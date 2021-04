Ruokaharrastaja: "Lihan grillaaminen on nähty" – moni ostaa nyt pihalle pitsauunin ja hifistelee taikinan hydraatioprosentilla

"Sittenhän taikina ei ehdi”, vastaa Juha Sivonen, kun sovin haastattelusta ja pitsanpaistotuokiosta vuorokautta ennen tapaamista.

Lupaan, että taikinan puutteellinen koostumus ei pilaa tällä kertaa pitsaa. Tai sanokaamme pizzaa, sillä tavoitteena on napolilaistyyppinen ohutpohjainen herkku.

Ensin mennään ulos laittamaan uuni lämpiämään. Se on tämän uuden kotipihojen pitsabuumin keskeinen juttu.

Hulppeiden grillien ja savustimien rinnalle ovat tulleet pitsauunit. Niitä on niin puukäyttöisiä, kuin hiili-, pelletti- ja kaasukäyttöisiäkin. Sähköllä toimiviakin on. Sivosen kuistilla pöhäytetään lämpiämään kaasu-uuni.

– 20 minuuttia ja täällä on rapeat 400 astetta. Silloin pääsee paistamaan, Sivonen lupaa.

Kivipohjainen uuni, jossa lämpötila saadaan merkittävästi keittiöiden uuneja korkeammaksi, on avaintekijä pitsan oikeaoppisessa paistamisessa. Kova lämpö ja nopea paisto takaavat herkullisen lopputuloksen. Näennäisen simppeliä, mutta myöhemmin paljastuu, että tosiasiassa grammantarkkaa hommaa.

Uunien myynti käy kuumana

Kotipihojen pitsauunit tekivät jo viime kesänä hyvin kauppansa.

Verkkokauppa.com ilmoitti, että suosituinta mallia myytiin sitä mukaa, kun valmistaja ehti sitä toimittaa. K-Raudan verkkokauppa näyttää jo tällekin keväälle, että pitsauunin imu jatkuu.

Pitsauunin saa edullisimmillaan parilla satasella, mutta mallista ja lisävarusteista riippuen harrastukseen saa uppoamaan enemmänkin rahaa.

Kuopion K-Raudan puutarhapuolen vastaava Sari Hyvärinen uskoo, että kuukauden päästä on heidän varastonsa suositumpien mallien osalta tyhjä.

– Viime kesä oli jo hurja, mutta uskoimme kesän tilauksia tehdessämme, että tuote on kaikkein kuumin ja niin se edelleen on. Pitsauuneja ostavat samat ihmiset, joilla pihagrilli on jo hinnakkaammasta päästä. Pitsauuni on myös ruokatrendien seuraajien ostos, hän arvioi.

– Tuntui, että lihan grillaaminen on nähty, niin innostuin tästä, kertoo Juha Sivonen omakotitalon takakuistilla Kontiolahden Lehmossa.

Hän edustaa tyypillistä pitsauunin ostajaa. Kuistilla on grilli, ja keittiö on sen näköinen, että siellä tehdään muutakin kuin lämmitetään mikrossa valmisaterioita. Sivosen vastuulla ovat kodin viikonloppuruuat.

Juha Sivonen kokkaa joka viikonloppu. Pitsaa on tullut tehtyä viime aikoina eniten. "Seuraavaksi kokeilen ehkä juurileipää." Tanja Perkkiö / Yle

Kun mies kokkaa, aikaa käytetään vähän enemmän ja korostetusti ulkoilmassa ja tulella. Juha Sivonen on ruokaharrastaja.

Enemmistö pitsanhehkuttajista on Sivosen tapaan miehiä. Sosiaalisen median ryhmissä keskustellaan pitsasta termeillä, jotka ovat maallikolle kuin lukisi laajakaistareitittimen käyttöohjeita. Käytössä ovat leipurin prosentit.

“Tässä sinisellä Caputolla kevyt 168h Ct 70% hydraatiolla."

Pitsanrakastajat keskustelevat antaumuksella taikinan koostumuksesta, kohotus- ja tekeytymisajoista ja jauhojen ominaisuuksista. Tietenkin kerrotaan omat vinkit siitä, miten pallon saa parhaiten pohjaksi.

Juha Sivonenkin kuuluu ryhmiin.

– Ne termit ovat sellaista slangihifistelyä, mutta takana ovat ihan normaalit asiat. Hydraatioprosentti on veden suhde jauhoon. Kaikki mitataan punnitsemalla.

Buumin monet merkit

Kotien pitsabuumista kertoo myös hienojakoisten 00-jauhojen hurjasti kasvanut myynti ja se, että ne ovat jo lähes jokaisen lähikaupan hyllyllä. Onpa Suomessa myös yrittäjä, joka toimittaa erityisiä pitsajauhopakkauksia suoraan koteihin.

– Pitsa on sellainen ruoka, että sehän on huononakin hyvää, analysoi Juha Sivonen.

Sivonen hankki kaasulla toimivan pitsauunin viime marraskuussa ja on paistanut sillä ainakin 50 pitsaa.

Kun tavoitteena on syvä maku, pitsapohjan teko alkaa kauan ennen paistamista. Pitkä kylmäkohotus antaa pohjalle maun lisäksi hyvän rakenteen.

Tavoitteena on välttää “mummopitsa” eli paksun pohjan päälle ladottu jauheliha-paprikavuori. Sen sijaan tehdään pitsaa, jossa on niukasti täytteitä, mutta enemmän makua.

– Pohja on pitsan tärkein osa. Yleensä kohotan taikinaa pari vuorokautta, kertoo Juha Sivonen.

Margheritalla mitataan perinteisesti pitsan laatu. Tomaattikastike, mozzarella ja basilika sekä hieman oliiviöljyä. Tanja Perkkiö / Yle

Eilinen taikina toimii hyvin, sitkoa. Sivonen levittää kastikkeen ja latoo täytteet. Pitsa paistuu parissa minuutissa.

Tällä kertaa Sivosen pitsojen pohjan hydraatioprosentti on 65.

Lopuksi syödään. Margherita, pepperoni ja suomalaisten mielipiteet jakava kestosuosikki, kinkku-ananas, maistuvat todella hyviltä. Aivan kuin pitseriassa.

Juha Sivosen kasvot loistavat hymystä.

– Eikö olekin hyvää. Kyllä se on kivaa, kun ihmiset kehuvat.

Viihdytkö grillin tai pitsauunin äärellä? Oletko keksinyt tai kehitellyt omia reseptejä? Aiheesta voi keskustella 27.4. kello 23 saakka.

