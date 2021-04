Uskaltaisitko puhkaista retkikeittimen tyhjentyneen kaasupatruunan? Jäteyhtiöiden vaarallinen kierrätysohje ihmetyttää retkeilijöitä ja Tukesia

Käytettyjen kaasupatruunoiden kierrätys voi aiheuttaa päänvaivaa retkeilijöille. Jäteyhtiöillä on käytössä vielä vaihtelevia ohjeita tyhjien patruunoiden käsittelyyn.

Iso osa jäteyhtiöistä käsittelee jo kaasupatruunoita vaarallisena jätteenä, mutta alalla on toisenlaisiakin tapoja.

Grilli- ja kesän retkeilykauden käynnistyessä nestekaasupullot, retkikeittimet ja niiden kaasupatruunat kaivetaan taas esille. Edellisten retkien jäljiltä varastossa voi olla tyhjentyneitä pulloja ja patruunoita, joista pitäisi päästä eroon, mutta miten?

Kaasupullojen kohdalla usein tyhjä täytetään tai vaihdetaan uuteen, mutta kertakäyttöisten kaasupatruunoiden kohdalla tilanne on ongelmallisempi. Kierrätys on herättänyt kysymyksiä ja keskustelua esimerkiksi Facebookin vaellus-ryhmässä, jossa on yli 75 000 jäsentä.

Erä- ja retkeilyliikkeet ovat aiemmin ottaneet vastaan tyhjentyneitä patruunoita, mutta siitä on laajalti luovuttu. Iso syy tähän on patruunoista yritykselle koituvat kierrätysmaksut, vaikka yksityinen kuluttaja voi palauttaa patruunan yleensä maksutta jätekeskuksiin.

Vaihtelevat ja vanhentuneet ohjeet hämmentävät retkeilijöitä

Kaasupatruunoiden käsittelyä ja kierrätystä ohjeistavat valmistajat, sullniitä myyvät liikkeet ja patruunoita vastaan ottavat jäteyhtiöt.

Ohjeissa on ristiriitoja, joita on nostettu esille viime vuosina eri retkeilyjulkaisuissa kuten retkilehdessä (siirryt toiseen palveluun).

Yleensä käytetyt patruunat neuvotaan kierrättämään vaarallisena jätteenä, mutta joissain jäteyhtiöissä ohjataan edelleen puhkaisemaan tyhjät patruunat ja palauttamaan ne metallijätteenä. Ohje on annettu, vaikka patruunoissa kielletään niiden rei'ittäminen.

Näin ohjeistetaan esimerkiksi Oulun ja Raahen seudulla toimivassa Kiertokaaressa, jonka toimitusjohtajan Sami Hirvosen mukaan metallinkeräysohje on aikanaan ollut varsin yleinen.

– Ennen vanhaan moni asia on ollut eri tavalla, kuten tämäkin ohjeistus. Patruunoiden rei'ittämiseen on retkeilijöille tehty apuvälinekin, Hirvonen toteaa.

Tyhjennystyökalua myydään edelleen, ja esimerkiksi Facebookin vaellus-ryhmässä tyhjien patruunoiden rei'ittäminen tavalla tai toisella nousee yhä esille.

Kertakäyttöisen kaasupatruunan käyttöohjeissa kielletään sen puhkaiseminen ja uudelleentäyttö. Käytettyjä patruunoita käsitellään jäteyhtiöissä jo yleisesti vaarallisena jätteenä. Kari Juopperi

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto ei missään tapauksessa suosittele kaasupatruunan puhkaisemista. Tukesin ylitarkastaja Simo Lehmusmies toteaa sähköpostivastauksessaan, että puhkaisukieltoon on selkeät turvallisuusperusteet eikä kuluttajaa voi velvoittaa puhkaisemaan tyhjää patruunaa. Pahimmillaan puhkaisu voi johtaa vakaviin henkilö- ja omaisuusvahinkoihin.

Metallijätteen käsittely on jätehuoltoyhtiölle edullisempaa kuin vaarallisten jätteiden, mutta myös Oulun seudun Kiertokaari aikoo muuttaa ohjeistuksiaan. Toimitusjohtaja Sami Hirvosen mukaan tähän pyritään ripeällä aikataululla, jopa kevään kuluessa.

Suomeen tavoitellaan yhtenäistä mallia

Vaihtelevat ohjeet ja ongelmat on huomattu Turvallisuus- ja kemikaalivirastossa, jonka mukaan kaasupatruunat kuuluvat vaarallisen jätteen keräykseen. Sen järjestäminen kuluttajalle maksutta puolestaan on kuntien vastuulla tiettyyn painorajaan asti.

Myös kaasuvalmisteiden keräys on kuntien vastuulla, koska valmistajan tai myyjän ei tarvitse järjestää tyhjien patruunoiden keräystä.

Alalla on keskusteltu aika ajoin panttimallista, eli käytetyn patruunan voisi vaihtaa liikkeessä maksua vastaan täyteen, mutta tämä kariutuu kasvaviin kuluihin kuten tyhjien patruunoiden vastaanotto muutoinkin.

Isommista ja järeämmistä kaasupulloista tuttu uudelleentäyttö puolestaan ei onnistu kevyissä ja kertakäyttöisissä patruunoissa.

Sujuva kierrätys on siis tarpeen. Jätehuolto ei kuulu Tukesin valvontaan, mutta se tekee yhteistyötä ympäristöministeriön ja Kuntaliiton kanssa, jotta vaarallisten jätteiden ja kaasupatruunoiden keräysohjeistuksia saataisiin yhtenäistettyä.

