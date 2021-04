65–69-vuotiaat saavat jatkossa valita, minkä rokotteen ottavat – THL:n asiantuntija Astra Zenecan rokotteista: "Tällä hetkellä ei vielä tiedetä, mitä niille tapahtuu"

THL:n uuden linjauksen mukaan 65–69-vuotiaille voidaan toukokuun alusta lähtien antaa mRNA-rokote, jos rokotettava niin haluaa.

Suomessa annettavista rokotteista Pfizer Biontechin ja Modernan rokotteet ovat mRNA-rokotteita.

Tähän asti tälle ikäryhmälle on annettu pääasiassa Astra Zenecan rokotetta.

– Kyllä meidän täytyy ymmärtää ihmisten huolta Astra Zenecan rokotteesta. Ei meidän tavoitteemme ole se, että ihmisiltä jää rokotteet ottamatta tämän huolen takia, THL:n johtava asiantuntija Mia Kontio sanoo Ylelle.

Taustalla on havainto, jonka mukaan Astra Zenecan rokotteella on yhteys harvinaiseen veren hyytymishäiriöön. Valtaosa tapauksista on havaittu alle 60-vuotiailla.

THL:n tiedotteessa Kontio perustelee uutta linjausta myös rokotteiden parantuneella saatavuudella.

Kontion mukaan Pfizer Biontechin rokotetta saadaan Suomeen ensi viikolla noin 200 000 annosta ja määrä nousee kesäkuun lopussa 320 000:een. Modernan rokotetta tulee toukokuun alusta lähtien 35-40 000 annosta viikossa.

Mia Kontion mukaan 65–69-vuotiaat perusterveet ihmiset voivat halutessaan saada mRNA-rokotteen noin viikosta 18 eli toukokuun alusta lähtien, jolloin valtaosa ikääntyneistä ja sairautensa vuoksi riskiryhmiin kuuluvista henkilöistä on saanut rokotuksen.

– Pienemmillä paikkakunnilla tämä voi toteutua mRNA-rokotteiden saatavuuden vuoksi hieman myöhemmin, Kontio jatkaa.

Mitä rokotteille tapahtuu?

Muutoksen jälkeen Astra Zenecalla rokotettavien määrä jää lähinnä vapaaehtoisten varaan, sillä Astra Zenecaa ei anneta alle 65-vuotiaille.

Ne 65–69-vuotiaat, jotka ovat saaneet ensimmäisen rokotteen Astra Zenecalla, rokotetaan sillä toisenkin kerran.

– Tällä hetkellä ei vielä tiedetä, mitä niille [Astra Zenecan rokotteille] tapahtuu. Meille ei ole vahvistettu Astra Zenecan toimitusmääriä toukokuulle eikä ensi viikollekaan, Mia Kontio sanoo.

THL pitää Astra Zenecan alaikärajan ennallaan 65 vuodessa. Myös Kansallinen rokoteasiantuntijaryhmä KRAR suosittelee ikärajan säilyttämistä.

– Tässä epidemiatilanteessa ja rokotusten edetessä hyvin kaikilla on mahdollisuus saada rokotus kohtuullisen nopeasti. Alentamalla ikärajaa emme saavuttaisi sellaisia terveyshyötyjä, että ikärajan alentaminen olisi suositeltavaa, kun huomioidaan myös rokotteen mahdollisesti aiheuttamien harvinaisten haittavaikutusten mahdollisuus, THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek sanoo THL:n tiedotteessa.

