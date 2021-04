Yhdysvaltain oikeusministeriö on ilmoittanut ottavansa tutkintaansa Minneapolisin poliisin toimintatavat entisen poliisin Derek Chauvinin saatua tuomion mustan George Floydin kuolemasta.

Tutkinnassa selvitetään laajasti, esiintyykö Minneapolisin poliisin toiminnassa järjestelmällistä syrjintää ja liiallista voimankäyttöä.

Valamiehistö päätti tiistaina, että Dereck Chauvin syyllistyi George Floydin kuolemaan viime vuoden toukokuussa. Chauvin piti pidätystilanteessa polveaan Floydin kaulalla yli yhdeksän minuutin ajan.

Minneapolisin poliisia on pitkään syytetty rasismista. Kaupungin mustilla on valkoisia asukkaita suurempi todennäköisyys joutua poliisin pysäyttämäksi, pidättämäksi ja kovien otteiden kohteeksi.

Mustia on noin 20 prosenttia kaupungin väestöstä, mutta vuoden 2009 lopulta toukokuuhun 2019 heidän osuutensa poliisin ampumista ihmisistä oli 60 prosenttia, The New York Times kirjoittaa (siirryt toiseen palveluun).

– Hyvät poliisit eivät halua työskennellä järjestelmässä, joka sallii pahat käytännöt, oikeusministeri Merrick Garland sanoi.

Minneapolisin poliisilaitos on luvannut tehdä yhteistyötä tutkinnan kanssa.

Oikeusministeriön tutkinnassa selvitetään, onko Minneapolisin poliisi käyttänyt liiallista voimaa, muun muassa mielenosoituksissa.

Ministeriön tutkinnoissa pyritään selvittämään, käyttääkö poliisi taktiikoita, jotka säännölllsesti loukkaavat ihmisten perustuslaillisia oikeuksia.

Jos järjestelmällisiä väärinkäytöksiä löytyy, ministeriö voi nostaa syytteen tai tehdä poliisilaitoksen kanssa sopimuksen toiminnan uudistamisesta.

Oikeusministeriö palaa kentälle

Tutkinta on merkki siitä, että presidentti Joe Bidenin hallinto aikoo ottaa edeltäjäänsä aktiivisemman otteen poliisin väärinkäytöksiin.

Republikaanipresidentti Donald Trumpin kaudella oikeusministeriö pitkälti vetäytyi paikallisten poliisilaitosten toiminnan tutkimisesta.

Trump ei pitänyt poliisiväkivaltaa yhteiskunnallisena ongelmana ja jopa kehotti poliisia kovempiin otteisiin.

Tutkinta on siis paluu Barack Obaman kauden lähestymistapaan. Tuolloin oikeusministeriö tuli aktiivisesti väliin, jos paikallisten poliisilaitosten nähtiin loukkaavan kansalaisoikeuksia.

Oikeusministeriö pakotti 15 paikallista poliisilaitosta sovitteluratkaisuihin, joissa poliisilaitokset suostuivat korjaamaan käytäntöjään

Joukossa olivat New Orleansin, Baltimoren ja Fergusonin poliisilaitokset.

Fergusonissa Missourissa puhkesi vuonna 2014 laajoja protesteja ja levottomuuksia, kun valkoinen poliisimies ampui 18-vuotiaan mustan Michael Brownin.

Brownin kuolema oli yksi tapauksista, jotka aloittivat edellisen laajan poliisiväkivallan ja rasismin vastaisten mielenosoitusten aallon Yhdysvalloissa.

Protestit alkoivat uudelleen entistä laajempina viime vuonna. George Floydin kuolema Minneapolisissa oli keskeinen tapaus protestien takana.

Aiheesta aiemmin:

Kirjeenvaihtajalta: Derek Chauvin tuomittiin, mutta muuttuiko Yhdysvallat? 21.4.2021

Valamiehistö päätti yksimielisesti: Ex-poliisi Derek Chauvin on syyllinen George Floydin kuolemaan – katso video oikeussalista 20.4.2021

Aiheesta muualla:

The New York Times: Justice Dept. Opens Broad Inquiry Into Minneapolis Police (siirryt toiseen palveluun) 21.4.2021

Lähteet: AFP, AP