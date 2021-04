Valamon luostarin arkiston aarteet säilytetään nyt ihanteellisissa oloissa – yksityishenkilö lahjoitti 300 000 euroa remonttiin

Luostarin kulttuurikeskuksen kirjastossa ja arkistossa on nyt Kansallisarkiston standardien mukaiset säilytystilat.

Heinävedellä Valamon luostarin kulttuurikeskuksen pohjakerroksessa käy kova hurina. Uusi ilmastointijärjestelmä pitää lämpötilan viileähkönä ja ilman raikkaana, jotta muun muassa 20 000 Laatokan Valamosta tuotua kirjaa pysyvät hyvässä kunnossa. Vanhimmat teokset ovat 1600-luvulta.

– Hyllyissä on jumalanpalveluskirjallisuutta ja hyvin monenlaista muutakin kirjallisuutta. Käsikirjoitukset ovat hyvin arvokkaita ja niitä digitoidaan parhaillaan. Tekstikäsikirjoitusten digitointi on jo loppusuoralla, kirjastonhoitaja Virva Suvitie esittelee.

Luostarin arkisto (siirryt toiseen palveluun) kätkee hyllyihinsä muun muassa munkkien kirjeenvaihtoa, talouspapereita ja arkista kirjanpitoa Laatokan saaren elämästä. Kansioissa on muun muassa muistiinpanoja kalansaaliista, höyrylaivaliikenteestä ja sääoloista.

1800-luvulla tehty pyhittäjä Aleksanteri Syväriläisen elämäkerta käsin maalattuine kuvineen on yksi Virva Suvitien suosikkiteoksista. Heikki Haapalainen / Yle

Puolen miljoonan euron remontti lahjoitus- ja velkarahalla

Kevättalvella valmistuneessa remontissa uusittiin kulttuurikeskuksen talotekniikkaa. Kansallisarkisto ja Kansalliskirjasto olivat tukena alusta alkaen.

– Neljässä aarrevarastossa on nyt säilytykseen parhaat mahdolliset standardit. Kosteus- ja lämpötilaolosuhteet on vakioitu. Valaistus-, savunpoisto ja turvallisuuskysymykset on yhdessä Kansallisarkiston kanssa saatu ratkaistua parhaalla mahdollisella tavalla, Suvitie kiittää.

Kulttuurikeskuksen remontti maksoi yli puoli miljoonaa euroa. Luostari sai remonttiin 300 000 euron lahjoituksen yksityishenkilöltä. Loput kulut katettiin lainalla.

Vuonna 1940 Laatokan Valamosta tuotiin 20 000 kirjaa turvaan perunasäkkeihin pakattuna. Heikki Haapalainen / Yle

Kirjaston teoksia käydään lukemassa ulkomaita myöten

Yhteensä Valamon kirjastossa (siirryt toiseen palveluun) on noin 50 000 kirjaa. Uudempien kirjojen hyllyissä on mittavat kokoelmat erityisesti kirkon pyhien ihmisten elämäkertoja ja ikoneita sekä luostareita käsitteleviä kirjoja. Näitä tullaan lukemaan ja lainaamaan pitkänkin matkan takaa.

– Tänne tulee tutkijoita ympäri maailmaa. Toki ei nyt korona-aikana, mutta väkeä on käynyt esimerkiksi Afrikasta, Kreikasta ja Yhdysvalloista. Vasta lähetin aineistoa Romaniaan väitöskirjatutkijalle, Suvitie kertoo.

Tutkijat osaavat etsiytyä teosten äärelle. Kirjasto on kuitenkin auki kaikille tiedonjanoisille. Aineisto on lainattavissa paikan päältä tai kaukolainana muiden kirjastojen kautta.