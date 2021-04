10 pyöräilijää sai ohjaustankoihinsa pienen harmaan laatikon – tarkoitus vähentää häiritsevää katupölyä: "Sen tuntee kyllä keuhkoissaan"

Lappeenrantalainen luokanopettaja Pia Bryggare on innokas työmatkapyöräilijä. Keväällä katupöly käy kuitenkin henkeen.

– Jos joutuu ajamaan auton perässä, niin siinä ajaa jatkuvasti sen pölyn keskellä. Sen tuntee kyllä jälkikäteen keuhkoissaan, Bryggare kuvailee.

Tulevaisuudessa tähän voidaan saada parannusta pienellä laatikolla, joka on kiinnitetty Bryggaren ohjaustangon alapuolelle. Kysymys on liikuteltavasta ilmanlaatumittarista, joita Lappeenrannan kaupunki on jakanut kymmenelle paikallisen pyöräily-yhdistyksen, Lappeenrannan pyöräilijöiden, jäsenelle.

Kokeilu on osa yhteispohjoismaista hanketta.

Ilmanlaatumittari on kiinnitetty ohjaustangon alapuolelle. Kare Lehtonen / Yle

Pyöräilijöiden mukana liikkuvilla mittareilla halutaan saada parempi kuva pölytilanteesta kaupungissa kevätsiivouksen aikana.

– Kiinteät mittauspisteemmehän jököttävät paikoillaan. Pyöräilijöiden avulla saamme laaja-alaisemman kuvan ilmanlaadusta ja pölypitoisuudesta, Lappeenrannan seudun ympäristönsuojelupäällikkö Sara Piutunen sanoo.

Parempaa pölyntorjuntaa

Saatuja tietoja on tarkoitus käyttää parempaan pölyntorjuntaan kaupungissa kevätsiivouksen aikaan.

– Toivottavasti pystymme niiden tietojen avulla ohjaamaan paremmin katujen hiekanpoistoon liittyviä toimenpiteitä, ympäristönsuojelupäällikkö Piutunen sanoo.

Lappeenrannan seudun ympäristöpäällikkö Sara Piutunen. Kare Lehtonen / Yle

Hiekkaa poistetaan Lappeenrannassa keväällä ensiksi raskaasti liikennöityjen pääväylien varrelta. Pienemmillä teillä pölyä ehkäistään samaan aikaan kevyellä suolauksella, joka sitoo pölyhiukkasia.

Hiekkaa poistetaan Lappeenrannassa ensin pääväylien varrelta. Kare Lehtonen / Yle

Polkupyörien mukana liikkuvat mittarit rekisteröivät mittaustietojen lisäksi pilveen ajan ja paikan, joten pölyisimmistä paikoista saadaan selkeää tietoa. Pölyntorjuntaa voidaan näin kohdistaa oikeisiin paikkoihin ennen varsinaista hiekan poistoa.

– Voimme lisätä mahdollisuuksien mukaan suolauskierroksia pölyisiin paikkoihin, jos niitä huomataan, Lappeenrannan kaupungin kunnossapitopäällikkö Topi Kangas kertoo.

Lappeenrannan kaupungin kunnossapitopäällikkö Topi Kangas. Kare Lehtonen / Yle

Jatkoa ehkä tulossa

Yhteispohjoismaisessa hankkeessa käytettävien mittareiden soveltuvuus karkeamman katupölyn mittaamiseen ei ole vielä aivan varmaa.

– Analysoimme tietoa yhdessä Norjan ilmantieteen laitoksen kanssa, Sara Piutunen kertoo.

Pölyn lisäksi mittareista saadaan myös muuta tietoa ilmanlaadusta. Mittaustietoja voidaan käyttää ilmanlaadun selvittämiseen laajemminkin kaupungissa.

– Mittareilla saadaan tietoa myös typenoksideista, lämpötilasta ja kosteudesta. Hanke voi jatkua niin, että saamme kaupunkilaisia mittaamaan laajemminkin erilaisia ilmanlaatuun liittyviä tietoja, Sara Piutunen sanoo.