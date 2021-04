Suomalaisäidille Turussa syntynyt ja koulunsa käynyt Ulrika Maude ihmettelee, miksei hän saa Suomen kansalaisuutta – "Synnyin liian aikaisin"

Ulrika Mauden mielestä suomalaisäidin lapsella pitäisi olla aina oikeus Suomen kansalaisuuteen, riippumatta siitä koska on syntynyt.

Ulrika Mauden mielestä suomalaisäidin lapsella pitäisi olla aina oikeus Suomen kansalaisuuteen, riippumatta siitä koska on syntynyt. Yrjö Hjelt / Yle

Kun Ulrika Maude syntyi 1960-luvulla Turussa suomalaisäidin ja britti-isän lapsena, hän sai Britannian kansalaisuuden. Tuohon aikaan Suomen kansalaisuuslaki oli sellainen.

Avioliiitossa syntynyt lapsi sai isänsä kansallisuuden, eikä Suomi hyväksynyt kaksoiskansalaisuutta vielä tuolloin.

Britannian kansalaisena Ulrika Maude joutui asumaan synnyinmaassaan oleskelulupien turvin.

– Kun olin kolme viikkoa vanha poliisilaitokselta soitettiin vanhemmilleni, että tyttäreltänne puuttuu oleskelulupa. Ellette hae oleskelulupaa, hänet karkoitetaan Suomesta, poliisit olivat sanoneet vanhemmille, Ulrika Maude kertoo.

Oikeus olla Suomessa perustui lupaan

Ulrika Maude eli Turussa tavallista suomalaislapsen elämää, mutta hän joutui hakemaan joka kolmas vuosi oleskelupaa oikeudelleen asua Suomessa ja käydä koulua. Niin joutuivat tekemään käytännössä kaikki muutkin lapset, joiden isä ei ollut suomalainen.

– Tietoisuus siitä, että minulla ei ollut Suomen kansalaisuutta tuntui siltä, että minua ei tänne haluttu. Siitä tuli syrjäytynyt olo.

Puolalanpuisto Turun keskustassa on Ulrika Maudelle tärkeä paikka jo lapsuudesta. Yrjö Hjelt / Yle

Ulrika Maude kävi koulunsa Turussa, ja opiskeli Turun ja Helsingin yliopistoissa. Valmistuttuaan Maude sai työpaikan Turun yliopistosta. Muutaman vuoden päästä hän päätti suunnata urallaan eteenpäin.

Vuonna 1997, liki 30-vuotiaana, hän lähti Englantiin tekemään väitöskirjaa, sai työpaikan ja jäi sinne. Nykyään hän on kirjallisuuden professorina Bristolin yliopistossa, jossa hän myös johtaa Centre for Health, Humanities and Science -tutkimusyksikköä.

Maude sanoo, että yksi syy ulkomaille lähtemiseen oli vieraantuneisuuden tunne Suomessa.

– Kyllä minä olen kärsinyt tästä, etten saanut Suomen kansalaisuutta. En saanut esimerkiksi koskaan äänestää valtiollisissa vaaleissa Suomessa. Monet apurahat olivat myös sellaisia, joita saivat hakea vain suomalaiset, UIrika Maude kertaa.

Maude asui Englannissa, mutta vanhemmat Turussa. Yhteydenpito oli tiivistä, ja Maude kävi jatkuvasti Suomessa. Usein viikkoja, joskus kuukausiakin kerrallaan.

Kansalaisuus alkoi kiinnostaa

Muutama vuosi sitten hän päätti ostaa asunnon Turusta. Liikkuminen Suomen ja Britannian välillä oli helppoa, sillä kumpikin maa oli EU:ssa, eikä Suomessa oloon enää tarvinnut edes oleskelulupaa.

Samaan aikaan Ulrika Maudessa heräsi ajatus, että hän haluaisi Suomen kansalaisuuden.

Koska Suomi oli hyväksynyt kaksoiskansalaisuuden uuden kansalaisuuslain myötä vuonna 2003, se olisi myös mahdollista ilman, että täytyisi luopua Britannian kansalaisuudesta.

Mutta asiaan tuli uusi mutka – brexit.

Suomen ja Iso-Britannian suhteet muuttuivat viime vuonna, kun Britannia erosi EU:sta.

Tämän vuoden alusta alkaen britit saavat olla Suomessa ilman oleskelulupaa vain 90 päivää kerrallaan. Sen jälkeen maasta pitää poistua kolmeksi kuukaudeksi.

Ulrika Mauden asiat mutkistuivat kertaheitolla. Hän sai viime syksynä Turun yliopistosta vierailevan professorin pestin ja muutti kirjat Turkuun. Hän on asunut Suomessa viime kesästä alkaen.

Brexitin vuoksi hän tarvitsee nyt kuitenkin oleskeluluvan, että voi asua Turussa ja hoitaa professuuria.

Suurimman osan elämästään Suomessa asuneena hän kuvitteli, että kaikki kävisi käden käänteessä. Maahanmuuttoviraston haastattelu oli järkytys.

– Minulle sanottiin, että minusta ei löydy mitään tietoja. Minut oli poistettu rekistereistä vuonna 2004, muuta tietoa ei löytynyt.

Usean kuukauden odotus

Tällä hetkellä Ulrika Maude asuu Turussa ja odottaa oleskelulupapäätöstä. Sen saaminen kestää 5–8 kuukautta. Sen ajan hän saa asua Suomessa.

Jos päätös on kielteinen, hän joutuu poistumaan maasta. Maude on luottavainen asian suhteen, mutta mikään ei ole varmaa.

– Maahanmuuttovirasto ei voi kommentoida yksittäisiä hakemuksia. Yksittäistapauksissa käytetään harkintavaltaa, ja otetaan huomioon kunkin tapauksen erityisseikat lain määräämissä puitteissa, sanoo tulosalueen johtaja Kerstin Söderlund Maahanmuuttovirastosta.

Ulrika Maude sanoo, että työskentely Turun yliopistossa olisi hankalaa, jos hän ei saa oleskelulupaa. Yrjö Hjelt / Yle

Ulrika Maude tarvitsee oleskeluluvan saadakseen jäädä Suomeen, ja voidakseen myös hakea Suomen kansalaisuutta. Sillä, että hänen äitinsä on suomalainen tai että hän asui aiemmin Suomessa liki 30 vuotta, ei ole merkitystä.

Kansalaisuutta ei saa hakemuksella ilman, että asuu tosiasiallisesti Suomessa.

– Kansalaisuuden myöntäminen edellyttää, että hakija täyttää kaikki kansalaisuuden saamisen edellytykset. Niitä ovat muun muassa riittävä asumisaika oleskeluluvalla, kielitaito ja nuhteettomuus, sanoo Maahanmuuttoviraston tulosalueen johtaja Kristiina Simonen.

Brexit muutti monen britin elämää

Suomessa asuu noin 5 000 Britannian kansalaista. Nyt brexitin myötä he joutuvat hakemaan uutta, erosopimuksen mukaista oleskeluoikeutta (siirryt toiseen palveluun) olla Suomessa. Osa heistä harkitsee myös Suomen kansalaisuuden hakemista.

Suurin osa Suomessa asuvista briteistä on tullut Suomeen työn tai avioliiton kautta. Heidän tilanteensa on siis monelta osin erilainen kuin Ulrika Mauden.

Ei ole tiedossa, kuinka paljon on Ulrika Mauden kaltaisia ihmisiä, jotka ovat syntyneet Suomessa britti-isän ja suomalaisen äidin lapsena ennen vuotta 1984, eivätkä ole koskaan saaneet Suomen kansalaisuutta.

Heitä kuitenkin on. Yle tavoitti heistä yhden, mutta hän ei halunnut kertoa tarinaansa julkisesti, sillä Maahanmuuttovirasto uhkaa häntä karkoituksella. Karkoitusuhka on seurausta brexitistä – häneltä uhataan peruuttaa aikanaan myönnetty pysyvä oleskelulupa, vaikka hän on asunut Suomessa koko ikänsä.

Lapsen asema paranee entisestään

Suomen kansalaisuuslaki uudistettiin vuonna 2003. Suomi hyväksyi kaksoiskansalaisuuden, ja Suomen kansalaisen jälkeläisen oli mahdollista saada Suomen kansalaisuus kansalaisuusilmoituksella. Laissa oli kuitenkin siirtymäaika.

– Kansalaisuusilmoitusta ei voi kuitenkaan enää tehdä sillä perusteella, että on Suomen kansalaisen jälkeläinen. Siirtymäaika päättyi vuonna 2008, sisämininisteriön erityisasiantuntija Hanna Pihkanen sanoo.

Tänä päivänä kaksikulttuuriseen perheeseen syntyvällä lapsella on aivan erilainen tilanne kuin Ulrika Maudella.

Lapsi saa useimmiten Suomen kansalaisuuden automaattisesti, jos jompikumpi vanhemmista on suomalainen. Lapsen asemaa ollaan parantamassa entisestään.

– Sisäministeriössä valmistellaan parhaillaan muutoksia, joilla lapsen kansalaisuuden saamista yksinkertaistettaisiin niin, että Suomen kansalaiselle syntyvä lapsi saisi Suomen kansalaisuuden aina suoraan lain nojalla, Hanna Pihkanen sanoo.

Äiti noteerattiin aiemmin vain poikkeustapauksissa

Ulrika Maude ihmettelee, miksi hän ei voi saada automaattisesti Suomen kansalaisuutta. Hänen mukaansa Suomen laki on epäreilu, sillä nykyään lapsi saa Suomen kansalaisuuden, jos vanhempi on Suomen kansalainen.

Laki ei kuitenkaan koske Maudea, koska hän syntyi ennen lain voimaan tuloa.

– On epäreilu laki, joka estää puoliksi suomalaista saamasta Suomen kansalaisuutta ihan sen syntymävuoden perusteella. Minä synnyin liian aikaisin, Ulrika Maude sanoo.

Kettuterrieri Lila tottelee vain englanniksi. Yrjö Hjelt / Yle

Ulrika Maude toivoo, että lakia muutettaisiin niin, että se koskisi myös hänen kaltaisiaan ihmisiä. Tällaista ei ole kuitenkaan näköpiirissä.

– Kansalaisuuden saamista ei olla tällä hetkellä laajentamassa nykyiseen verrattuna, sanoo sisäministeriön maahanmuutto-osaston erityisasiantuntija Hanna Pihkanen.

Pihkanen vahvistaa Ulrika Mauden kertomukset lapsuudestaan, ja siitä millaista oli kasvaa kaksikulttuurisessa perheessä Suomessa viime vuosisadalla. Nykyajan näkökulmasta naista ei juuri kansalaisuusasioissa arvostettu.

Vasta vuonna 1984 Suomessa toteutettiin lakimuutos, jonka ansiosta lapsen oli mahdollisuus saada kansalaisuus myös äidiltään.

– Sitä ennen lapsi sai Suomen kansalaisuuden äidiltään vain poikkeustapauksessa, eli jos hän ei saanut mitään kansalaisuutta isältään, Pihkanen sanoo.

Ulrika Mauden mielestä kyse on laajemminkin naisen asemasta tuon ajan yhteiskunnassa.

– Onhan tämä ollut aika loukkaavaa minun äitiänikin kohtaan, että hänen osuuttaan lapsen tekemisessä ei ole pidetty oikein minään. Hänet on täysin sivuutettu, Maude sanoo.

Ulrika Maude toivoo, että hän saisi oleskeluluvan Suomeen ja ennen pitkää myös Suomen kansalaisuuden.

– Minä koen, että olen suomalainen. Minusta on väärin, että en saisi olla täällä. Äitini on suomalainen, minä puhun suomea ja olen asunut täällä suurimman osan elämästäni.

