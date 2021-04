Suomalaiset varaavat vuokramökkejä nyt ennätystahtiin – jos etsii mökkiä juhannukseksi, alkaa olla kiire

Korona-aika on lisännyt myös mökkien tarjontaa.

Vuokramökkejä varataan nyt kesäksi ennätystahtiin.

Esimerkiksi maan suurimman mökkivälittäjän Lomarengas Oy:n mökkejä on varattu 30 prosenttia enemmän kuin viime keväänä ja peräti 50 prosenttia enemmän kuin vastaavana aikana edellisenä vuotena. Lomarengas vuokraa noin 4 000 mökkiä ympäri Suomen.

– Tällä hetkellä suosikkialueet varataan loppuun eli puhutaan Etelä-Suomen vesistöjen äärellä olevista lomamökeistä, kertoo Lomarengas Oy:n liiketoimintajohtaja Juha Purhonen.

Esimerkiksi juhannukseksi on Lomarenkaalla enää vapaana Etelä-Suomen, Pirkanmaan ja Päijät-Hämeen alueella vesistöjen äärellä sijaitsevista kohteista vain 10 prosenttia.

Myös Keskisessä Suomessa järvimökit alkaa olla juhlapyhiksi varattu. Juhannukseksi on enää vapaana maksimissaan noin 500 kilometrin päässä pääkaupunkiseudulta vajaa viidennes mökeistä.

Ilmoitusten katseluissa rikotaan ennätyksiä

Mökkilomailun suosion kasvu näkyy myös vuokramökkien ilmoituspalveluissa. Esimerkiksi Tori.fi:ssä ja Nettimokki.com:ssa on ollut kävijöitä viime viikkoina vuodenaikaan nähden ennätysmäärä.

– Koronan myötä luvut nousivat jo viime vuonna, mutta tänä vuonna kasvu on ollut vieläkin voimakkaampaa, kertoo vertaiskauppatuntija Laura Kuusela Tori.fi:stä.

Palvelun loma-asunnot osiossa on ollut ilmoitusten katseluja peräti 50 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Mökkejä on käynyt katsomassa Tori.fi:n mukaan viikkotasolla noin 150 000 eri kävijää, mikä on noin 60 prosenttia enemmän kuin viime keväänä.

– Vilkkain aika saattaa olla vielä edessäpäin touko-kesäkuussa, kuten viime vuonna, kertoo vertaiskauppatuntija Laura Kuusela Tori.fi:stä.

Nettimökki-palvelun tuotepäällikkö Linda Tverinin mukaan sivustolla kävi katsomassa mökkejä viime viikolla noin 70 000 ihmistä. Sekin on lähes 50 prosenttia enemmän kuin vastaavana aikana viime keväänä.

Vapaita viikkoja jäljellä erityisesti elokuussa

Suuresta kiinnostuksesta huolimatta vapaita mökkejä löytyy vielä runsaasti, eikä varauksella ole kiire, jos sijainnilla ei ole suurta merkitystä.

– Juhannukseen mennessä pitää reagoida, jos meinaa varata heinäkuulle, sanoo Purhonen Lomarenkaasta.

Myös elokuulle löytyy todennäköisesti hyvin vapaita mökkiviikkoja, koska näyttää siltä, että ulkomaalaiset eivät tule Suomeen lomailemaan.

– Elokuussa tulee olemaan paremmin mahdollisuuksia Suomessa, jos lomailu silloin onnistuu, eikä ole haasteita esimerkiksi koulunkäynnin tai muun suhteen, Purhonen pohtii.

Mökkejä myös tarjotaan vuokralle aiempaa enemmän

Osa mökinomistajista on havainnut korona-ajassa mahdollisuuden ansaita kesäpaikallaan. Se tarkoittaa vuokraajan näkökulmasta lisää vaihtoehtoja.

Liiketoimintajohtaja Purhosen mukaan mökkejä on tarjottu vuokrattavaksi noin 10 prosenttia enemmän kuin aikaisempina kesinä. Myös Tori.fi:stä ja Nettimökki-palvelusta kerrotaan, että loma-asunto ilmoitusten määrä on kasvanut selvästi.

Vuokraushinnat eivät ole sen sijaan kysynnän kasvun myötä nousseet, sanoo Lomarenkaan liiketoimintajohtaja Purhonen.

– Päätämme hinnat 1,5 vuotta etukäteen. Jokin yksittäinen omistaja on saattanut hieman nostaa, toinen laskea.

Suosituimmat kohteet ovat järven tai merenrannalla sijaitsevat mökit niin sanotulla omakotitalovarustuksella. Niiden hinnat ovat 750–800 euroa viikko.

– Sähköistetty perusmökki vesistön ääreltä maksaa 400–500 euroa viikko. Kalleimmat huvilat kaikilla herkuilla yli 1 000 euroa viikossa, kertoo Purhonen Lomarenkaasta.

Onko edessä kaikkien aikojen mökkikesä?

Viime kesänä koronaepidemia sai suomalaiset vuokraamaan mökkejä ennennäkemättömällä tavalla. Välitysfirma Lomarenkaalle se tarkoitti kaikkien aikojen ennätysvuotta.

Vaikka yhtiön ennakkovaraustilanne näyttää tänä keväänä paremmalta kuin koskaan yrityksen historiassa, liiketoimintajohtaja Purhonen on pandemian aiheuttaman epävarmuuden vuoksi maltillinen tulosennusteissaan.

– Veikkaan, että kesä-heinäkuussa kolkutellaan viime kesän ennätyksiä, mutta elokuu on haasteellisempi. Täyttääkö suomalaiset keskieurooppalaisten jättämän aukon? Pessimisti ei pety eli en lähde henkseleitä paukuttelemaan, sanoo Purhonen.

Voit keskustella mökkien vuokraamisesta torstaihin kello 23 asti.