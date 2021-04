Mobilistien moottorit käynnistyvät jälleen kevään kynnyksellä – Outi Kela on autoharrastaja, joka haluaa osaltaan rikkoa normeja

Autoharrastus mielletään valitettavan usein miesten suosimaksi vapaa-ajan viettotavaksi.

Porilainen mobilisti Outi Kela haluaa osaltaan olla rikkomassa normeja autoharrastuksen ympäriltä. Hänelle kyse on elämäntavasta.

Kela toimii Satakunnan Mobilistien sihteerinä ja on yhdistyksen ainoa naisjäsen, joka ei ole mukana toiminnassa puolison kautta. Yhdistyksessä on noin 200–300 jäsentä.

– Kyllähän yksi nainen täytyy aina olla porukassa pitämässä äijät ruodussa. Autoharrastajanaisia on kuitenkin paljon, ja ehdottomasti olisi erittäin tervetullutta tulla mukaan toimintaan, hoitoalalla työskentelevä Kela naurahtaa.

Katso pääkuvaa tai tästä klikkaamalla, miten Outi Kelan kauden ensiajelu aurinkoisella tiellä rullasi ja mikä häntä harrastuksessa viehättää.

1950-luvun Dodge Wayfarer on Outi Kelan silmäterä. Lisäksi nainen omistaa useita Mersuja miehensä kanssa. Dodge on "suvun musta lammas", hän kertoo. Kasper Heimolehto / Yle

Entisöinnin suuri vastuu

Mobilistiharrastus on toisille pakokeino arjesta, kun taas toisille kyse on menneen ajan kaipuusta. Monelle siihen liittyy muistoja lapsuuden kesistä auton takapenkillä ja tarinat tuon ajan autoilusta.

Outi Kelaa on aina kiinnostanut historia, joka kulkee autojen mukana. Hän kuvailee itseään entisöijäksi, joka pyrkii täydelliseen autenttisuuteen.

– Mobilisti ei muokkaa tai tuunaile autoja, vaan vaalii ja entisöi sitä vanhaa. Meillä iso osa kalustosta, myös oma Dodgeni, on museotarkastettu. Siihen kuuluu omat kriteerinsä ja rajoitteensa pitää auto alkuperäiskunnossa.

Vappuajelun jättämä tyhjyys

Kevätauringon ensisäteiden osuminen auton maalipintaan on monelle mobilistille merkki kaivaa varastossa pölyttynyt menopeli taas esiin ja lähteä tien päälle kruisailemaan.

Mobilistit eli vanhojen autojen harrastajat ovat totutusti käynnistäneet kautensa aina vapun tienoilla perinteikkäiden vappuajelujen myötä. Viime vuonna ensimmäinen kokoontuminen järjestettiin kesäkuun alussa.

Tänä vuonna odotus on kuitenkin ollut katkeran karvasta, sillä ainakin Porissa vappuajelut joudutaan tämän kevään osalta todennäköisesti sivuuttamaan kokoontumisrajoitusten vuoksi.

Outi Kelan oma auto odottaa moottorin käynnistämistä ensi viikkoon. Kevään ensiajelu toteutettiin yhdistyskaverin Chrysler Newport Custom -autolla. Kasper Heimolehto / Yle

– Totta kai kyse on isosta menetyksestä. Tässä harrastuksessa kokoontuminen ja kokemuksien jakaminen on niin isossa roolissa. Yhdistystoiminta on muutenkin ollut erittäin hiljaista kuluneen vuoden aikana ja nyt haaveissa on, että loppukesästä päästään jälleen kerääntymään yhteen, Kela kertoo.

Tilojen puute tuottaa päänvaivaa

Satakunnan Mobilisteilla on ollut haasteita myös harrastustilojen vähenemisen myötä. Viime kesänä mobilistit joutuivat siirtymään pois Porin lyhytaaltoseman alueelta kaupungin ottaessa tilat kulttuurikäyttöön. Nyt jäljellä on enää hallitila Porin Noormarkussa.

– Meiltä lähti iso tila pois, mikä on vaikeuttanut toimintaa huomattavasti. Autoharrastuksessa tarvitaan luonnollisesti osia ja niille omat säilytyspaikat, jolloin tilojen vähentyessä järjestely on ollut haasteellista. Halli on tällä hetkellä poikkeuksellisen täynnä kalustoa, koska korona on tuonut esteitä tapahtumien järjestämiselle, ja tällä tavoin on yritetty korvata hieman näitä taloudellisia menetyksiä, Kela selventää.

Mobilistien tilat Noormarkussa eivät riitä harrastuksen vaatimiin resursseihin. Lisätilalle olisi kipeästi tarvetta. Kasper Heimolehto / Yle

Rakkaudesta autoihin

Vaikka tapahtumia ei ole, jäsenistö on aktiivisesti valmistautumassa kesän ajeluihin. Rakkaasta harrastuksesta pääsee ottamaan kaiken ilon irti pienemmälläkin osaanotolla.

Rakkaus autoja ja niiden vaalimista kohtaan saa Outi Kelan jatkamaan lajin parissa.

– Niistä jokaisella on oma tarinansa ja on hienoa, että pystymme pitämään tällaisia historiallisia esineitä kunnossa. Joka vuosi tuntuu että tulee uusi sukupolvi, joka kysyy “toimiiko tuollainen vielä”. On mahtavaa sanoa, että kyllä toimii, Kela naurahtaa.

Voit keskustella aiheesta Yle Tunnuksella. Kommentointi sulkeutuu 24.4. kello 23.

Lue myös:

Tästä ruostekaarasta ei ikinä uskoisi mitä sen sisällä on – vastaantulijat eivät voi muuta kuin hymyillä

Saabismi on sairaus, mutta myös käypä hoito koronastressiin – Arttu Väisänen saa mielerauhaa huoltamalla suosikkiautojaan