Helsingin koronatilanne on helpottamassa – katso, miten punainen väri katoaa viikko viikolta tartuntoja kuvaavasta kartasta

Koronatilanne Helsingissä on rauhoittunut huomattavasti maaliskuun puolivälin tartuntahuippuun verrattuna. Muutos käy ilmi keskiviikkona julkaistuista tiedoista, jotka sisältävät kahden edellisen viikon aikana raportoidut tartunnat.

Helsingin postinumeroaluiden ilmaantuvuuslukujen keskiarvo on nyt 130. Tämä tarkoittaa sitä, että alueella on todettu 130 koronavirustartuntaa 100 000:ta asukasta kohden viimeisten 14 vuorokauden aikana. Edeltävinä kahtena viikkona ilmaantuvuuslukujen keskiarvo oli noin 300.

Voit tarkastella alueellisia tietoja alla olevasta kartasta. Kun osoitat tai napautat aluetta, näet sen ilmaantuvuusluvun ja todettujen tapausten lukumäärän viimeisen kahden viikon ajalta.

Korkein yksittäinen ilmaantuvuusluku on Roihuvuoren postinumeroalueella, jossa ilmaantuvuusluku on 600. Tartuntatapauksia siellä on todettu 49, mikä on kaksi vähemmän kuin edeltävinä kahtena viikkona.

Muilla Itäkeskuksen ympäristön postinumeroalueilla tilanne on parantunut huomattavasti ja koronatartunnat tippuneet alle puoleen kahden viikon takaisesta.

Tilanne on parantunut merkittävästi myös Käpylässä ja läheisillä postinumeroalueilla. Käpylässä ilmaantuvuusluku tippui 580:stä 90:een, kun tautitapaukset vähenivät 47:stä seitsemään.

Tilanne on huonontunut Östersundomissa, jossa ilmaantuvuusluku nousi yli 300:n, mutta suureen lukuun vaikuttaa postinumeroalueen pieni väkimäärä. Todettuja tautitapauksia on vain kuusi.

Koronatartuntoja ei viimeisen kahden viikon aikana todettu lainkaan Kaitalahden, Kivihaan, Pajamäen ja Tammisalon postinumeroalueilla.

Helsinki on edelleen koronaviruksen leviämisvaiheessa, sillä tartuntoja esiintyy yli 50 tapausta 100 000:ta asukasta kohden vähintään kahtena peräkkäisenä viikkona.

Alemman asteen eli leviämisvaiheen yksi kriteereistä on se, että ilmaantuvuusluku painuu alle 25:n. Perusvaiheessa tartuntojen ilmaantuvuus on tätäkin alhaisempi.

Koronatilanteen kehitystä koko vuoden alusta alkaen voit tarkastella alla olevasta kartasta.

Lue lisää Helsingin koronatilanteesta:

Helsingin koronatilanne on helpottanut, Kalliossa ja Vuosaaressa tartuntamäärät ovat puolittuneet – katso, missä tartuntoja on nyt eniten

Uusimmat koronatiedot Uudellamaalla: Helsingin koronatilanne on helpottamassa, 65–69-vuotiaat saavat valita rokotteensa, pääkaupunkiseudulla palataan kokonaan lähiopetukseen toukokuussa