireita aiheuttavat aivosairaudet. Kuvassa koiran magneettikuvaus Yliopistollisessa eläinsairaalassa. Tarja Pääkkönen

Alzheimerin taudin ja koirien dementian taustalla on samanlaisia muutoksia aivoissa: amyloidiplakkeja ja aivojen verisuonten seinämämuutoksia.

Myös riskitekijät – geneettiset ja ympäristöstä aiheutuvat – ovat samankaltaisia. Parasta huolenpitoa lemmikin aivoille on rikas elämä.

– Ennaltaehkäisy olisi tärkeää aloittaa jo hyvissä ajoin ennen oireita. Sopivasti virikkeitä, harrastuksia, uusia leluja sekä ihmis- ja koirakontakteja. Terveellinen ruokavalio on myös tärkeä, Pääkkönen listaa.

Tautia ei voi parantaa, ja sen perimmäiset syntymekanismit ovat yhä salaperäisyyden verhon peitossa. Dementialle mahdollisesti altistavien riskigeenien lisäksi monet muut tekijät saattavat lisätä sairastumisriskiä.

Olipa laji sitten ihminen tai koira, ei aivoista vielä lopu tutkittava kesken.

Helsingin yliopiston Neuropet (siirryt toiseen palveluun)-tutkimusryhmää vetävä Pääkkönen on tutkinut etenkin epilepsiaa. Sen on havaittu olevan yhteydessä myös dementiaoireisiin.

Muutokset aivoissa voivat aiheuttaa epilepsiakohtauksia. Epilepsia puolestaan on yksi kognitiivisen dysfunktion riskitekijöistä.

Mistä tietää, onko koira dementoitunut vai kipeä?

Koiran suorituskykyä ja oireenkuvaa arvioidaan omistajille suunnatuilla kyselytutkimuksilla ja koirien käytöstesteillä.

Kognitiivisen dysfunktion tunnistamista kuitenkin vaikeuttaa se, että koira voi oireilla samoin myös aivan erilaisten sairaustilojen takia.

– Höperöys ei ole normaalia, vanhenemiseen liittyvää oireilua koirilla. Se kannattaa ottaa vakavasti, Pääkkönen toteaa.

Samoja oireita aiheuttavat monet isoaivosairaudet tai elimelliset sairaudet. Jopa krooninen munuaisvika tai pitkään jatkuva kipu voi höperöittää lemmikkiä.

Kognitiivinen dysfunktio diagnosoidaankin yleensä sulkemalla ensin muut syyt pois.

– Jos selvät oireet havaitsee, niin parasta olisi käydä eläinlääkärissä ainakin perustutkimuksissa ja neurologisissa tutkimuksissa.

Dementiaoireet ovat yleisempiä pienillä roduilla, sillä ne elävät tyypillisesti vanhemmiksi. Harrastukset ovat tärkeitä oireiden ehkäisyssä. Kuvituskuva. Johanna Manu / Yle

Vaikka tautiin ei tunneta parannuskeinoa, voidaan hyvällä hoidolla kohentaa usein dementoituneiden koirapotilaiden elämänlaatua.

Oireiden alkamisen jälkeenkin ruokavalion muutos ja ympäristön rikastaminen parantaa tutkitusti aivojen suorituskykyä.Tämän lisäksi koiralle voidaan määrätä pääoireesta riippuva lääkitys.

Pääkkösen mukaan tutkimukset ovat osoittaneet, että keskipitkäketjuiset rasvahapot eli MCT-öljyt auttavat koiria suoriutumaan paremmin käytöstutkimuksissa.

Nekään eivät ole kaikkivoipaisia ihmerohtoja, mutta voivat tuoda helpotusta tilanteeseen. Jos koiraa hoitaa öljylisillä, pitää kuitenkin muistaa keventää muun ruokavalion energiapitoisuutta.

Yksi dementoitumisen syistä on hermosolujen energiansaannin heikkeneminen. Mitokondriot, hermosolujen pienet ydinvoimalat, pyörivät yleensä glukoosilla. Öljyistä muodostuvat ketonit voivat tarjota vaihtoehtoisen energianlähteen ja tuoda virtaa hermostoon.

Korona-aika on lisännyt elänlääkärikäyntejä

Tuntuuko joskus siltä, kuin koira vanhenisi silmänräpäyksessä?

Jos omistaja huomaa koiran vanhenevan aivan yhtäkkiä, voivat oireet olla tavanomaisen ikääntymisen sijaan merkkejä sairaustilasta.

Fyysisiäkään oireita ei siis parane laittaa vain vanhuuden piikkiin, jotta niihin voitaisiin puuttua ajoissa.

Parhaassa tapauksessa vaiva voi olla helpostikin hoidettava. Vanhemmilla koirilla vaikkapa erilaiset tulehdukset saattavat oireilla voimakkaammin.

Virtsatieinfektiokin voi viedä koiran huonoon kuntoon, vaikka se saataisiin hoidettua yksinkertaisesti.

Maailman vanhimpien koirien arvioidaan saavuttaneen jopa 30 vuoden iän. Kuvan Chanel todettiin vuonna 2009 vanhimmaksi koiraksi, jonka ikä voitiin todistaa. Chanel oli silloin 21-vuotias. Erik Pendzich/AOP

Lemmikkiä onkin tärkeä tarkkailla. Korona-aikaa on kuvailtu koirien unelmaksi, kun omistajat jäävät etätöihin ja lemmikki voi nauttia lauman kontaktista myös arkipäivinä.

Jenni Sukuran mukaan yhdessä vietetty aika on myös lisännyt eläinlääkärikäyntejä, sillä lemmikkiin kiinnitetään enemmän huomiota.

– On hienoa, että nyt on löydetty myös sellaisia sairauksia, joiden havaitseminen voisi jäädä arjen jalkoihin.

Sairauksia on löydetty tavallista aiemmin, joten niihin on ehditty puuttumaan ennen kuin ne olisivat vaatineet erikoishoitoa.

Sukuran mukaan se on helpottanut paitsi lemmikkien elämää, myös eläinlääkärin työtä.

Ihmisten kiireetöntä hoitoa on ajettu sulkutilojen aikana alas, mutta lemmikeillä hoitovelkaa ei siis ole syntynyt.

Sukura uskoo, että Yliopistollisen eläinsairaalan arki jatkuu kiireisenä pandemian jälkeenkin, sillä poikkeusolojen aikana lemmikkejä on otettu aiempaa enemmän.

– Toivon, että lemmikkiin sitoudutaan kuitenkin yksilönä. Ettei koronakoirista tulisi uusia kesäkissoja.

Lue myös:

Moni koiranomistaja luulee, että ruoka on rakkautta – ylipaino vie karvaturreilta kuitenkin elämänhalun ja liikunnan ilon

Koiraa ei voi ottaa vain koronakaveriksi, vaan sitä pitää myös kouluttaa – Kennelliitto on huolissaan koirabuumin lieveilmiöistä

Katso Yle Areenasta: