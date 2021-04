Suomalainen tuottajakaksikko saa kappaleitaan jenkkiräppäreiden levyille, vaikka toinen työskentelee ruokakaupassa ja toinen suorittaa siviilipalvelusta

Pieni työhuone Helsingin Vallilassa on karu. Vain 17 neliömetrin tilassa on työpöytä, muutama tuoli ja sohva.

Kosketinsoitin, tietokone näyttöineen ja mikrofoni paljastavat työhuoneen studioksi.

On vaikea uskoa, että pienessä tilassa syntyy musiikkia suosituille jenkkiräppäreille.

Näin kuitenkin tekevät Vladislav Mokhin, 25, ja Juho Tuovinen, 23. He muodostavat Nightshift-nimisen tuottajakaksikon, jossa Mokhin esiintyy nimellä MVABeats ja Tuovinen nimellä Jayston.

Tuovinen ja Mokhin ovat tehneet musiikkia yhdessä kaksi ja puoli vuotta. Kumpikin oli tehtaillut musiikkia tahoillaan ennen kuin heidän tiensä kohtasivat sosiaalisessa mediassa. Heidät yhdisti kiinnostus amerikkalaiseen hiphop-musiikkiin.

– Olemme tehneet melodialuuppeja, joita lähetämme isommille amerikkalaisartisteille ja tuottajille. He tekevät siitä sen biisin, kertoo Nightshift-tuottajaduo työskentelytavoistaan amerikkalaisräppäreiden kanssa työhuoneellaan. Mikko Koski / Yle

Itseoppineet kohtasivat somessa

Vladislav Mokhin on syntynyt Venäjällä, mutta hän on asunut Suomessa jo 12 vuotta. Hän päätyi tekemään musiikkia 18-vuotiaana ollessaan kyllästyneenä kotonaan.

– Löysin Youtube-videon, jossa tyyppi teki itse biittejä, ja innostuin siitä. Olin aina pitänyt paljon musiikista, mutta en ollut yrittänyt tehdä sitä itse. Mutta se toimikin, ja aloin tehdä hiphop-biittejä.

Juho Tuovinen oli puolestaan pyytänyt vanhemmiltaan musiikintekemiseen tarvittavia välineitä 14-vuotissynttärilahjakseen. Siihen kuului kosketinsoitin sekä digitaalinen musiikinteko-ohjelma, joka hänellä on edelleen käytössä.

– Siitä lähtien olen tehnyt musiikkia päivittäin. Olen oppinut aikalailla itse soittamaan ja tuottamaan.

– Iso esikuvani on ollut amerikkalaisräppäri 50 Cent ja sitä kautta Dr Dre. Viimeisimpänä idolini on ollut tuottaja O.C., joka tuottaa isoja artisteja kuten Drake, kertoo Nightshift-tuottajakaksikon Juho Tuovinen (vas). Etualalla tuottajapari Vladislav Mokhin. Mikko Koski / Yle

Vajaa kolme vuotta sitten Tuovinen otti yhteyttä Mokhiniin, jota oli seurannut sosiaalisessa mediassa. Mokhin oli pyytänyt ihmisiä lähettämään hänelle melodioita kappaleiden tekoa varten. Heillä synkkasi heti, ja sen jälkeen kaksikko on tehnyt musiikkia yhdessä lähes joka päivä.

– Teemme melkein kaiken fifty-fifty. Jos lähdemme tuottamaan biittejä tai taustoja, niin minä alan työstää melodiaa. Vladi tekee rummut ja viimeistelee kappaleen, Tuovinen kertoo kaksikon työskentelytavoista.

Instagramista jenkkilistan ykköseksi

Pian yhteistyön aloittamisen jälkeen kaksikolla oli onnea matkassa. Mokhin laittoi nopeasti suosituksi nousseen amerikkalaisräppärin DaBabyn dj-tuottajalle viestin Instagramissa ja kysyi yhteistyömahdollisuuksista. Dj K.i.D otti tarjouksen vastaan, ja pian suomalaiset lähettivät sähköpostilla viikoittain kymmenkunta kappaletta.

Lopulta MVABeatsin ja Jaystonin nimet löytyivät DaBabyn viime vuonna julkaistun Blame it on baby -albumin nimikkokappaleen tuottajalistalta. Levy päätyi viime vuoden huhtikuussa Yhdysvaltojen albumilistan kärkeen.

Billboard-listan ykköspaikan valloittamiseen on aikaisemmin pystynyt suomalaisista vain Teemu Brunila vuonna 2012. Tuolloin R&B-artisti Trey Songzin albumi nousi albumilistan kärkeen. Levyllä oli Never Again -niminen kappale, jonka Brunila oli osin säveltänyt ja sanoittanut.

– Kyllä me aika paljon pompimme, kun kappaleemme päätyi DaBabyn levylle. Meiltä piti tulla useampikin biisi artistin kanssa, mutta niistä ei ole vielä kuulunut mitään. En tiedä tuleeko niitä ulos ollenkaan, Tuovinen kertoo.

Rap-artisti DaBaby nousi Billboardin albumilistan kärkeen levyllään Blame it on baby. Nimikappaleen tekijöinä on kaksi suomalaista tuottajaa MVABeats ja Jayston. AOP

Kappaleiden saaminen kansainvälisten artistien levylle ei ole helppoa ja saattaa kestää kokeneiltakin tekijöiltä useamman vuoden. Tämän takia Nightshift-kaksikon saavutusta voi pitää merkittävänä.

– Se oli vain hyvää tuuria. Laitoimme viestiä oikeaan aikaan, ja he vastasivat. Ei siihen ole mitään salaista kaavaa, Mokhin toteaa.

Suomalaiset ovat kuitenkin päässeet tekemään musiikkia myös muille jenkkiräppäreille. Heidän työstämiensä taustojen pohjilta kappaleita ovat tehneet Lil Skies, Young Thug ja Lil Durk.

Yhteistyö myös näiden artistien kanssa syntyi sosiaalisessa mediassa.

– Instagramin pitää näyttää uskottavalta, että joku kiinnostuu työskentelemään meidän kanssamme tai vastaavat edes meidän viesteihin. Ei se välttämättä ole niin helppoa, mutta pitää vaan tehdä töitä sen eteen, Tuovinen sanoo.

– Instagramin täytyy muistuttaa hieman LinkedIn -profiilia. Vaikka en itse hirveästi pidä leveilystä, niin se on melkein pakollista, kun on aloittelemassa ja kukaan ei vielä tunne. Pitää näyttää mitä on saanut aikaan ja kenelle on päässyt tuottamaan. Myös hienot studiokuvat ovat plussaa, Tuovinen jatkaa.

– Musiikkituottajia kiinnostavat meidän juttumme, koska olemme tehneet juttuja Jenkkeihin. Olemme uusia nimiä, ja kaikki eivät välttämättä tiedä, että minkälaista musiikkia teemme, sanoo Nightshift-tuottajakaksikko MVABeats (vas) ja Jayston työhuoneellaan. Mikko Koski / Yle

Tuottajalevy suomalaisartistien kanssa

Viime kesänä Nightshift teki sopimuksen Def Jam -levymerkin kanssa. Yhdysvalloissa vuonna 1984 perustettu levy-yhtiö on yksi hiphop-musiikin merkittävimmistä maailmassa. Viime vuonna Universal Music toi levymerkin Suomeen, ja sitä johtaa Mikko Kuoppala eli rap-artisti Pyhimys.

Nightshift tekee parhaillaan tuottajalevyä, jolla esiintyy joukko kotimaisia hiphop- ja R&B-artisteja. Ensimmäinen kappale Kivullisii julkaistiin aiemmin tässä kuussa, ja siinä artistivierailijoina ovat Pyhimys, Ibe ja uusi tulokas Dreas.

– Koetamme saada levylle mahdollisimman kiinnostavia artistikomboja eli yhdellä biisillä voi olla vaikka kolme artistia. Haluamme tuoda esiin myös uusia nimiä, jotka eivät välttämättä ole vielä jollain levy-yhtiöllä, Tuovinen kertoo.

– Minulla ei ole oikeastaan koskaan ollut idolia musiikissa. Pidän motivaatiota yllä tekemällä enemmän töitä kuin muut, kertoo MVABeats eli Vladislav Mokhin (oik). Etualalla tuottajakollega Jayston eli Juho Tuovinen. Mikko Koski / Yle

Suomessa tuottajien tekemät levyt ovat harvinaisia, mutta Yhdysvalloissa ilmiö on jo iso. Siellä erityisesti hiphop-musiikin tuottajista on kasvanut artistien kaltaisia henkilöbrändejä. Tällaisista esimerkkejä ovat DJ Khaled ja viime vuonna kansainvälisen Lemonade-hitin julkaissut Internetmoney.

Nightshift-kaksikon mukaan tuottajalevyn tekeminen ei ole kuitenkaan välttämättä helppoa.

– Kaikki artistit pitää saada tulemaan studioon, ja heidät pitää vielä suostutella kappaleen tekemiseen. Se vie todella paljon aikaa, Mokhin huokaa.

Tavoitteet korkealla

MVABeats ja Jayston eivät ole ainoita suomalaistuottajia, jotka ovat saaneet kappaleitaan kansainvälisten artistien levyille viime aikoina. Suomalaiset ovat verkostoituneet maailmalla jo jonkin aikaa ja se alkaa tuottaa tulosta.

Esimerkkeinä onnistumisista ovat MD$ (Santeri Kauppinen) ja Alex Leone (Aleksi Asiala), jotka saivat tuotantoaan amerikkalaisen räp-artisti A$AP Twelvyyn levylle. Tiina Vainikainen oli puolestaan kirjoittamassa brittiräppäri KSI:n kappaletta.

Lisäksi Jonas W. Karlsson oli biisinkirjoittajana ja tuottajana amerikkalaisen John Legendin kappaleella U move, I move. Biisi löytyy albumilta, josta Legend nappasi parhaan R&B-albumin Grammy-palkinnon viime kuussa.

Nightshift-tuottajakaksikko on saanut mukavasti jalkaa oven väliin Yhdysvaltojen musiikkimarkkinoille, vaikka heidän uransa on vasta alussa.

Molempien tavoitteena on tehdä musiikkia työkseen kokopäiväisesti. Tällä hetkellä Juho Tuovinen työskentelee vielä ruokakaupassa ja Vladislav Mokhin suorittaa siviilipalvelusta.

Nuorten suomalaistuottajien tavoitteet ovat kuitenkin korkealla.

– Tähtäämme enemmän Yhdysvaltojen musabisnekseen kuin Suomeen, vaikka teemme tännekin musiikkia, sanoo Tuovinen.

Nightshift-tuottajakaksikko Juho Tuovinen (vas) ja Vladislav Mokhin keskittyvät nyt suomenkielisen albumin julkaisuun. Yhteistyökuviot amerikkalaisräppäreiden ovat tällä hetkellä avoinna. Mikko Koski / Yle

Keiden amerikkalaisten huippuartistien kanssa he sitten haluaisivat tehdä töitä?

– Kenrdrick Lamar, J. Cole ja Drake ovat sellaisia, jota haluaisin itse tuottaa, Tuovinen luettelee.

– Nuo ovat todella isoja artisteja. Minä en kurkota ihan noin korkealle. Sanotaan Roddy Ricch. Drake on liian itsestään selvä. Kuka ei haluaisi tuottaa hänelle musiikkia, Mokhin toteaa lakonisesti ja vilkaisee ilkikurisesti tuottajakollegaansa.

Suomalaisten ensimmäiset kappaleet amerikkalaisräppäreille eivät ole vielä olleet rahasampoja, sillä ne eivät ole päätyneet singlejulkaisuiksi. Pelkät albumikappaleet eivät saa esimerkiksi radiosoittoa.

Se ei kuitenkaan nuoria tuottajia haittaa. Tässä vaiheessa riittää se, että on ollut mukana albumilla, joka on ollut Yhdysvaltojen listaykkösenä. Siihen eivät kaikki pysty.

– Tuotan mieluummin Jenkkeihin vähän isommille artisteille, kuin että saan enemmän rahaa esimerkiksi Suomesta. Se tuntuu kuitenkin paremmalta, että mahdollisimman moni pääsee kuuntelemaan musiikkiani, Tuovinen sanoo.

– Haluan vain kehittyä urallani ja tehdä isompia juttuja. Ja lisää listaykkösiä, Mokhin jatkaa.