Analyysi: Veitsiluodon koneet pannaan kylmäksi, ja taustalla on monta syytä – näihin virheisiin Suomen paperiteollisuus sortui

Stora Enson päätös sulkea Kemin Veitsiluodon tehdas on yksi murheellinen osa metsäjättien suurten virheiden sarjaa, taloustoimittaja Jari Järvinen analysoi.

Summa, Kaipola, Veitsiluoto. Suljettujen sellu- ja paperitehtaiden lista on loputon eikä se pääty tähän.

Suomen vientiteollisuuden takavuosien ykköstuote, paperi, on menneen talven lumia.

Miksi tähän surkeaan lopputulokseen päädyttiin?

Suomessa oli vielä 1980-luvulla kymmeniä isoja metsäteollisuusyhtiöitä. Sen jälkeen alkoi suurten fuusioiden ja yritysostojen aalto.

Se oli lopun alkua. Suomalaisen metsäteollisuuden pahin virhe oli halu kansainvälistyä vimmatusti.

Fuusioiden kautta synnytetyt metsäjätit lähtivät miljardiostoksille Yhdysvaltoihin ja Eurooppaan. Useimmat yrityskaupat osoittautuvat virheostoiksi.

Tappioita tuli niin rankasti, että osa metsäyhtiöistä oli vaarassa mennä nurin. Velkalastia kertyi liikaa.

Metsäyhtiöiden suurin virhe on ollut kulkea teknologia edellä. Jokainen yhtiö on halunnut rakentaa isomman ja leveämmän koneen kuin mitä kilpailijalla on ollut.

Konepajojen insinöörit ovat myyneet kalliita koneita metsäteollisuuden insinööreille. Konsultit häärivät taustalla, ja usuttivat yhtiöitä ostamaan yhä isompia koneita.

Paperi-insinöörien ajatusmalli on helppo ymmärtää: tehdään niin iso kone, että sillä voi ajaa vaikka 50 vuotta ja kassa kilisee.

– Maailman mahtuu tavaraa ja maksavia ostajia riittää, ajateltiin. Johtolankana oli, että insinööri tekee ja ekonomi myy.

Mutta yksi asia unohtui. Metsäpatruunat eivät tulkinneet oikein asiakkaiden haluja ja tarpeita. Markkinoiden analysointi unohtui.

Maailma muuttui paperitehtaiden ulkopuolella nopeasti.

Nettiaika tuli mukaan kuvioon eikä paperille ollutkaan enää niin paljon kysyntää kuin laskettiin. Lisäksi koneita on maailmalla aivan liikaa.

Sellu- ja paperitehtaan rakentaminen on kallista puuhaa. Myös tehtaiden lakkauttaminen on kallista puuhaa.

Metsäteollisuus vaatii suuria pääomia eikä tehtaiden sulkeminen käy yhtä helposti kuin ravintolan sulkeminen.

Metsäteollisuuspomot ovat tehneet matkan varrella useita virheitä.

Yritysostot epäonnistuivat – osittain, kansainvälistyminen epäonnistui – osittain, asiakkaiden palvelemisessa epäonnistuttiin – osittain ja investointien mitoittamisessa epäonnistuttiin – osittain. Kaiken lisäksi Suomen markka muuttui euroksi.

Metsäpatruunoihin iski vauhtisokeus. Oppirahat olivat kalliita.

Nyt pitäisi keksiä uusi menestystuote paperin tilalle.

