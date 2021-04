Lumitalvi teki pelloille hyvää, ja nyt hellii lämpö – rohkeimmat viljelijät pääsivät jo kevättöihin

Kuiva pöly nousee pellolta, kun Jukka-Pekka Mäkelä Laihian Käyppälänkylästä rikkoo sänkipellon pintaa lautasmuokkaimella.

Pohjalaiselta pellolta on korjattu mallasohrasato viime vuoden elokuussa ja pelto on talvehtinut paksun lumikerroksen alla. Talven jälkeen saa siis olla nyt tyytyväinen.

– Viime vuonna oli aika lyhyt kasvusto ja olki, nyt päällä on pieni olkimassa. Pinta menee lautasmuokkarilla ihan hyvän näköiseksi ja tuntuu ainakin, että routaa ei enää ole, Mäkelä sanoo.

ProAgria Etelä-Pohjanmaan kasvintuotannon asiantuntija Perttu Perälä ja kasvinviljelijä Jukka-Pekka Mäkelä. Tuomo Rintamaa/Yle

Keskimääräistä lämpimämpi sää on hellinyt viime päivinä erityisesti Länsi-Suomessa ja lumet ovat sulaneet vauhdilla. Mäkelä uskoo, että loppuviikolle luvatut sateet auttavat viimeistenkin roudanrippeiden katoamista.

Kevät toista viikkoa normaalia edellä

Pelloilla on nähty liikettä kaikissa pohjalaismaakunnissa.

ProAgria Etelä-Pohjanmaan kasvintuotannon asiantuntija Perttu Perälä arvioi, että kevät on Kyrönmaalla paikoin reilun viikon normaalia edellä.

Laihialla istutettiin ensimmäiset perunat viime viikonloppuna. Pellonmuokkauksille on hyvä aika ennen ennustettua viilenemistä.

Jukka-Pekka Mäkelä muokkaa sänkipeltoa lautasmuokkaimella. Tarkoitus on että maa saa kosteutta ja lämpöä. Sen jälkeen se on tarkoitus äestää ja kylvää mallasohralle. Tuomo Rintamaa/Yle

– Jos talvi yllättää autoilijat, niin nyt on kevät yllättänyt viljelijät. Kuukausi sitten tässäkin oli vielä 20 senttiä lunta ja Jukka-Pekka on ajellut tässä moottorikelkalla. Nyt on täysi kevät päällä ja maa on yllättävän lämmintä ja kuivaa, Perälä sanoo.

Kyrönmaalla pellot kuivuvat yleensä kylvökuntoon ensimmäisten joukossa siksi, että maalaji läpäisee hyvin vettä ja siksi routa sulaa keväällä nopeasti.

Syysviljat pitivät lumitalvesta

Viime vuoden viljasato jäi heikoksi niin, että esimerkiksi rukiin sato ei riittänyt kattamaan kotimaista kulutusta.

Syksyllä kylvetyille viljoille kova lumitalvi on sopinut hyvin.

– Syysviljat näyttävät pääosin erittäinkin hyvältä, eikä rouste- eli pintaroutatuhoja näytä olevan, Perälä sanoo.

Perälän mukaan näyttää siltä, että pakkanen ei olisi nostellut juuria pintaan. Näin voi käydä, jos lämpötila pyörii nollan molemmin puolin.

Jukka-Pekka Mäkelä toivoo loppukevääksi lämpöä ja vettä sopivassa suhteessa.

– Lämpöä ja silloin tällöin vesisadetta. Se olisi kaiken a ja o. Tässä on kärsitty kuivuudesta monta kasvukautta ja välillä kylmyydestä ja välillä liian kuumasta. Toivotaan hyviä lämpöjaksoja ja sitten vettä, että kasvi saisi ravinteita ja kosteutta.

