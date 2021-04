Analyysi: Entä jos ravintoloita tuettaisiin poistamalla loppuvuodeksi lounasedun yläraja?

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla. Toteutus vaati toimiakseen JavaScriptin.

Työsuhde-etuja kauppaavan Edenredin toimitusjohtaja Peter Hiltunen kannattaa lounasedun ylärajan nostoa. Samoilla linjoilla on kilpailija Smartumin toimitusjohtaja Kristiina Lindh. Yrityksillä on tietenkin oma lehmänsä ojassa tai siis liiketoimintansa edistettävänä, mutta ajatus on silti kiinnostava. Ainakin pandemian päättyessä.

Alan yritykset ehdottavat lounasedun maltillista tuplaamista.

– Jos päiväkohtainen 10,9 euron maksimiarvo tuplattaisiin 21,8 euroon, ohjautuisivat ravintoloille korvamerkityt lounasrahat nykyistä tehokkaammin ravintoloiden kassoihin, Hiltunen sanoo.

– Ravintola-alan yritysten ja työntekijöiden auttamiseksi olisi nyt tärkeää kääntää jokainen kivi, varsinkin kun haasteisiin nähden riittäviä tukirahoja ei ole saatavilla. Lounasedun käytön edistämisen poistaisi tässä suhteessa osaltaan painetta valtion velkaantumiselta.

Entä jos koko yläraja poistettaisiin loppuvuodeksi yhtenä ravintola-alan elvytyskeinona. Poikkeusoloissa verottaja voisi siis joustaa ihmisten poikkeuksellisen elämän ja ravintoloiden poikkeuksellisen kurimuksen edessä.

Moni on jättänyt työnantajan tarjoamia luontoisetuja, kuten lounasetuja, liikunta ja kulttuurietuja, käyttämättä.

Jos esimerkiksi lounasedun yläraja poistettaisiin hetkeksi, koko raha valuisi ravintoloihin.

Lounasedun saajat käyttäisivät rahansa laadukkaisiin ja monipuolisiin ravintola-annoksiin.

Toki tällaista ajatusta voi vastustaa. Etu ei olisi tarjolla kaikille. Siitä olisi iloa vain niille, joille työnantaja tarjoaa lounasedun.

Mutta pandemia on joka tapauksessa epäreilu. Esimerkiksi juuri ravintoloita kohtaan.

Tässä olisi yksi helppo piristysruiske ruokaravintoloille.

Lounasedun ylärajan poisto tai nostaminen voisi olla määräaikainen, vaikka tämän vuoden loppuun. Sitten palattaisiin terveelliseen ja tavalliseen maksimissaan 10,90 maksavaan lounasruokailuun kannustamiseen.

