Kirjeenvaihtajalta: Kärkiehdokkaat Merkelin seuraajaksi ovat selvillä – Valtapuolue torppasi yhden miehen show’n ja se voi olla demokratian kannalta hyvä uutinen

Tarjolla on lisää vakautta, voitti vaalit vihreiden Annalena Baerbock tai valtapuolueen Armin Laschet, kirjoittaa Eurooppa-kirjeenvaihtaja Suvi Turtiainen.

BERLIINI Yhdeksän päivää kestänyt veljessota on ohi.

Baijerin johtaja Markus Söder luopui tiistaina tavoittelemasta Saksan valtapuolueen kansleriehdokkuutta. Edeltävänä yönä valtapuolueen eli kristillisdemokraattisen CDU:n johtajisto oli antanut tukensa Armin Laschetille.

Laschet, 60, on nyt vahvimmilla Saksan seuraavaksi johtajaksi, kun Angela Merkel luopuu politiikasta syyskuun vaaleissa. Mielipidemittauksissa CDU on edelleen ykkösenä, mutta Armin Laschetin henkilökohtainen suosio mataa katastrofaalisen alhaalla.

Konservatiivileiri on levoton. Jos puolue sukeltaa syyskuun vaaleissa epäsuositun kärkiehdokkaan vuoksi, vaalitappio veisi monen kansanedustajan työt mukanaan. Siksi gallup-suosikki Söderille oli laajaa kannatusta CDU:n riveissä.

CDU päätti kuitenkin valita Laschetin.

Päätös saattoi olla väärä vaalituloksen kannalta. Mutta päätös näytti, miten Saksan vakauden symboliksi noussut puolue valitsi jälleen ennustettavuuden kansansuosikin sijaan.

Steven Levitsky ja Daniel Ziblatt kuvaavat How democracies die -kirjassaan sitä, miten tärkeitä portinvartijoita nimenomaan puolueet ovat. Edustuksellista demokratiaa ei ole ilman vastuullisia puolueita.

Yhdysvalloissa vuoden 2016 vaalien esivaaleissa Donald Trump rynni republikaanien kaikkien portinvartijoiden ohi ja nousi puolue-eliitin ohi presidenttiehdokkaaksi. Puolue salli tämän, koska halusi voittaa.

Lopulta vallassa oli presidentti, jonka kaudella demokratiaa koeteltiin tosissaan. Republikaanit keräävät itseään yhä Trumpin jäljiltä.

Söder on ideologisesti joustava opportunisti mutta ei mikään Trump. Hän pysyy totuudessa eikä viljele salaliittoteorioita.

Söder olisi kuitenkin ollut sivusta tullut yllättäjä ja “yhden miehen show”, kuten Armin Laschet häntä kuvaili. Saksan valtapuolueen johto piti pään kylmänä keskellä huonoja kannatuslukuja ja valitsi Laschetin eli vakauden.

Puolue ei antanut siimaa nopealle nousijalle, mikä voi olla demokratian kannalta rauhoittava tieto.

Armin Laschet on valittu Saksassa CDU-puolueen liittokansleriehdokkaaksi. Tobias Schwarz / AFP

Saksassa on nyt kaksi kärkiehdokasta seuraavaksi liittokansleriksi.

Mielipidemittausten kakkosena oleva Saksan vihreä puolue nimitti maanantaina ehdokkaakseen 40-vuotiaan Annalena Baerbockin. Taistelu kanslerinpaikasta käydään hänen ja Laschetin välillä. Demarit on kaukana takamatkalla.

Voitti vaalit kumpi tahansa, tarjolla on lisää vakautta myös Angela Merkelin jälkeen. Sekä Baerbock että Laschet ovat Eurooppa-mielisiä keskilinjan poliitikkoja.

Baerbock on opiskellut lontoolaisessa huippuyliopistossa ja työskennellyt EU-parlaentissa ennen nousuaan Saksan liittopäiville.

Entinen europarlamentaarikko Laschet on kasvanut Belgian rajalla kaupungissa, josta on Brysseliin lyhyempi matka kuin Berliiniin.

Hän puhuu sujuvaa ranskaa ja on hyvissä väleissä Ranskan presidentin Emmanuel Macronin kanssa. Laschet johtaa Saksan väekkäintä osavaltiota Nordrhein-Westfalenia.

Molemmat ajavat entistä tiiviimpää Euroopan unionia.

Eroa on Venäjä-politiikassa. Baerbockin vihreiden linja on tiukempi ihmisoikeuskysymysten vuoksi, ja puolue vastustaa Saksan ja Venäjän yhteistä Nordstream 2 -kaasuputkea. Laschet on Merkelin linjalla ja tukee putken rakentamista loppuun.

Esivaalit on käyty. Vaalikamppailu tiiviistyy tulevina viikkoina ja kuukausina. Samalla tarkentuu kuva ehdokkaiden ajamasta politiikasta.

Saksan vaalit ei tarjoa samanlaista sirkusta ja konfettisadetta kuin Yhdysvaltain vaalit. Mutta luvassa ei myöskään ole sydämentykytystä tai pelkoa Saksan suunnasta.

