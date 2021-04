"Tämä ei ole Kemin loppu", vannoo elinkeinojohtaja – selviytymiskeinoja etsivä kriisiryhmä polkaistiin koolle muutamassa tunnissa

Veitsiluodon tehdas on maailman pohjoisin paperitehdas ja Kemin suurimpia työnantajia enää muutaman kuukauden ajan. Tehtaan portti kuvattiin tiistaina, kun suunnitelmat tehtaan lakkauttamisesta tulivat julkisuuteen.

Veitsiluodon tehdas on maailman pohjoisin paperitehdas ja Kemin suurimpia työnantajia enää muutaman kuukauden ajan. Tehtaan portti kuvattiin tiistaina, kun suunnitelmat tehtaan lakkauttamisesta tulivat julkisuuteen. Risto Koskinen / Yle

Uutispommi Stora Enson Veitsiluodon tehtaan sulkemisesta on järkyttänyt kemiläisiä kauttaaltaan, mutta kaupungissa ei ole jääty tuleen makaamaan. Tiistai-aamu alkoi kriisikokouksella, jossa käytiin läpi niin työntekijöiden henkisen tuen kuin kaupungin rahallisen tuen tarvetta.

– Siitä lähdetään, että tämä ei ole Kemin loppu, toteaa elinkeinojohtaja Mervi Nikander.

Tehonyrkiksi ristityssä kriisiryhmässä on mukana niin kaupungin, ely-keskuksen, työvoimahallinnon kuin Lapin liiton edustus. Kiireellisimpien asioiden joukossa on selvittää se, kuinka paljon valtiolta tarvitaan ja on saatavissa tukea, ja mihin sitä kannattaisi käyttää.

Ensimmäisiä suunnitelmia esitellään työministeri Tuula Haataiselle (sd.), jota odotetaan Kemiin vielä loppuviikon aikana.

– Siinä on elinkeinotoimintaa, työllistymistoimenpiteitä ja aluekehitystä laajemminkin. Tämä on niin valtava asia, ja laittaa meidät syöksykierteeseen, joka on välttämätöntä ottaa haltuun, toteaa kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen.

Tehtaan sulkemisen myötä 670 ihmistä menettää työpaikkansa.

Kaupungille se tarkoittaa esimerkiksi noin viiden miljoonan euron tuloveropotin menetystä. Ruotsalainen arvioi, että kaikkiaan työllisyyden, elinvoiman ja mahdollisten investointien osalta puhutaan kymmenien miljoonien eurojen menetyksestä.

Stora Enson Veitsiluodon tehtaalta jää ilman työtä lähes 700 ihmistä. Se on suurin määrä työttömiä, mitä mikään paperitehtaan sulkeminen on aiheuttanut. Risto Koskinen / Yle

Koulutusten valmistelu alkaa ensi viikolla

Työministeriössä rakennemuutostoimien valmistelu aloitettiin heti maanantaina. Esimerkiksi Jämsän kaupunki sai valtiolta 4,5 miljoonan euroa, kun UPM päätti viime vuonna sulkea Kaipolan paperitehtaan. Työnsä tuolloin menetti 450 ihmistä eli selvästi vähemmän kuin Kemissä.

Veitsiluodon tehdasta suunnitellaan suljettavaksi tänä syksynä. Lapin maakuntajohtaja Mika Riipi muistuttaa, että toimenpiteet täytyy aikatauluttaa oikein koska aikaa on vähän. Työntekijöiden uudelleenkoulutukseen täytyy olla rahat ja välineet käytössä jo kesän jälkeen.

Kriisiryhmä kokoontuukin ensi viikolla alueen oppilaitosten kanssa suunnittelemaan koulutuksen järjestämistä.

Samalla pitää miettiä, mistä uutta kasvua saadaan ja mitä uutta yritystoimintaa tehdasalueelle voidaan rakentaa.

– Iso haaste on, että saadaan vaikuttavia kohteita ja että valtio tulee riittävällä volyymilla mukaan, Riipi toteaa.

Epävarmuus iski myös alihankkijayrityksiin

Moni Veitsiluodon työntekijä tarvitsee apua jo nyt, vaikka työt vielä jatkuvat. Diakoni Teija Jestilä kertoo, että seurakunta tarjoaa apua kuuntelevien korvien ja keskusteluseuran muodossa.

– Voi tulla tunne, että onko tämä tottakaan. Ja juuri siinä tilanteessa on tärkeää, että on ihmisiä joiden kanssa voi jakaa asioita ja tuntoja. Kenenkään ei pidä eikä saa jäädä yksin.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajana toimiva Jestilä arvostaa sitä, että Stora Enson johdosta otettiin seurakuntaan yhteyttä ja pyydettiin apua.

Pohjaset Oy:n palveluksessa kuormaa paperitehtaalta satamaan ajanut Pasi Kosonen uskoo työnantajansa pyrkivän välttämään irtisanomisia. Epävarmaa kuitenkin on, löytyykö kaikille Veitsiluodon lasteja kuljettaneille muita töitä. Risto Koskinen / Yle

Veitsiluodon työntekijöiden lisäksi tehtaan sulkeminen koskettaa isoa alihankkijoiden verkostoa. Yksi heistä on Pasi Kosonen, joka on ajanut kuormaa Veitsiluodon tehtaan ja Kemin sataman välillä Pohjaset Oy:n palveluksessa jo 15 vuotta.

– Olin suunnitellut että tässä saisi olla eläkeikään saakka, mutta nyt pitää pistää ajatukset uusiksi, Kosonen toteaa.

Nyt Kosonen miettii, löytääkö työnantaja muita työtehtäviä, kun ajot paperitehtaalta loppuvat.

Kohtalotovereilta tukea Kemille

Etukäteen koko kaupunkia järisyttäneestä uutisesta ei tiennyt kukaan. Kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen luki uutisen aamulla lehdestä miettien, voiko se pitää paikkansa.

– Sitten toimittaja soittikin eli siinä oli puoli minuuttia aikaa reagoida.

Tammikuussa kaupunginjohtajana aloittanut Ruotsalainen on kaiken karmeuden keskellä tyytyväinen siihen, että jo kuuden tunnin kuluttua oli kriisiryhmä koolla suunnittelemassa ensimmäisiä askeleita eteenpäin.

– Asian kanssa ei jääty vatuloimaan.

Kemin kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen kertoo, että yöunet jäivät tiistain vastaisena yönä vähiin. Hän ei saanut tehtaan lakkautuksesta mitään tietoa etukäteen, vaan luki siitä lehdestä maanantaiaamuna. Risto Koskinen / Yle

Sivustatukea Kemiin on tullut ainakin Jämsästä ja Kouvolasta. Kouvolan Voikkaan paperitehtaan sulkeminen vuonna 2006 jätti lähes 600 ihmistä ilman työtä. Muutaman vuoden päästä suljettiin paperitehdas Kouvolan Myllykoskella.

Elinkeinojohtaja Mervi Nikander kertoo kohtalotovereiden tarjonneen apua Kemille, kun se tekee toimintasuunnitelmaa hallitukselle annettavaksi. Suunnitelman on tarkoitus olla lopullisesti valmiina kesäkuussa.

