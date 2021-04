Rauhankone, höyrylaiva ja itikantappajat – muun muassa näihin asioihin vuoden 2026 kulttuuripääkaupungiksi pyrkivät luottavat hakemuksissaan

Tampereen, Oulun ja Savonlinnan lopulliset kulttuuripääkaupunkihakemukset vuodelle 2026 on julkaistu.

Nostimme tähän juttuun jokaisen hakemuksen kolme pääpointtia, joihin hakijakaupungit luottavat. Lisäksi kerromme, kuinka hakijakaupungit ovat muokanneet hakemustaan esivalintaraadilta saadun palautteen perusteella.

Euroopan kulttuuripääkaupunki Euroopan kulttuuripääkaupunki -tittelistä kisaavat Oulu, Tampere ja Savonlinna.

Suomen voittaja valitaan kesäkuussa, vaikka kyse on vasta vuoden 2026 kulttuuripääkaupungista.

Vuonna 2026 kulttuuripääkaupunkeja on kaksi, toinen Suomesta ja toinen Slovakiasta.

Suomi saa kulttuuripääkaupunki-isännyyden kolmatta kertaa vuonna 2026.

Vuonna 2000 tittelin sai Helsinki ja vuonna 2011 Turku yhdessä Tallinnan kanssa.

Oulu: rauhankone, kulttuuri ja pakkanen

Pohjoisin kulttuuripääkaupunkiehdokas tahtoo tuoda arktisen, pakkasessa pyöräilevän ja avannoissa viihtyvän mielenlaadun mukaan hakijajoukkoon.

Oulu rakentaa hakemuksensa kulttuuri-ilmastonmuutoksen pääteeman ympärille, kertoo Oulu2026-hankkeen johtaja Piia Rantala-Korhonen.

– Olemme venyttäneet kulttuurin käsitettä niin laveaksi, että kyseessä ei ole mikään ei mikään perinteisten taidelajien festivaalivuosi.

Oulu korostaa hakemuksessaan pohjoista sijaintiaan. Haluamme, että tällaiset Euroopan syrjäseuduilla olevat kaupungit voivat olla myös Euroopan ytimessä, ohjelmajohtaja Samu Forsblom toteaa. Paulus Markkula / Yle

Hän poimii esimerkiksi kolme tapahtumaa, joilla Oulu aikoo vakuuttaa valitsijaraadin.

Lippulaivahankkeena on rauhankone. Se olisi teos, jonka sisällä ihminen voisi olla vuorovaikutuksessa teoksen kanssa.

Rauhankone pohjautuu edesmenneen tekoälytutkija Timo Honkelan testamenttinaan kirjoittamaan samannimiseen teokseen. Honkela kehitti idean erilaisiin teknologioihin pohjautuvasta rauhankoneesta, joka voisi auttaa koko ihmiskuntaa rauhan rakentamisessa ja konfliktien ratkomisessa.

– Saimme esivalintaraadilta aiemmin pyyhkeitä siitä, että meillä ei ollut mukana eurooppalaista ulottuvuutta niin vahvasti kuin olisi toivottu. Rauhankone vastaa nimenomaan tähän yhteiseen eurooppalaiseen kysymykseen.

Rantala-Korhosen mukaan koneelle olisi näinä aikoina tarvetta.

– Vihapuheen ja tahallisen väärinymmärtämisen aika on tietyllä tavalla pelottavaa ja tuo heijastumia Euroopan lähihistoriasta viime vuosisadalta.

Muita poimintoja Oulun hakemuksesta ovat pohjoinen ruokakulttuuria kehittävä Arctic Foodlab sekä kokonaan uusi lastenkulttuurikeskus, joka rakentuisi Ouluun pääkirjaston saneerauksen yhteydessä. Sitä on suunniteltu jo tässä vaiheessa yhdessä lasten kanssa, jotta se vastaisi todella heidän toiveitaan.

Tampere: yhdenvertaisuus, yhdenvertaisuus ja yhdenvertaisuus

Tampereen hakemuksen punainen lanka on yhdenvertaisuus. Yhdenvertaisuus on jaettu kolmeen eri tasoon: kulttuuriin, innovaatioihin ja alueellisuuteen.

Tamperetta kulttuuripääkaupungiksi ajavan hankkeen projektijohtaja Perttu Pesä kertoo, että yksi iso päämäärä on tuottaa työkaluja Euroopalle.

– Meidän tehtävä on pyrkiä vahvistamaan Eurooppaa kulttuurihankkeen keinoin, sillä Eurooppa on muutoksessa.

Hakukirjan kulttuuriohjelma muuntaisi yhdenvertaisuuden kulttuuriprojekteiksi. Tarkoituksena ei ole tehdä ylhäältä alaspäin suuntautuvaa taidetta, vaan taidetta, jossa kaikki otetaan mukaan.

Kulttuuriohjelmassa on neljä ohjelmalinjaa, joista yksi on Kylähyppely. Kylähyppely on muun muassa eurooppalaisten identiteettien tutkimista. Valloilleen pääsisivät kylähulluuden parhaat perinteet: eukonkantajat, itikantappajat ja muurahaispesässä istujat.

Tampere panostaa hakemuksessaan pitkän aikavälin kulttuuristrategiaan. Miikka Varila / Yle

Tampere on kasvava kaupunki ja Pesän mukaan se voi aiheuttaa muuttotappiota naapurikuntiin. Kulttuurin olisi tarkoitus toimia yhdenvertaisuutena eri alueiden välillä.

– Yhteistyön avulla on tarkoitus korostaa alueiden omaa identiteettiä ja niiden kehitystä.

Pesä painottaa, että tarkoituksena on hakea myös kauaskantoisia seurauksia. Hän ei halua lähteä luettelemaan erilaisia tapahtumia, vaan ajattelee asiaa laajemman näkökulman kautta.

– Voittajakaupunki on kulttuurillinen ikkuna koko muulle maailmalle. Pirkanmaan ja Tampereen näkökulmasta Eurooppa on tosi kaukana. Nyt on tarkoitus tuoda lähelle tamperelaista kulttuuria ja kulttuuritoimijoita, mutta myös muita elinkeinoja.

Tampere sai esivalintaraadilta palautetta muun muassa ensimmäisen vaiheen hakemuksen otsikosta. Otsikko oli tällöin Quality by Equality (Laatua yhdenvertaisesti), nyt se on muutettu muotoon Equally European (Yhtä Eurooppaa).

Savonlinna: höyrylaiva, itäraja ja muuttotappio

Hakijana on neljä Itä-Suomen maakuntaa, mutta keskiössä on alueen pienin kaupunki Savonlinna. Kulttuuripääkaupunkivuotena noin puolet tapahtumista sijoittuisi Savonlinnaan ja loput eri puolille laajaa aluetta.

Kulttuuripääkaupunkihaku on nimetty Saimaa-ilmiöksi. Nimi viittaa vuoden 1981 Tuuliajolla-kiertueeseen, jossa kolme rock-yhtyettä risteili höyrylaivalla pitkin Saimaata ja keikkaili rantakaupungeissa.

Samaa ajatusta hyödynnettäisiin myös kulttuuripääkaupunkivuotena. Satamasta toiseen seilaavalla höyrylaivalla nähtäisiin Suomen suurin taidenäyttely, joka olisi lisäksi esillä myös maakuntien taidemuseoissa ja digitaalisena. Toisaalta rannoilta pääsisi seuraamaan myös ohilipuvan lotjan kannella tapahtuvia pienimuotoisempia musiikki- ja tanssiesityksiä.

Saimaa-ilmiö luottaa siihen, että järviluonto ja suomalaisten ainutlaatuinen luontosuhde kiinnostaa muualla Euroopassa.

Saimaa-ilmiössä on tässä vaiheessa mukana 400 taiteilijaa. Jos kulttuuripääkaupunkivuosi saadaan Itä-Suomeen, määrä kaksin- tai kolminkertaistuu. Esa Huuhko / Yle

Esivalintaraati toivoi Saimaa-ilmiön kertovan lisää Venäjä-yhteistyöstään. Myös eurooppalaisia yhteyksiä oli vielä viime kesänä vähänlaisesti. Nyt pitkä raja Venäjän kanssa on nostettu hakemuksessa keskiöön ja ystävyyssuhteita luotu kymmeniin eurooppalaisiin kaupunkeihin.

Kulttuuripääkaupunkivuotena itäsuomalaiset tekisivät yhteistyötä muun muassa Venäjällä asuvien pienten kansojen ja kieliryhmien kanssa.

– Me pystymme olemaan yhdistävä tekijä venäläisten ja eurooppalaisten taiteen- ja kulttuurintekijöiden kanssa. Kiinnostavaa on jo se, että me elämme rajaseudulla, sanoo hankejohtaja Sari Kaasinen.

Saimaa-ilmiö nostaa häpeilemättä esiin myös aluepoliittisen ulottuvuuden: muuttotappiosta kärsivä Itä-Suomi tarvitsee kulttuuripääkaupunkivuoden tuomaa näkyvyyttä ja nostetta enemmän kuin Tampere tai Oulu.

Voittaja valitaan kesäkuussa

Euroopan kulttuuripääkaupungin status ei ole ihan pikkujuttu. Kyse ei ole pelkästään taiteesta ja kulttuurista vaan paljon laajemmasta paketista.

Se tuo kansainvälistä näkyvyyttä, investointeja, turisteja, valtion ja kuntien rahaa sekä EU-tukea. Usein se tuo mukanaan myös sosiaalistaloudellisen muutoksen, josta koko kulttuuripääkaupunkia ympäröivä seutu voi hyötyä.

Vuoden 2026 kulttuuripääkaupungin valitsee 12-henkinen, määräaikainen, eurooppalainen tuomaristo.

Opetus- ja kulttuuriministeriön mukaan tuomaristo koostuu riippumattomista taide- ja kulttuurialan asiantuntijoista. Heidät poimitaan juryyn taide- ja kulttuurialan niin sanotusta asiantuntijapankista, johon kuka tahansa alan asiantuntija voi hakea.

Euroopan kulttuuripääkaupunki valitaan 2.6.2021 Helsingissä.

