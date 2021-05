Muistatko ABBAn jäsenet? Entä Teräsbetonin euroviisukappaleen? Testaa, tiedätkö euroviisuista enemmän kuin tämän vuoden edustajamme Blind Channel

Vain pari viikkoa ja on taas euroviisujen aika. Puoli seitsemän tarjoaa nyt euroviisukisailuvisailun, joka erottaa todelliset viisutietäjät satunnaisista harrastelijoista. Euroviisuedustajamme Blind Channel sai visassa loistotuloksen.

Eläkeikä koittaa euroviisuille toukokuussa 2021 Rotterdamissa. Viisuhistorian 65 vuoden aikana viihdemusiikki Euroopan huipputekijöiltä on vaihtunut rokkibiiseihin. Vakava kilvoittelu kansallisten sävelantimien paremmuudesta on antanut tilaa hilpeälle karnevaalille. Laulujen Eurooppa on laajentunut itään, Australiaan asti.

Vuosi toisensa jälkeen laulukilpailu ihastuttaa ja vihastuttaa. Se liimaa ruudun ääreen joka kevät parisataamiljoonaa teleivision katsojaa.

Jos sinä olet yksi heistä, voit nyt testata kuinka hyvin tunnet omat ja naapureiden viisuehdokkaat ja esittäjät, hitit ja hudit, kohudiivat ja kadonneet tähdet.

Puoli seiskan superjymymegamahtava euroviisuvisailukisailu:

Blind Channelin Aleksi ja Niko Vilhelm: 7/10 pistettä

Suomea edustaa vuoden 2020 koronapaussin jälkeen rockryhmä Blind Channel Oulusta.

Oman "violent pop" -genren itselleen luonut orkesteri otti Puoli seiskan viisuhaasteen vastaan kaksimiehisellä joukkueella, johon kuuluivat laulaja Niko Vilhelm Moilanen ja kosketinsoittaja-perkussionisti Aleksi Kaunisvesi.

– Seitsemän oikein on yllättävän hyvä visailutulos, koska emme ole aktiivisia euroviisujen seuraajia. Mutta jostakin se tieto on tarttunut, Niko Vilhelm ja Aleksi ihmettelevät.

Blind Channel nousee lavalle Rotterdamissa torstaina 20. toukokuuta. Orkesteri aikoo jäädä euroviisuhistoriaan.

– Tulevissa viisuvisailuissa voisi esimerkiksi kysyä, kuka Blind Channel -yhtyeen jäsen oksensi lavalle tai kuka heistä syttyi palamaan. "Been there" eli meille on käynyt vaikka mitä tämän tapaisia, ennakoi Niko Vilhelm.

Katso tästä, mitä Blind Channel -kaksikko mietti Puoli seiskan haastattalussa kuukausi ennen Rotterdamin viisuja: