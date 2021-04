Kirjeenvaihtajalta: Derek Chauvin tuomittiin, mutta muuttuiko Yhdysvallat?

MinneapolisKun George Floydin kuolemasta syytetyn Derek Chauvinin tuomio luettiin ääneen Minneapolisissa, tuomioistuimen eteen kokoontuneet mielenosoittajat puhkesivat spontaaneihin aplodeihin.

Oikeus toteutui, ja Derek Chauvin todettiin syylliseksi kaikkiin syytteisiin. Tuomari päättää tuomion pituuden myöhemmin.

Minnesotalaisten helpotus oli valtava. Tapauksen selvyydestä, kaikista todisteista ja syyttäjien huolellisesta argumentoinnista huolimatta osa pelkäsi, että valamiehistö ei pääsisi yksimielisyyteen tuomiosta. Yhdenkin valamiehen vastalause olisi riittänyt kaatamaan tuomion.

Chauvinin oikeudenkäynti oli poikkeuksellinen monesta syystä. Ensinnäkin sen takia, että oikeudenkäynti ylipäätään toteutui. On hyvin harvinaista, että siviilin tappaneita poliiseja vastaan nostettaisiin syyte. Itse asiassa alle kaksi prosenttia (siirryt toiseen palveluun)saa minkäänlaisen syytteen.

Vielä harvinaisempaa on, että poliisi saisi tuomion mistään rikoksesta, saati taposta tai kuolemantuottamuksesta. Amerikkalaiset, ja aivan erityisesti mustat amerikkalaiset, ovat siitä kivuliaan tietoisia.

Poliisi tappaa Yhdysvalloissa vuosittain noin tuhat ihmistä. Näillä poliisin uhreilla ei ole koskaan ollut oikeutta reiluun oikeudenkäyntiin ennen kuolemantuomiota.

Vaikka valtaosa heistä on valkoisia, väestönosuuteen suhteutettuna tummaihoiset amerikkalaiset ovat suurimmassa vaarassa tulla tapetuiksi poliisin toimesta. Heidän osuutensa on suhteettoman suuri erityisesti niissä tapauksissa, joissa poliisin tappama siviili on aseistamaton. Kuten George Floyd oli, kun hän kohtasi Derek Chauvinin.

Eriväristen ihmisten erilaisesta kohtelusta on Yhdysvalloissa valtavasti esimerkkejä. George Floyd tapettiin 20 dollarin väärennysepäilyn takia ja Daunte Wright liikennepysäytyksen yhteydessä.

Samaan aikaan ihmiset muistavat, kuinka poliisi otti yhdeksän mustaa tappaneen valkoisen ylivallan kannattajan Dylann Roofin kiinni hengissä, vaikka tämän tiedettiin olevan aseistettu. Samoin viime kesänä kaksi mielenosoittajaa ampunut Kyle Rittenhouse otettiin kiinni hengissä, hänkin aseistettuna.

Viime viikolla varainkeräyssivuston tietovuodosta kävi vieläpä ilmi, että poliisit ja muut valtionviranomaiset olivat jopa lahjoittaneet pieniä summia (siirryt toiseen palveluun) rahaa Rittenhousen varainkeräykseen.

Tapaus tuo mieleen poliisin, joka huutokauppasi aseen (siirryt toiseen palveluun), jolla hän oli ampunut teini-ikäisen mustan Trayvon Martinin.

Monet mustat amerikkalaiset eivät koe, että poliisiin voisi lainkaan luottaa. Eikä yksi tuomio muuta tilannetta. Vai muuttaako?

Pian Chauvinin tuomion jälkeen varapresidentti Kamala Harris ja presidentti Joe Biden puhuivat suorassa tv-lähetyksessä amerikkalaisille. Bidenin oli alun perin määrä puhua infrastruktuuriohjelmastaan.

Sen sijaan Biden ja Harris puhuivat Chauvinin oikeudenkäynnistä. Kumpikin vannoi, että presidentinhallinto taistelee, jotta George Floydin nimeä kantava laki saataisiin läpi senaatista. Laki muun muassa heikentäisi poliisien syytesuojaa siten, että useampaa poliisia vastaan voitaisiin nostaa syytteet.

– Tämä voi olla valtava askel eteenpäin marssissamme kohti oikeudenmukaisia Yhdysvaltoja, Biden sanoi, ja muistutti, että tuomiot ovat harvinaisia.

– Tämä tapaus oli ainutlaatuinen yhdistelmä monia tekijöitä. Rohkea nuori nainen kännykkäkameransa kanssa. Joukko silminnäkijöitä. Murha, joka kesti melkein kymmenen minuuttia kirkkaassa päivänvalossa. Poliisit, jotka todistivat kollegaansa vastaan. Valamiehistö, joka kuunteli todisteet. Monesta tuntuu, että tarvittiin kaikki nämä elementit, jotta oikeus toteutuisi.

Floydin tapaus herätti monet amerikkalaiset vastustamaan rasismia ja poliisiväkivaltaa. Tämä herääminen ja kansallinen paine auttoi saamaan Chauvinin nopeasti oikeuden eteen.

Huomisen kysymys on se, auttaako sama herääminen tulevia uhreja.

