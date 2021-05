Suuret purjelaivat eivät rantaudu Turkuun – Tall Ships Races peruttu

Turun kaupunki peruu Tall Ships Races -purjelaivatapahtuman koronaviruksen vuoksi. Suuret purjelaivat olisi nähty Aurajoen varrella 5.–8. heinäkuuta.

Turun mukaan tapahtuman omistaja on sopinut tiistaina tapahtumassa mukana olevien kaupunkien kesken, että Suomen tämän hetkisten matkustusrajoitusten takia purjealusten saapuminen Turkuun miehistövaihtoineen ja tilaisuuksineen ei ole mahdollista.

Turun tartuntataudeista vastaavan lääkärin Jutta Peltoniemen mukaan tapahtuma olisi ollut riski koronatilanteen ryöpsähtämiselle.

– Mikäli Suomeen ja Turkuun tulisi Tall Ships Races 2021 tapahtumassa noin tuhat ulkomaan kansalaista lyhyellä aikataululla, asettaisi se erityisiä haasteita ja uhkia alueen terveysturvallisuudelle. Maahantulijat tulisivat tapahtumaan laajalti eri puolilta maailmaa ja valtaosa heistä olisi nuoria aikuisia, joita ei ole kattavasti vielä rokotettu, toteaa Peltoniemi lausunnossaan, joka lähetettiin Tall Ships Racesin järjestäjille.

Viimeksi vuonna 2017 järjestetty tapahtuma toi laivoja katsomaan yli puoli miljoonaa kävijää. Tapahtuma järjestetään Itämeren alueella noin joka neljäs vuosi.

– Suurtapahtuman peruuntuminen on toki valitettavaa, mutta kaupungin ensisijainen vastuu on huolehtia asukkaidensa turvallisuudesta. Uskomme silti vahvasti suurten purjelaivojen palaavan jälleen Aurajoen rannoille, kun pandemia on selätetty ja tilaisuus voidaan järjestää täydessä laajuudessaan, toteaa tapahtuman järjestämisestä vastanneen Port Committeen puheenjohtajana toimiva omistajaohjausjohtaja Jarkko Virtanen tiedotteessa.

Turku on ilmoittanut haluavansa järjestää tapahtuman, kun se on seuraavan kerran Itämerellä mahdollista vuonna 2024.

