Pitkäkestoista koronavirusta sairastaville potilaille voitaisiin tarjota erityisiä hoitopaikkoja myös Varsinais-Suomessa

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri kertoi tiistaina suunnittelevansa erillistä poliklinikkaa koronaviruksen pitkäaikaisoireista kärsiville. Varsinais-Suomessakin tällaisia potilastapauksia on ollut yksittäisiä. Tapausten määrittely on kuitenkin vaikeaa, sillä esimerkiksi vuoden kestäneistä oireista on hankalaa sanoa, onko kyseessä ollut koronainfektio.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä kertoo, että myös Varsinais-Suomessa keskusteluissa on ollut erillisten hoitopaikkojen tarjoaminen nimenomaan pitkäkestoiseen koronavirustautiin sairastuneille.

– Keskusteluja on käyty lähinnä yksittäisten potilastapauksien kohdalla siitä, että tarvetta tällaiselle pitkään koronaan enemmän perehtyneelle polikliiniselle toiminnalle voisi olla. Varsinaista osastoa tämä ei kuitenkaan tarkoittaisi, Pietilä toteaa.

Pietilän mukaan toiminta voisi VSSHP:ssä liittyä johonkin jo olemassa olevaan polikliiniseen toimintaan.

HUSin mukaan noin joka viidennellä koronavirusinfektion sairastaneista oireet jatkuvat myös akuutin vaiheen jälkeen. Potilaat ovat kärsineet esimerkiksi hengenahdituksesta, rinta- ja lihaskivusta, uupumuksesta ja aivosumusta.

Lisää aiheesta:

HUS suunnittelee poliklinikkaa koronaviruksen pitkäaikaisoireista kärsiville – toiminta pyritään käynnistämään pian