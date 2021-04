Korona-aika näkyy lastensuojelun kasvuna – vanhempien ja lasten vaikeudet pahentuneet, samalla tarjottavat palvelut heikentyneet

Korona on kuntakyselyn mukaan näkynyt sekä lastensuojelun asiakkaiden että lastensuojeluilmoitusten määrien kasvussa kunnissa. Kuvituskuva.

Korona on kuntakyselyn mukaan näkynyt sekä lastensuojelun asiakkaiden että lastensuojeluilmoitusten määrien kasvussa kunnissa. Kuvituskuva. Silja Viitala / Yle

Perheiden vaikeudet ja lastensuojelun asiakkaiden tuen tarve ovat lisääntyneet koronaepidemian takia, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Lastensuojelun keskusliiton teettämästä kuntakyselystä.

Lastensuojelun johdolle suunnattuun kyselyyn vastasi 85 kuntaa ja 18 kuntayhtymää, THL kertoo tiedotteessaan.

Kyselyyn vastanneista kunnista 40 prosenttia arvioi lastensuojelun asiakkaiden määrän lisääntyneen koronan takia, ja 47 prosenttia vastaajista kertoo lastensuojeluilmoitusten määrän kasvaneen.

Kyselystä käy ilmi, että lastensuojelun asiakasperheiden elämäntilanteet ovat selvästi vaikeutuneet valtaosassa kuntia. Jopa 63 prosenttia kunnista arvioi lasten mielenterveysongelmien lisääntyneen koronaepidemiaa edeltävään aikaan verrattuna. Vastaavasti yli puolet kunnista arvioi, että vanhemmilla on aiempaa enemmän mielenterveysongelmia.

– Mielenterveysongelmien kasvu on huolestuttavaa. Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen saatavuuteen pitää kiinnittää eritystä huomioita koronakriisin jälkihoidossa, toteaa THL:n erikoistutkija Pia Eriksson tiedotteessa.

Yli 70 prosenttia vastaajista arvioi lastensuojelun asiakasperheiden vuorovaikutusongelmien, vanhempien jaksamattomuuden ja lasten koulunkäyntiin liittyvien ongelmien lisääntyneen.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuus heikkeni talvella

Kyselyn mukaan lastensuojelun asiakkaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuus heikkeni koronaepidemian vuoksi kuluneena talvena verrattuna syksyyn 2020.

– Erityisen haastavana näyttäytyy lasten- ja nuorisopsykiatrian sekä koulutoimen ja oppilashuollon palveluiden heikko saatavuus lastensuojelun asiakkaille. Lasten ja nuorten hyvinvointiin tulee panostaa koulussa kiinnittämällä huomiota erityisesti oppilashuollon resursseihin, sanoo Lastensuojelun keskusliiton erityisasiantuntija Annukka Paasivirta tiedotteessa.

Kyselyyn vastanneista kunnista ja kuntayhtymistä 56 prosenttia arvioi koulutoimen ja oppilashuollon palveluiden saamisen vaikeutuneen vähintään jossain määrin. Lasten- ja nuorisopsykiatrian palveluiden saamisen puolestaan arvioi vaikeutuneen talvella vähintään jossain määrin 62 prosenttia vastaajista.

Tiedotteen mukaan koronaepidemian suoraa vaikutusta on vaikeaa arvioida, koska lastensuojelun palveluissa on ollut puutteita pitkään, jo ennen koronaepidemiaa.

– Selvää kuitenkin on, että epidemia on pahentanut tilannetta. Se on myös korostanut jo olemassa olevia puutteita. Muiden palveluiden vahvistamisen lisäksi myös kuntien lastensuojelun resurssit tulee turvata siten, että kasvaneeseen palvelutarpeeseen pystytään vastaamaan, Eriksson sanoo.

Lue myös:

Lapsilla ei ole nyt hengähdystaukoa ikävistä kotioloista – Piinana vanhempien riidat ja päihteet sekä seksuaalinen häirintä netissä